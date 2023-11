Hráči Pokemon Go volají po „dlouho očekávané“ funkci uživatelského rozhraní, která bude debutovat

Fanoušci Pokemon Go by rádi viděli dlouho očekávaný debut jedné z užitečných funkcí uživatelského rozhraní obklopující systém CP hry.

Zatímco mobilní hra Pokemon Go Čerpá mnoho inspirací z hlavní herní série a má svůj vlastní vliv na různé mechanismy, díky nimž je jedinečný.

Jedním z takových mechanismů je CP neboli podnikový energetický systém. CP je číselná hodnota, která má snadno vyjádřit, jak silný je konkrétní Pokémon, na základě věcí jako IV, celková úroveň a statistiky.

Článek pokračuje po reklamě

Někteří fanoušci se však domnívají, že užitečná aktualizace uživatelského rozhraní obklopujícího systém CP je „dlouho opožděná“ a umožní mnohem snadněji vidět celkový pokrok Pokémona.

Článek pokračuje po reklamě

Fanoušci Pokemon Go chtějí vidět debut funkce uživatelského rozhraní

A pošta Na SilphRoad com.subreddit Mezi komunitou to vyvolalo diskusi s vláknem nazvaným „Dlouho zpožděná fragmentovaná energetická tyčinka“.

„Víme, že Niantic/Pokemon Co. nechce ukazovat úroveň Pokémona jako číslo,“ řekl OP. „Mohli však použít stejnou techniku, kterou neochotně používali pro IV před lety, tj. mohli rozdělit půlkruhová energetická tyč na 10 dílů.“

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru a získejte nejnovější aktualizace o eSportech, hrách a dalších.

Článek pokračuje po reklamě

Pro ty, kteří možná nevědí, odkazují na půlkruhový bílý pruh umístěný za Pokémonem na informační obrazovce. Tento pruh označuje rozsah CP a maximum pro konkrétní typy Pokémonů a zvyšuje se, jakmile je Pokémon vycvičen.

Článek pokračuje po reklamě

Trenér dále vysvětlil, proč byla změna uživatelského rozhraní nutná, a řekl: „Očekávat, že souvislá čára bude vyhodnocena pouhým okem, když nemá po celé délce konzistentní měřítko, je zcela neužitečné.“

READ Technologické demo Unreal Engine Senua Hellblade 2 v akci v reálném čase Článek pokračuje po reklamě

Mnoho fanoušků se shodlo, že alespoň nějaká forma indikace úrovně by byla velmi užitečná. „Není to tak, že bych s tím nesouhlasil, prostě si myslím, že vizuální úroveň by byla mnohem lepší,“ řekl jeden trenér.

Další odhad, proč může být implementace této funkce obtížnější. „Na rozdíl od intravenózních roztoků si myslím, že hlavní věcí, která je brzdí, je to [percent] Úroveň „max“ se mění v závislosti na úrovni trenéra. Naproti tomu intravenózní roztoky se nemění, i když postoupíte na další úroveň.

Článek pokračuje po reklamě

Článek pokračuje po reklamě

Vzhledem k tomu, kolik klíčových faktorů je určeno základní „úrovní“ Pokémona, by jistě bylo užitečné vědět, kde by se některá monstra Pokémon Go postavila jednoduchou změnou uživatelského rozhraní.