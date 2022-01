„Tajemná chýše“, kterou zahlédl čínský lunární rover Yutu-2, dostane vysvětlení

CNSA/CLEP/Red Circle od Amandy Kooser/CNET



a „Tajemná chýše“ nebo „dům“, který si všiml čínský rover Yutu-2 Na druhé straně měsíce se ukáže být – drumroll, prosím – kámen. Není to zrovna překvapení, ale je to zábavný závěr měsíční hádanky, která na mnohé v prosinci zapůsobila.

ještě jednou, Andrew Jones, novinář pokrývající čínský vesmírný program pro vesmírné novinky A Space.com, upozorněte mě na to Nejnovější aktualizace týmu Rover V pátek v tweetu Popis epilogu Jako „Tak zklamání, to je skvělé.“

Z „chýše“ ve tvaru krychle se vyklubal malý hrbolatý balvan nacházející se na okraji kráteru. Na první fotce roveru to náhodou vypadalo mnohem větší a nejasnější. Po přiblížení a získání určité perspektivy byl rover schopen odhalit skutečnou povahu věci.

CNSA / CLEP



ale to není vše. se stává roztomilým. Tvar nyní seskupené skály si vysloužil přezdívku „Nefritový králík“, protože vypadá trochu jako králík, který se krčí s párem mrkví před sebou. Za „zadkem“ skály je několik lahodných kulatých kousků, které vypadají jako králičí hovno, což přidává na zábavě.

Název Yutu-2 rover v překladu znamená Jade Rabbit, takže je to, jako by rover našel na Měsíci svůj vlastní talisman.

Yutu-2 je součástí Mise Chang’e-4 Čínského národního vesmírného úřadu která přistála v roce 2019 za účelem ambiciózního průzkumu odvrácené strany Měsíce (která není vždy temná). Yutu-2 běží na solární energii, takže pravidelně hibernuje, dokud nevyjde slunce. Proto chvíli trvalo, než jsem se dostal do blízkosti Tajemné chatrče, abyste si ho lépe prohlédli.

Není to poprvé, co byly ve vesmíru objeveny neobvyklé věci. „lžíce“ A „tváře„Na Marsu to také vzbudilo naši zvědavost.“

Konečný výsledek tohoto dobrodružství se může zdát jako zklamání, zvláště pokud jste doufali v něco opravdu divokého, jako je mimozemská lokace nebo starověký monolit, ale ve skutečnosti jsem šťastný. Velmi mě potěšily spekulace kolem původní fotografie. Byl jsem si na 99,9 % jistý, že je to kámen a jedinou skutečnou záhadou byla jeho velikost a tvar. Ukázalo se, že vypadá sladce jako králík.

Při tom všem byste neměli ztrácet ze zřetele skutečnost, že rover odváděl dobrou práci. Je to první, kdo prozkoumal odvrácenou stranu Měsíce, a stále se převaluje tři roky po přistání. Dále by prozkoumal oblast kolem nefritové králičí skály a měl by být schopen získat lepší snímky. Uvidíme, zda při bližším prozkoumání stále vypadá jako králík.