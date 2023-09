Rubio se zamýšlí nad celým rokem ve vesmíru

I když má titul Nejdelší období, které NASA strávila ve vesmíru A astronautFrank Rubio by raději netrávil všechen ten čas navíc na nízké oběžné dráze Země a daleko od své rodiny. V nedávném rozhovoru astronaut prozradil, že by pravděpodobně odmítl misi, kdyby věděl, že bude trvat rok místo plánovaných šesti měsíců.

„Kdyby se mě zeptali předem před tréninkem, protože na svou misi trénujete rok nebo dva, pravděpodobně bych řekl ne,“ řekl Rubio v úterý novinářům během živého vysílání z Mezinárodní vesmírné stanice. „Bylo to bolestivé, ale chtěl jsem říct ne.“

Rubio odletěl na Mezinárodní vesmírnou stanici 21. září 2022 na palubě ruské posádky Sojuz. V prosinci 2022 zahájila start kosmická loď, která nesla Rubia, spolu s kosmonauty Roskosmosu Sergejem Prokopjevem a Dmitrijem Petlinem. Únik chladicí kapaliny na nízkou oběžnou dráhu Země Zatímco je připojen k Mezinárodní vesmírné stanici. V důsledku toho byla kosmická loď považována za nezpůsobilou k návratu těchto tří na Zemi.

„Kdybych věděl, že zmeškám ty velmi důležité události, řekl bych: „Děkuji, ale ne děkuji.“

Rubiova mise byla prodloužena ze šesti měsíců na palubě vesmírné stanice na něco málo přes rok. Astronaut NASA by se měl vrátit na Zemi 27. září, což znamená 371 dní na oběžné dráze Země a stane se prvním americkým astronautem a jedním z pouhých šesti lidí, který strávil rok ve vesmíru. 11. září vyhrál Rubio Předchozí záznam Z 355 dnů, které Mark Vande identifikoval, je rok 2022.

Je to jistě velký úspěch, ale takový, ke kterému by se astronaut dobrovolně nepřihlásil. „Je to jen kvůli rodinným záležitostem, které se staly minulý rok,“ řekl novinářům. „Kdybych věděl, že zmeškám ty velmi důležité události, řekl bych: „Děkuji, ale ne děkuji.“

Ačkoli nebyl připraven strávit na palubě ISS déle než rok, Rubio si uvědomuje, že bylo třeba učinit osobní oběti, aby vesmírná stanice zůstala v provozu posledních 23 let. „Musíme tu práci dokončit,“ dodal.

Je to vzácný pohled do myšlení astronautů, kteří musí trávit měsíce mimo domov. „Když se stalo realitou, že mi bude trvat celý rok, bylo to těžké,“ řekl Rubio. Mise byla také Rubio poprvé ve vesmíru.

Pokud vše půjde dobře, Rubio se do týdne nalodí na vesmírnou loď Sojuz MS-23 a vrátí se na povrch své domovské planety. „Objetí mé ženy a dětí bude velká věc a pravděpodobně se na to prvních pár dní zaměřím,“ řekl Rubio. Diskutujte o tom, co očekávat, až se vrátí na Zemi. „Myslím, že stačí vyjít na dvůr a užívat si stromy a ticho. Tady máme neustálý hukot strojů.“ o Těším se, až budu venku a budu si užívat klidu a pohody.

