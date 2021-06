Nová aplikace GitHub přesně popisuje, proč váš počítač nemůže upgradovat na Windows 11

Zatímco se prach stále usazuje na novinkách Windows 11 , The Velký Příběh, který v této diskusi dominuje právě teď, není uživatelské rozhraní, ale může váš počítač na podzim získat upgrade zdarma? Je to ostrý posun od „Windows 11 je jen vyhlížející aktualizace“ před týdnem, kdy je mnoho lidí tak slaných, že nemusí být schopni získat revizi OS.

Jakmile se obejdou problémy se zabezpečením vašeho počítače (aplikace není podepsána, takže je k dispozici Microsoft Defender SmartScreen), je aplikace docela přímočará. WhyNotWin11 nabízí komplexnější pohled na to, kde by váš počítač mohl přijít o Windows 11.

Existuje 11 kategorií, které aplikace kontroluje, včetně typu bootování, architektury CPU, generování, podpory DirectX, RAM, zabezpečeného bootování a minimálního TPM. Soukromí informací o CPU – architektura, generování, počet jader a frekvence – jde daleko za hranice aplikace PC Health Check.

Jednou z klíčových funkcí aplikace je schopnost kontrolovat aktualizace. Jak je uvedeno na stránce GitHub, Microsoft nedávno revidoval takzvanou „tvrdou“ a „měkkou“ podlahu systému Windows 11 a verze 2.1 aplikace odráží tyto změny. Očekáváme však, že Microsoft v novém příspěvku na blogu vysvětlí důvody omezení procesorů, možná již v pondělí, takže se tyto „požadavky“ mohou brzy změnit.

Ve Windows 11 mohou některé počítače kvůli TPM zůstat pozadu, což způsobuje velké nejasnosti

Prozatím se můžete alespoň ponořit do jakýchkoli potenciálních omezení vašeho počítače. Microsoft má čtyři měsíce, než se Windows 11 dostane do veřejného vydání, takže se podívejme, jak se to všechno změní. Tuším, že brzy uvidíme nějaké změny.