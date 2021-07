Odvážná tenistka Sabalenka je v Tokiu připravena na „novou výzvu“

8. července 2021; Londýn, Spojené Království; Arinu Sabalenkovou (BLR) vidíme hrát Karolínu Plíškovou (Československo) ve čtvrtfinálovém zápase dvouhry žen v All England Lawn Tennis & Crockett Club. Povinný kredit: Peter van den Berg-USA DNES Sports

TOKYO (Reuters) – Po svém působivém grandslamovém vystoupení ve Wimbledonu zamířila světová trojka Aryna Sabalenka na olympijské hry v roce 2020 s odhodláním získat medaili v Bělorusku a říká, že nemá důvod se obávat žádné ze svých soupeřek v Tokiu. .

23-letý hráč vyhrál 10 titulů WTA, ale tento měsíc před Wimbledonem neprošel čtvrtým kolem na grandslamovém turnaji, když se dostal do semifinále a poté ve třech setech prohrál s Češkou Karolínou Plíškovou.

„Je to moje první olympiáda a opravdu se těším,“ řekla Mezinárodní tenisové federaci. “Je to pro mě něco nového. Řekl bych, že je to nová výzva a opravdu se na ni těším.”

“Jsem opravdu rád, že mohu reprezentovat svou zemi a své lidi a chci udělat vše, co je v mých silách, abych zajistil, že na mě bude Bělorusko hrdé. Chci reprezentovat svou zemi jako silní lidé, kteří mohou bojovat ve všem.”

Světová jednička Naomi Osaka z Austrálie a domácí nadějná Naomi Osaka, druhá osiva a vítězka čtyř z posledních šesti velkých turnajů pořádaných na tvrdých kurtech, by měla být největším rivalem Sabalenky na tenisovém kurtu Ariak.

„Udělám vše, co je v mých silách, abych tento sen splnila,“ řekla a dodala, že už jen při pomyšlení na olympiádu jí naskočila husí kůže.

„Těším se na boje. To je opravdu neuvěřitelné. Nikoho se nebojím.“

