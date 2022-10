Národní institut zdraví vyšetřuje, zda testy COVID na Bostonské univerzitě vyvolaly přezkum

Bostonská univerzita vyvrací zprávu, že laboratoř vytvořila nebezpečný kmen COVID





Národní institut zdraví nyní studuje, zda by testy na Bostonské univerzitě měly vést k federálnímu přezkumu, říká agentura poté, co vědci ve škole testovali kmeny viru COVID-19, které kombinují rodové a omikronové varianty.

Federální zdravotnické úřady tvrdí, že zkoumají, zda by vědci měli získat jejich povolení před prováděním výzkumu, který by mohl „získat práci“ ve viru, získat nové nebo vylepšené schopnosti, které by mohly být Od přírody riskantní. „

Na domácí půdě mluvčí bostonského úřadu veřejného zdraví uvedl, že nyní přezkoumává aplikační materiály od vědců ze studie, „aby potvrdil, že výzkum byl proveden podle protokolů a že byl řádně moderován.“

Mluvčí řekl, že výbor schválil navrhovaný výzkumný protokol předložený vědci v březnu 2020.

Bostonská univerzita však tvrdí, že její výzkum dodržoval „všechny požadované regulační povinnosti a protokoly“ k bezpečnému testování virů.

„Předtím, než něco uděláš [National Emerging Infectious Diseases Laboratories]prochází několika vrstvami přísného bezpečnostního přezkumu a provádí se prostřednictvím komisí, které jsou součástí Bostonské univerzity, a také komisí mimo, nezávislých na Bostonské univerzitě,“ řekl Robert Davey, profesor z Národních laboratoří Bostonské univerzity pro vznikající infekční nemoci. tvrzení.

Vědci studovali roli, kterou by mohl hrát vysoce mutovaný spike protein varianty Omicron ve své obecně mírnější intenzitě než v předchozích vlnách.

Myši byly vystaveny „rekombinantním chimérickým“ verzím vytvořeným vědci, které nesly spike protein Omicron spolu s „páteří“ původního kmene. Podobné typy rekombinantních variant mají Vyvinutý ve volné přírodě.

Jejich zjištění byla zveřejněna v pátek as Předtisková příprava které ještě nebyly recenzovány. Byl to audit NIH prvně zmíněný od Stat News.

Ačkoli finanční prostředky NIH nebyly přímo hledány pro tyto zkoušky, agentura zjišťuje, zda jsou stále předmětem jejích vlastních zkoušek. Grantová politika.

Experimenty mohou také vyžadovat nejprve povolení od federální vlády Gramatika National Institutes of Health uvedl, že testy, které by mohly vést k viru s „gain-of-function“. Tento typ výzkumu by měl být prověřen skupinou odborníků svolaných federální vládou, než bude moci být financován.

Bostonská univerzita však tvrdí, že „nemá žádnou povinnost zveřejňovat tento výzkum“ Národnímu institutu zdraví.

Zatímco vědci uznali financování od Národního institutu pro alergie a infekční nemoci Národního institutu zdraví v jejich papíruBostonská univerzita uvedla, že granty jsou pouze pro „nástroje a platformy“, které vědci používají.

„Financování NIAID bylo uznáno, protože bylo použito na pomoc při vývoji nástrojů a platforem, které byly použity v tomto výzkumu; tento výzkum přímo nefinancovaly. Financování NIH bylo také uznáno za grant na kombinované přístrojové vybavení, který pomohl podpořit patologické studie,“ řekl Laballe-Cavallario mluvčí univerzity v prohlášení.

Zprávy o vyšetřování NIH následují nejprve po pokrytí výzkumu Bostonské univerzity v Daily Mail. Univerzita kritizovala bulvár za to, že vzbuzoval vzrušení ohledně jejich výzkumu, a „falešné a nepřesné“ zprávy vytrhávaly jejich zjištění z kontextu.

Tyto první zprávy o výsledcích například zdůraznily, že 80 % infikovaných myší zemřelo poté, co vědci infikovali zvířata rekombinantním kmenem, zatímco žádná nezemřela po expozici variantě Omicron.

Univerzita poznamenává, že původní varianta zabila 100 % myší, což znamená, že jejich rekombinantní virus se stal účinně „méně nebezpečným“.

Pokud se objeví nějaké známky toho, že viry, které vytvořili pro své experimenty, „získají funkci“, vědci „okamžitě zastaví“ a oznámí svůj výzkum, řekl Lapal Cavallario.

Výzkum probíhal také v univerzitní laboratoři „BSL-3“. To je ono druhý nejvyšší Třída opatření, která mohou vědci při studiu virů přijmout, méně než ta, která byla přijata ke studiu nejnebezpečnějších patogenů, „pro které neexistuje žádná vakcína nebo léčba“.

„Bereme naši bezpečnost a zabezpečení v tom, jak zacházíme s patogeny, velmi vážně a virus nikdy neopustí laboratoř, ve které je studován,“ uvedl v prohlášení Ronald Corley, ředitel NEIDL na Bostonské univerzitě.

Hlavní autor studie Mohsen Saeed and Ostatní odborníci Citovali další výzkumy, které prováděly podobné typy experimentů bez kontroverze.

Jeden studie Také v létě se výzkumníci FDA podíleli na výrobě „chimérických virů“ pomocí kmenů a progenitorů Omicron k testování na myších.

„V tomto případě máme zájem porozumět virovým genům, faktorům nebo mutacím, které redukují SARS-CoV-2, abychom mohli tyto znalosti využít k návrhu živých oslabených virových vakcín,“ uvedla mluvčí FDA Abby Capobianco v prohlášení.

Cabobianco uvedl, že interní výbory FDA pro hodnocení výzkumu práci schválily. Zvažte práci, která není povolána „P3CO“ Výzkum, který by vedl k přezkoumání před zkouškami, které mohou „vytvářet, přenášet nebo používat“ epidemické potenciální patogeny (ePPP).

Předběžná verze Bostonské univerzity přichází uprostřed zkoumání politik federální vlády upravujících výzkum ePPP, který je uprostřed přezkumu ze strany Pracovní skupina National Institutes of Health.

Profesor Rutgers University Richard Ebright napsal: „Je alarmující, že tento výzkum – stejně jako výzkum ve Wuhanu, který mohl způsobit epidemii – nebyl financující agenturou identifikován jako potenciální výzkum ePPP.“ na Twitteru.

Ebright a další také zpochybnili tvrzení univerzity, že výzkum nebyl experimentem „získat práci“.

Marc Lipsitch, epidemiolog Harvardské univerzity a hlavní výzkumný pracovník Centra pro kontrolu a prevenci nemocí predikční ramenoŘekla St na Twitteru.

