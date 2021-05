Balón sestřelil 500 000 pilotů anti-Kim v Severní Koreji – poté na jeho dveře zaklepali policisté

JáV boji jednoho muže proti vládnoucím institucím v Severní a Jižní Koreji 53letý disident rozhněval Kim Yoo Jong, mladší sestru guvernéra Kim Čong Una, i jihokorejského prezidenta Moon Jae-in.

Park Sanghak, který uprchl ze Severní Koreje před 21 lety se svou rodinou, je vyzval zasláním tisíců po sobě jdoucích letáků po Severu v rozporu s novým zákonem šokovaným Národním shromážděním na jihu, který zakazuje tento výraz svobody projevu.

Při přípravě prvního summitu Měsíce s prezidentem Joem Bidenem v Bílém domě 21. května jihokorejská policie zadržení Parka upustila, ale policie prohledala jeho kancelář ve čtvrtek minut poté, co řekl Daily Beast v konverzaci Zoom, že byl „odhodláno pokračovat v zasílání publikací“ bez ohledu na zákon a neustálý dohled.

Policie možná slyšela rozhovor s The Daily Beast – posledním telefonním hovorem Parka s novinářem, než mu zabavil mobilní telefon s dokumenty z jeho kanceláře v Soulu, které v roce 2000 přeběhl v Číně se svou ženou a synem.

Hlavní poselství Parku pro Severokorejce, jak je uvedeno v 500 000 brožurách a 500 brožurách upuštěných od balónů nad Severem 28. dubna a 30. dubna: „Kim Čong-un vyvíjí jaderné zbraně, zatímco 20 milionů lidí hladoví.“

To stačilo k hněvu Kim Yoo Jonga, který se snažil zastrašit jih ve svém prohlášení, v němž se ptal, zda jsou jihokorejské úřady „připraveny postarat se o následky zlověstného chování maniakálních psů podobných odpadkům, kteří nemají žádné pochybnosti o hanobení. nás. Zatímco mylně považujeme „jaderný problém“ za nejjednodušší způsob. “

„Je zřejmé,“ uvedla ve svém prohlášení, které 2. května vyslala v Koreji Ústřední zpravodajská agentura v Pchjongjangu.[The South Koreans] Budou muset zaplatit velkou cenu, pokud dovolí, aby tato situace pokračovala s nějakými výmluvami. “

V rozhovoru pro The Daily Beast Park uvedl hněv Kim Yoo Jong jako důkaz, že jihokorejští představitelé lhali, když tvrdili, že většina balónů nesoucích letáky letěla na jih a zamýšlené cíle byly ztraceny. Řekl, že mnozí přistáli poblíž hlavního nádraží v Pchjongjangu, kde je obyčejní lidé a severokorejští vojáci snadno vyzvedli. Kromě příspěvků bylo na Severní Koreu upuštěno 5 000 jednodolarových bankovek, aby lidem poskytly skutečné peníze místo téměř bezcenné severokorejské měny.

Park, který svou organizaci nazývá „Bojovníci za svobodnou Severní Koreu“, uvedl v rozhovoru pro agenturu Zoom, že policie neustále monitoruje jeho pohyby a monitoruje jeho kancelář a bydliště, aby mu zabránil uskutečnit plány na zahájení dalších pracovních míst – a také chrání ho před atentátem na severokorejské agenty.

Za poslední dvě desetiletí byl zodpovědný za vydávání více než 100 publikací na severu. Další severokorejští disidenti zveřejnili více, je však jediným, kdo zpochybňuje nový zákon zakazující publikace, který přijalo korejské národní shromáždění v prosinci.

“Severokorejci vydali směrnici,” řekl Park prostřednictvím dlouhodobého kontaktu, který sloužil jako tlumočník konverzace. „Řekli, zbav se parku Sanghak.“

Vyzývavě přidáno “[South Korean police] Nemohu být zatčen – alespoň ne po summitu v Bidenu s Měsícem.

Biden a jeho tým by se na summitu nevyjádřili, zda bude proti poštovní zákon vznesen, ale Park doufal, že se Bidena zeptá na legálnost legislativy, která podle něj potlačuje svobodu projevu, jak ji zaručuje Jižní ústava.

Řekl: „Chci, aby prezident Biden položil všechny tyto otázky.“ Proč by Moon porušoval korejskou ústavu, svobodu projevu a svobodu informací? Tomu musí prezident Biden čelit s prezidentem Moonem. ““

Když už mluvil v pojmech jasně spojených s korejskými pravicovými silami, Park nabral sílu, když Moonova popularita klesala v reakci na korupci a ekonomické problémy.

„Měsíc spolupracuje s Kim Čong-unem,“ řekl a zopakoval rozšířené komentáře Moonových konzervativních kritiků.

Jihokorejské úřady se ho téměř odvážily uvěznit a prohlásily: „Pokud mě zatknou, politici opoziční strany a média neztichnou. Vzbudí svaté peklo.“ Věřil, že jedním z důvodů, proč zůstal na svobodě, byl politický tlak konzervativní strany Svoboda, která stojí proti vládnoucí Demokratické straně v Národním shromáždění.

Řekl: „Nemyslím si, že mě Moon zatkne.“ „Vypadalo by to špatně a nízko, kdyby mě chytil po vrcholu.“

Parkova výzva úřadům je v rozporu s ostatními přeběhlíky, kteří se od přijetí zákona proti poštovním zásilkám zdrželi.

„Dokud bude severokorejský lid trpět, nebude žádná pauza,“ řekl. „Budeme vám i nadále posílat příspěvky.“

Policejní razie v jeho kanceláři však naznačila, že tento slib možná nebude schopen splnit, i kdyby nebyl zatčen. Bez mobilního telefonu není jisté, že bude moci své názory publikovat kdekoli.

„Měsíc tvrdí, že je to pro lidská práva,“ řekl Daily Beast. Je to loutka severokorejského režimu, Kimova rodina. Také je si blízký s Kim [Chinese president] Si Ťin-pching. “

Řekl, že nevidí způsob, jak by Američané nebo Jihokorejci mohli po summitu Biden Moon zahájit dialog se Severem.

„Měsíc poprosí Bidena, aby uspořádal summit se Severní Koreou,“ řekl. „Nemyslím si, že se to stane.“ Mezitím dodal: „Kim Čong-un má to, co chce, jaderné zbraně a ICBM. Moon požádá Bidena, aby přijal Severní Koreu jako jadernou moc.“