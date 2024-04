Zde jsou další dva časy, kdy se Evansville dostane do cesty úplného zatmění

EVANSVILLE – Pokud jste zmeškali pondělní úplné zatmění Slunce nad Evansvillem, nebojte se: stane se to znovu… o 129 let později.

Podle obou NASA A Eclipse moudrýMěsto ani ledvině nepadne do cesty 17. října 2153. Tehdy se zatmění přežene z jižního cípu Aljašky a projde velkým pásmem Indiany, včetně Indianapolis, Bloomingtonu, Princetonu a ano, Evansville.

To je jistě dlouhé čekání, ale je to o něco kratší než nedávná propast mezi součty. Před pondělím došlo k předchozímu úplnému zatmění Slunce nad městem v letech 1869 – před 155 lety. Obyvatelé obdrží následující Reálná šance na dosažení totality v roce 2044Když cesta protíná americký jih.

Zde je několik informací o dvou nadcházejících zatměních Slunce v samotném Evansville a o tom, jak by svět mohl vypadat, až dorazí.

2153 Úplné zatmění Slunce

Pokud zadáte zeměpisnou délku, šířku a nadmořskou výšku Evansvillu na webové stránce Eclipse Wise, kterou provozuje bývalý astrofyzik NASA Fred Espenak, tvrdí, že maximální úplné zatmění zasáhne město toho dne kolem 11:08. Měsíc se před Sluncem na několik minut promění v černou tečku s hřebenem tlumeného světla vyčnívajícího z jeho okrajů.

Pokud by se lidé stále shromažďovali, aby to sledovali, pravděpodobně by úžasem zalapali po dechu, stejně jako v pondělí tisíce lidí podél břehu řeky. A s trochou šťastné genetiky a určitým pokrokem v lékařské technologii se některé malé děti, které tento týden tuto podívanou sledovaly, mohly vrátit na vzdálené pokračování – jako Sadie Stallings z Atlanty ve státě Georgia, která sledovala ze svého kočárku spolu se svými rodiči Codyho, a její rodiče. Jantar.

Ale podle mnoha biologů a fyziků Rozhovor s Monmouth College Minulý rok v sérii o tom, jak bude svět vypadat ve 22. století, by stále nebezpečnější klima mohlo ohrozit podmínky sledování.

Profesor biologie v důchodu Ken Kramer poznamenal, že globální teplota již vzrostla o 1,2 stupně Celsia, a řekl, že další skok na 1,5 stupně Celsia je nevyhnutelný. Mnoho vědců předpovídalo, že nárůst by mohl dosáhnout 2.

„Nechci být příliš pesimistický, ale kdybych byl mladší, měl bych opravdu strach,“ řekl. „Už vidíte následky všech těchto mnohamiliardových katastrof. Počet těchto katastrof dramaticky vzrostl a měly zničující následky.“

Studie provedená Indiana University Zjistilo se, že extrémní srážkové události ve státě se do roku 2100 stanou extrémnějšími a přidají 3-4 palce za den ve vlhkých událostech. To vzdouvá řeku Ohio.

I přes to všechno počet obyvatel v Evansville a ve světě pravděpodobně prudce poroste, což bude vyvíjet větší tlak na životní prostředí – nemluvě o ekonomice, kterou by automatizace mohla zahltit. Spojené národy Řekl, že populace Země by mohla do roku 2100 dosáhnout 10,4 miliardy lidí, což představuje skok o 2,5 miliardy lidí oproti dnešku.

Příští zatmění: 2343

Po roce 2153 by se triumvirát znovu dostal do cesty až o 190 let později, 25. února 2343.

Ale podle Eclipse Wise a dalších prognostiků bude samotné město Evansville přímo přes čáru. Stejně jako cesta v roce 2024 se totalita přežene napříč Severní Amerikou z Texasu a shoří přes jižní Illinois, jen vlásek na západ od hranice s Indianou.

Předpovídat, jak bude náš region dále vypadat, je v podstatě nemožné. To znamená za 319 let: ekvivalent toho, jako by si někdo představoval rok 2024 v roce 1705. Isaac Newton v té době ještě žil.

Jedna věc je jistá: nikdo z nás to nebude vidět. To je důvod, proč mnozí, kteří se v pondělí dívali na nebe v Evansville, byli hrdí na to, co viděli.

„Je to úžasné a emocionální,“ řekla Amber Stallingsová poté, co totalita pominula. „Vehnalo mi to slzy do očí.“