Úmrtí na vzteklinu u lidí se v roce 2021 zvýšily: příznaky a léčba

Američtí zdravotničtí představitelé vyjádřili obavy z nárůstu případů vztekliny u lidí poté, co na tuto chorobu loni zemřelo pět lidí včetně dítěte.

K úmrtím došlo v Idahu, Illinois, Texasu a Minnesotě poté, co všichni přišli do přímého kontaktu se vzteklými netopýry mezi koncem září a začátkem listopadu, podle čtvrteční zprávy Centra pro kontrolu a prevenci nemocí. Pátého pacienta před návratem do USA pokousal pes na Filipínách

Od roku 2011 se během jednoho roku objevilo více případů vztekliny u lidí, řekli experti CDC na vzteklinu Amber Kunkel a Ryan Wallace USA TODAY poté, co v roce 2019 nebo 2020 nebyly hlášeny žádné případy.

Mírný nárůst případů může být způsoben nedostatečným povědomím o nebezpečí vztekliny a o tom, co dělat po potenciální expozici, uvedla Centra pro kontrolu a prevenci nemocí, protože počet netopýrů infikovaných vzteklinou hlášený v celé zemi zůstává stejný od roku 2007. Agentura doporučuje kontaktní zdrav. Ošetřovatel, pokud byla osoba v přímém kontaktu s netopýrem.

„Ve Spojených státech jsme ušli dlouhou cestu ke snížení počtu lidí, u kterých se každoročně objeví vzteklina, ale tato poslední vlna případů je střízlivou připomínkou toho, že kontakt s netopýry je skutečným zdravotním rizikem,“ řekl Wallace, veterinář a vzteklina. expert, uvedl v prohlášení.

Zdravotníci uvedli, že nejméně tři z těch, kteří zemřeli, nedostali léčbu, včetně vakcíny proti vzteklině. Jeden Z jednotlivců měli doma netopýra, zatímco jiný zvedl netopýra holýma rukama.

Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí uvedlo, že vystavení netopýrům nakaženým vzteklinou představuje 70 % lidí se vzteklinou.

Po vystavení vzteklině – virovému onemocnění centrálního nervového systému – musí virus putovat do mozku, než se objeví příznaky, Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí. Tento proces může trvat týdny až měsíce.

CDC uvedlo, že počáteční příznaky viru mohou být podobné chřipce a mohou zahrnovat fyzickou slabost, horečku a bolest hlavy. Postižení lidé mohou také cítit nepohodlí, mravenčení nebo svědění v místě kousnutí. Později se symptomy mohou rozvinout do úzkosti, zmatenosti, agitovanosti, deliria, halucinací a nespavosti.

Jakmile se objeví příznaky, vzteklina je téměř vždy smrtelná. Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí. Bylo zdokumentováno méně než 20 případů lidí, kteří nemoc přežili po nástupu příznaků.

Kunkel a Wallace však v e-mailu do USA TODAY uvedli, že není třeba panikařit.

„I když je tragické, že pět lidí v roce 2021 zbytečně přišlo o život kvůli vzteklině, představují jen malé procento Američanů, kteří každý rok onemocní,“ uvedli a dodali: „Tato zpráva je smutnou a důležitou připomínkou toho, že přímý kontakt s netopýři jsou hlavní příčinou úmrtí na vzteklinu ve Spojených státech“

Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) doporučuje vyhýbat se přímému kontaktu s netopýry. Pokud přijdete do kontaktu s netopýrem, Tvrdí to Centrum pro kontrolu nemocí Jakékoli rány okamžitě omýt mýdlem a vodou, než se obrátíte na zdravotníka nebo odborníka v oblasti veřejného zdraví, abyste zjistili potenciální rizika vztekliny.

Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) varuje, že netopýři mají malé zuby a jejich kousnutí nezanechává vždy viditelné stopy, přesto se vzteklina může šířit infikovanými slinami.

Agentura také doporučuje kontaktovat váš stát, místní zdravotní oddělení nebo kontrolu zvířat o pomoc při držení netopýrů, kteří mají být testováni na vzteklinu. Netopýří test může pomoci určit, zda je nutná léčba známá jako postexpoziční profylaxe nebo PEP.

PEP se skládá z dávky vakcíny proti vzteklině a další vakcíny zvané lidský imunoglobulin proti vzteklině, Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí. Osoba, která byla vystavena viru, obvykle dostane čtyři dávky vakcíny proti vzteklině během dvou týdnů.

Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) se PEP používá po kontaktu s jakýmkoli zvířetem se vzteklinou a je téměř 100% účinný v prevenci vztekliny, dokud se neobjeví příznaky.

„Získání PEP je otázkou života nebo smrti,“ uvedla agentura.

Úmrtí na vzteklinu ve Spojených státech nejsou běžná, ale Centers for Disease Control and Prevention odhaduje, že asi 60 000 lidí dostane každý rok PEP, aby se tomuto onemocnění zabránilo.

Navzdory zvyšujícímu se výskytu vztekliny Kunkel a Wallace řekli, že je důležité mít na paměti, že netopýři nejsou naši nepřátelé.

„Netopýři jsou důležití pro životní prostředí a jedí hmyz, který může přenášet další nemoci,“ uvedli. „Problémy nastávají, když se lidé a netopýři dostanou do vzájemného kontaktu, což představuje riziko pro netopýry i lidské zdraví.“

