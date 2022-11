Z trhu do skla: Jak oloupat granátové jablko a vyrobit z něj šťávu

Určitě jste si často všimli armády jasně červených granátových jablek v přední části regálu s ovocem na trhu. Jako by čekali, až si je vezmete domů. Kdo by nerad žvýkal tyto malé červené drahokamy? No, většina lidí to raději bere ve formě šťávy. Šťáva z granátového jablka je rozhodně jednou z nejoblíbenějších ovocných šťáv, protože je požitkem pro duši. Granátové jablko je plné antioxidantů, vlákniny, nenasycených tuků, vitaminu E, vitaminu K a hořčíku, a proto se řadí také na vysoké místo ve zdravotním kvocientu.

Zatímco loupání granátového jablka může být úkol, příprava jeho šťávy je poměrně snadná. Pokud budete následovat kuchaře Kunal Kapoor způsobem, nepotřebujete ani odšťavňovač. Šéfkuchař také sdílel na svém příspěvku na Instagramu bezproblémový způsob, jak odstranit semínka z granátového jablka. Tak na co čekáš? Začněme.

Kunal Kapoor sdílel tipy a napsal: „Granátové jablko je ovoce, které obsahuje antioxidanty a protizánětlivé látky. vitamín E, K a hořčíku. Naučte se, jak z ní připravit jednoduchý džus za pár minut bez odšťavňovače. „podívej se:

Kroky k přípravě a přípravě šálku šťávy z granátového jablka:

Krok 1: Nejprve odřízněte květinu shora.

Krok 2: Pomocí nože nakrájejte granátové jablko podél širokých žeber. Ujistěte se, že jste prořízli červenou slupku a většinu cesty přes bílou dužninu. Poznámka: Semena neřežte, jinak by přistála v oblasti Šťavnatý nepořádek.

Krok 3: Rozbití a vyčištění tenkých bílých filmů oddělujících rubínové drahokamy.

Krok 4: Když si vyberete semínka z granátového jablka, házejte je do misky s vodou. proč? Jde o snadný způsob čištění ovoce.

Krok 5: Nyní vyprázdněte granátové jablko do a MixérA já mu to dám.

Krok 6: Sceďte šťávu, abyste odstranili semínka. Mise splněna.

Šťávu nalijeme do sklenice a ochutnáme.