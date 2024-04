Na druhou stranu odborná komise doporučuje screening rakoviny prsu ve čtyřiceti letech

S odkazem na rostoucí výskyt rakoviny prsu u mladých žen doporučil v úterý panel odborníků zahájit pravidelné mamografické vyšetření ve věku 40 let, čímž zvrátil zastaralé a kontroverzní doporučení, že většina žen čeká až do věku 50 let.

Výbor, pracovní skupina pro preventivní služby USA, dokončil návrh doporučení, který byl zveřejněn v loňském roce. Skupina vydává vlivné rady o preventivní zdravotní péči a její doporučení jsou ve Spojených státech často široce přijímána.

V roce 2009 pracovní skupina zvýšila věk pro zahájení rutinních mamografií ze 40 na 50 let, což vyvolalo kontroverzi. V té době se výzkumníci obávali, že včasný screening může způsobit více škody než užitku, což vede ke zbytečné léčbě u mladších žen, včetně znepokojivých zjištění, která vedou k postupům, které způsobují úzkost, ale jsou nakonec zbytečné.

Ale míra rakoviny prsu mezi ženami ve věku 40 let stoupá a mezi lety 2015 a 2019 se zvyšuje o 2 procenta ročně, řekl Dr. John Wong, zástupce předsedy pracovní skupiny. Výbor nadále doporučuje screening každé dva roky u žen s průměrným rizikem rakoviny prsu, ačkoli mnoho pacientek a poskytovatelů dává přednost každoročnímu screeningu.