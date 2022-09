Odpověď Tima Cooka na zlepšení kompatibility textových zpráv na Androidu: „Kupte své mámě iPhone“

Na konferenci Code Conference 2022 Tim Cook odpověděl na otázku reportéra ohledně textových zpráv RCS tím, že navrhl nákup iPhone, hrana zmíněno. Na otázku, jak by Apple mohl zlepšit konektivitu mezi uživateli iPhonu a Androidu, odpověděl: „Neslyším, že by nás naši uživatelé žádali, abychom do toho dali hodně energie.“ Když novinář odpověděl, že nemůže poslat určitá videa své Android matce, Cook zavtipkoval: „Kupte své mámě iPhone.“

To jistě přilije palivo do debaty o populárním formátu zpráv pro chytré telefony. Google již dlouho propaguje RCS (Rich Communications Service) jako způsob, jak umožnit lepší interoperabilitu mezi uživateli iOS a Android, a to i ostuda Apple to oznámil minulý měsíc. To může pomoci odstranit panika „Zelená bublina“, kterou uživatelé iPhonů vidí, když dostanou textovou zprávu ze svého telefonu Android.

Apple uvažoval o zavedení iMessage uživatelům Androidu, ale brzy tuto myšlenku ukončil jako interní dokumenty OTEVŘENO Během epického soudu. Bývalý marketingový ředitel Phil Schiller uvedl, že přesun iMessage na Android „nám více uškodí než pomůže“ a další bývalý výkonný ředitel Applu v e-mailu uvedl, že „iMessage představuje nebezpečnou úroveň“.

Cook řekl, že Apple „v tuto chvíli“ RCS neřeší a nezdá se, že by tuto myšlenku zcela vylučoval. V každém případě je problém zelených bublin z velké části zaměřen na USA, přičemž uživatelé v jiných zemích mají tendenci preferovat aplikace jiné než SMS aplikace, jako je Telegram, WhatsApp a Signal.