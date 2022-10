Bill Skarsgard a Lily-Rose Depp nahradí Harryho Stylese a Anyu Taylor-Joy v Nosferatu

Bill Skarsgard a Lily-Rose Depp jednají, aby vedli Nosferrato pro Roberta Eggerse, aby se postarali o Anyu Taylor-Joy a Harryho Stylese.

podle Omezit (Otevře se na nové kartě)Nosferatu je „gotický příběh o posedlosti mezi mladou ženou straší (Deep) v Německu devatenáctého století a starověkým transylvánským upírem (Skasgard), který ji pronásleduje a přináší s sebou nevýslovnou hrůzu.“

Před Stylesovým odchodem byl film původně popisován jako remake němého upírského filmu FW. Taylor Joy, která hrála v Eggersově The Northman, zůstala u projektu co nejdéle, než byla nakonec nucena odstoupit kvůli konfliktům v plánování.

pro každého pražský reportér (Otevře se na nové kartě)Eggers loni film zaregistroval u Fondu českého filmu – tím skončily fámy o zrušení filmu, přičemž Eggersovi řekl den geek (Otevře se na nové kartě) V únoru, že film byl ještě plánován. I když v té době byla Taylor Joy ještě zasnoubená).

Skarsgarda můžete vidět v novém hororu Barbarian a bude hrát ve filmech Boy Kills World od Netflixu a John Wick: Chapter 4. Převezme také roli Erica Dravena, aby reimaginoval The Crow, je prvním hercem, který si to zaslouží od filmu Brandon Lee. ikonický výkon v roce 1993. Depp hraje v HBO The Idol od autora Euphoria Sama Levinsona.

Chcete-li získat další informace, podívejte se na náš seznam nejžhavějších připravovaných filmů roku 2022 a dále, nebo přejděte přímo k dobrým věcem v našem seznamu dat uvedení filmů.