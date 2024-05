Mikroplasty nalezené v každém zkoumaném lidském varlatě | Plastický

Mikroplastické částice byly nalezeny v lidských varlatech a výzkumníci tvrdí, že objev může souviset s nižším počtem spermií u mužů.

Vědci testovali 23 lidských varlat a 47 varlat psů. V každém vzorku našli mikroplastovou kontaminaci.

Lidská varlata byla zachována, a proto jejich počet spermií nelze měřit. Počty spermií však mohly být hodnoceny ve varlatech psů a byly nižší ve vzorcích s vysokou kontaminací PVC. Studie ukazuje korelaci, ale je zapotřebí více výzkumu, aby se prokázalo, že mikroplasty způsobují nižší počet spermií.

Počty spermií u mužů po celá desetiletí klesají, přičemž v několika studiích se podílí na chemické kontaminaci, jako jsou pesticidy. Mikroplastické částice byly nedávno také detekovány v lidské krvi, placentě a mateřském mléce, což ukazuje na rozšířenou kontaminaci v tělech lidí. Jejich vliv na zdraví zatím není znám, ale v laboratoři bylo prokázáno, že mikroplasty poškozují lidské buňky.

Obrovské množství plastového odpadu se vyhazuje do životního prostředí a mikroplasty zamořily celou planetu, od vrcholu Mount Everestu až po nejhlubší oceány. Je známo, že lidé konzumují malé částice prostřednictvím jídla a vody a také je vdechují.

Částice se mohou usazovat v tkáních a způsobit zánět, jako to dělají částice znečištěné ovzduší, nebo chemikálie v plastu mohou způsobit poškození. V březnu lékaři varovali před možnými život ohrožujícími účinky poté, co objevili výrazné zvýšení rizika mrtvice, infarktu a předčasné smrti u lidí, jejichž cévy byly kontaminovány mikroplasty.

Profesor Xiao Zhongyu z University of New Mexico v USA řekl: „Zpočátku jsem byl skeptický ohledně schopnosti mikroplastů pronikat do reprodukčního systému.“ „Když jsem poprvé dostal výsledky pro psy, byl jsem překvapen, když jsem dostal výsledky u lidí.

Analyzovaná varlata byla získána z pitev v roce 2016, přičemž muži byli v době smrti ve věku od 16 do 88 let. „Dopad na mladou generaci může být ještě alarmující“, když je plast v životním prostředí více než kdy jindy, řekl Yu.

Studie byla publikována v časopise ToxikologieCož zahrnovalo rozmrazení vzorků tkáně a následnou analýzu zbývajícího plastu. Psí varlata byla získána z veterinárních klinik, které prováděly kastrační operace.

Koncentrace plastu v lidských varlatech byla téměř třikrát vyšší než ve varlatech psů: 330 mikrogramů na gram tkáně ve srovnání se 123 mikrogramy. Polyetylen používaný v plastových sáčcích a lahvích byl nejběžnějším typem mikroplastu, následovaný PVC.

Přeskočte předchozí propagační bulletin Nejdůležitější příběhy planety. Získejte všechny týdenní zprávy o životním prostředí – dobré, špatné a podstatné Oznámení o ochraně osobních údajů: Zpravodaje mohou obsahovat informace o charitativních organizacích, online reklamě a obsahu sponzorovaném třetími stranami. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů. K ochraně našich webových stránek a Google používáme Google reCaptcha Zásady ochrany osobních údajů A Podmínky služby Progresivní. Po propagaci newsletteru

„PVC může uvolňovat mnoho chemikálií, které narušují tvorbu spermií, a také obsahuje chemikálie narušující endokrinní systém,“ řekl Yu. Lidská varlata byla běžně shromažďována Úřadem lékařského vyšetřovatele v Novém Mexiku a byla k dispozici po požadavcích na skladování po dobu sedmi let, po kterých byly vzorky obvykle vyřazeny.

Menší studie v Číně v roce 2023 také Mikroplastické částice nalezené v šesti lidských varlatech A 30 vzorků spermatu. Nedávné studie provedené na myších uvádějí, že mikroplasty Nízký počet spermií A Způsobil deformace A hormonální poruchy.