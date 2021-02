Todd McCarthy při vstupu do České republiky na oscarovém „šarlatánu“

“Žonglér“Zdá se, že termín je příliš přísný, aby se dal použít na velkého protagonisty nového stejnojmenného filmu, vzhledem k tomu, že středoevropský lékař obviněný z lékařského podvodu učinil rušnou kariéru léčením nadšených pacientů po více než tři desetiletí naprosto odlišných politických systémů. Význačný Agnieszka Nizozemsko Poskytlo lahodné, ne-li úplné biografické drama o tvrdohlavém muži, jehož život byl stejně obtížný jako byl. Vstup České republiky do loterie Oscar za nejlepší mezinárodní film roku byl uveden v Berlíně poprvé v roce 2020 a místně jej řeší Strand Releasing.

Jan Mikulasik, kolega excentrický, nafoukaný, panovačný, byl muž, který, jak je zde představen, nikdy nedovolil, aby se nad jeho hlavou vznášel mrak pochybností, natož aby probodl jeho hojné ego. Otevřít jako Občan Kane„S dechem umírajícího starého muže (i když nevyslovuje zmatenou frázi„ Rosebud “) a informačním bulletinem shrnujícím jeho kariéru se scénář Marka Epsteina zpočátku příliš rozčiluje kvůli jeho vlastnímu prospěchu a vytváří spíše míru zmatku než flexibilní bod schopný vtlačit protagonistu do hlavy. Scény a jeho představivost.

Ale uprostřed všech těchto skoků je jasné, že do 20. let 20. století zavedl mladý Mikulasik praxi více než jednoho rozkvětu v Čechách, které jsou součástí Rakouska-Uherska. Pacienti každé ráno čekají v řadě a doufají, že se dohodnou na schůzce s lékařem, který může během několika minut vyhodnotit, čím trpí, a předepsat léčbu.

Mikulasik (Nádherně jako dospělý hrál vynikající český herec Evan Trojan, Který předtím hrál v Holland Mini Series 2013 Hořící keřA jako mladý kolega Josepha, syna Tróje), činí tak pouze tím, že zvedne vzorek moči pacienta na světlo a se zájmem jej prozkoumá. Vidíme, co vidí: malé částice plovoucí ve zlaté kapalině, které se samy liší barvou a hustotou. Za pár vteřin vytvoří léčbu, která je svou povahou podobná homeopatii, která, zdá se, dělá svou práci. Dokonce pracuje na své milované sestře, jejíž zraněné noze hrozí amputace. Mladý muž má talent, který se zdá být blízký magii, i když nezíská medicínu.

Pokus dát dohromady text do něčeho, co připomíná poslušnou postavu, však zůstává daleko od prostředků Epsteina a Hollanda, kteří se pohybovali ve dvou hlavních obdobích: úspěšná praxe zdravotníka ve třicátých letech, kdy získal charakter pohledný (a často za sebou) mužský milenec (hraje Jeanne Lugo), mohl mít na chvíli s sebou „být sám sebou“, a v padesátých letech, kdy se pro komunistický režim stalo neúnosné chování a politika člověka neúnosnou , který ho uvěznil a stíhal – obvinění z vraždy.

Všechny prvky dramatického a erotického příběhu jsou po ruce a Holland zajišťuje, že každá scéna je připravena na silný a dramatický import. Ale narušení kontinuity má v tomto případě sklon narušit jeho účinek a způsobit jeho rozptýlení, čímž se sníží jeho síla a jasnost; To, že byl lékař ženatý – i když nešťastný -, je považováno téměř za nápad.

Podobně potřeba dalšího masa jsou vnitřní démoni člověka; Hned na začátku, když byl požádán, aby utopil pytel nechtěných koťat, místo toho násilně udeřil do tašky strašně krutým a krvavým způsobem; Ve chvilkách se ke svému příteli choval téměř krutě. Jedná se pouze o dva případy, které vyčnívají ze scénáře poukazujícího na psychologické problémy, aniž by se s nimi pokoušely smysluplně řešit.

Zklamáním nebylo to, jak se muž během nacistického období uklouzl – Mikulasik odmítl rozlišovat mezi svými pacienty a zacházel s každým, kdo k němu přišel kvůli léčbě, včetně prominentních nacistických osobností jako Martin Bormann, který ho vyléčil z dny. Totéž platí pro každou zmínku o tom, jaký byl jeho život poté, co ho komunisté vzali z vězení. Mikulasik vlastně žil až do roku 1973.

Navzdory výslovně akuzativnímu názvu film vzdáleně nezachycuje představu, že jeho předmětem byl podvod nebo podvod. Místo toho vychází z důkazů, že velký počet lidí – kteří během své dlouhé kariéry ošetřili až pět milionů pacientů – přísahají na jeho dovednosti, které často zahrnovaly „lidovou medicínu“, jako jsou bylinné čaje a masti. Text však mohl zahrnovat více diskuzí a vhledu o povaze praxe lékaře, kde rozhodně funguje a kde existuje prostor pro pochybnosti. Zeptá se na mysli, které chtějí vědět Žonglér Určitě promíchejte misku se skvělými přísadami, i když to neznamená úplně uspokojivé jídlo.

