Zpráva UNICEF o humanitární situaci na Ukrajině č. 30: 31. července 2023 – Ukrajina

přílohy

Mluvící čísla

4,1 milionu – Děti v nouzi na Ukrajině (Humanitarian Needs Overview 2023)

17,6 milionu lidí v nouzi na Ukrajině (Humanitarian Needs Overview 2023)

5,1 milionu lidí je vnitřně vysídleno (IOM, Displacement Tracking Matrix, červen 2023)

2,5 milionu – Děti, na které se zaměřuje UNICEF Ukrajina 2023 (UNICEF HAC 2023)

Zvýraznění

UNICEF poskytl záchrannou podporu 947 595 lidem postiženým zničením přehrady Kakhovka v Chersonské (124 404 osob), Dněpropetrovsku (821 364 osob) a Mykolajivské (1 827 osob). Tato podpora zahrnovala přístup k nezávadné pitné vodě. toaletní potřeby; poradenství v oblasti primární zdravotní péče; Duševní zdraví a psychosociální podpora (MHPSS); Jednorázová finanční pomoc.

Služby duševního zdraví a psychosociální podpory dosáhly v červenci 91 492 dětí (51 267 dívek) a 88 272 pečovatelů (65 102 žen), což je celkem 1 334 727 lidí, kterých bylo v roce 2023 osloveno. Tyto stránky letos navštívilo více než 1,5 milionu návštěv, z toho 888 000 návštěv dětmi.

UNICEF letos zajistil přístup k nezávadné vodě pro 3 052 611 lidí, mimo jiné tím, že v červenci poskytl 38 tun chlóru charkovské vodárenské společnosti, aby podpořil trvalý přístup k nezávadné vodě pro přibližně 500 000 lidí.

UNICEF podpořil ministerstvo školství a vědy při vypracování „Pokynů pro implementaci doháněcích programů“ a podporuje komplexní národní strategii dohánění.

Letní bezpečnostní kampaň oslovila 7 717 518 lidí prostřednictvím rádia, sociálních médií a vnitřních/venkovních reklam propagujících bezpečné chování během letních aktivit, jako je plavání, a také prostřednictvím důležitých zpráv o prevenci lesních požárů a bezpečnosti v dolech.

Přehled financování a partnerství

Pro rok 2023 má UNICEF k dispozici 338 milionů dolarů na svou reakci na Ukrajině (1. pilíř) v rámci Humanitarian Action for Children (HAC). To zahrnuje 168,6 milionu USD přenesených z roku 2022 a 169,4 milionu USD nově přijatých v roce 2023. HAC byl vyvinut v souladu s Plánem humanitární reakce Ukrajiny 2023, který se zaměřuje na 11,1 milionu ze 17,6 milionu lidí v nouzi. Štědré příspěvky byly obdrženy od soukromého sektoru, včetně jednotlivců, korporací a nadací, s novým financováním od JP Morgan Chase, CBIZ, Illinois Tool Works, Impetus Foundation, Neighborhood in Need Foundation, Nippon Telegraph, NTT Data Corporation, Vego Supermercados SAU, IKEA, Charles Schwab & Co., Fidelity Gifts Charitable Trust, Reynolds Family Foundation, Boston Foundation, Yarbrough Family Foundation, AXA, Yuval Noah Harari, Inamori Foundation, ArcelorMittal SA, European Investment Bank Institute, AcadeMedia, Husqvarna Aktiebolag, Stiftung Kinderförderung von Playmobil a VIESSMANN WERKE GMBH & CO. KG, Saudi Electronic Sports Federation, Estee Lauder Companies INC, Danmarks Indsamling/Danish Telethon, Jennie K. Scaife Charitable Foundation a Otto og Birthe Bangsdals Fond v roce 2023 prostřednictvím rodiny národních výborů UNICEF. Významné finanční prostředky obdržely také národy a vlády Belgie, Chorvatska, České republiky, Dánska, Francie, Islandu, Irska, Japonska, státu Kuvajt, Lichtenštejnska, Lucemburska, Korejské republiky, Norska, Polska, Portugalska a Rumunsko. Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Evropská komise, Agentura Spojených států pro mezinárodní rozvoj (USAID) a Společný humanitární fond Ukrajiny.

UNICEF nadále spolupracuje s vládou Ukrajiny, agenturami OSN, občanskou společností, nevládními organizacemi a dalšími humanitárními partnery. Úzké konzultace probíhají také s prezidentovými poradci, klíčovými ministerstvy (zahraničí, sociální politika, školství a věda, mládež a tělovýchova, ministerstvo obcí, území a rozvoje infrastruktury a zdravotnictví), starostové několika měst a úřad ombudsmanů. UNICEF navázal partnerství v klíčových obcích a bude je nadále rozšiřovat ve všech regionech. UNICEF spolupracuje s 66 partnery z řad vlád, občanské společnosti a poskytovatelů finančních služeb, aby reagovali na kritické potřeby dětí a rodin na celé Ukrajině.

Přehled situace a humanitárních potřeb

Koridor obilí, který Ukrajině umožňoval vyvážet obilí do světa přes Černé moře, již není funkční. Oděsa zažila po sobě jdoucí dny těžkého bombardování, které poškodilo civilní infrastrukturu, obilí a přístavy. Stávky pokračovaly po celé zemi, včetně Dněpru, Charkova a Kyjeva. Osm lidí zemřelo v rezidenční čtvrti Liman ve východní Doněcké oblasti a 10 civilistů bylo zabito v západním městě Lvov. Celkem bylo v červenci zabito 143 civilistů (včetně dvou chlapců a dvou dívek) a 605 civilistů bylo zraněno (včetně 20 chlapců, 15 dívek a 8 dětí, jejichž pohlaví není známo).

Zničení přehrady Kakhovka nadále ovlivňuje komunity, které čelí výzvě obnovy zničených nebo poškozených systémů bydlení a kritické infrastruktury. Dodávky elektřiny, plynu a vody zůstávají v mnoha oblastech přerušeny. Přístup k vodě zůstane hlavní humanitární potřebou v místech proti proudu přehrady, kde žije téměř milion lidí ve městech a vesnicích, které byly podle odhadů vážně nebo katastrofálně postiženy náhlou ztrátou dodávek vody.