Dnes – nejnovější: Británie nařizuje karanténě mnoha cestujících

LONDÝN – Lidé přijíždějící do Británie musí od pondělí v karanténě v hotelech, protože se vláda snaží zabránit vzniku nových typů koronavirů, které brzdí rychle se rozvíjející očkovací kampaň.

V neděli vláda dosáhla svého cíle podat první dvě dávky vakcíny 15 milionům nejzranitelnějších lidí, včetně zdravotnických pracovníků a osob starších 70 let.

Ministr zdravotnictví Matt Hancock uvedl, že očkovací kampaň se nyní rozšiřuje u lidí starších 65 let se základními zdravotními podmínkami.

Zdravotníci se obávají, že vakcíny nemusí dobře fungovat u některých nových kmenů viru, včetně těch, které byly poprvé identifikovány v Jižní Africe.

Lidé přijíždějící do Anglie ze 33 vysoce rizikových zemí musí na vlastní náklady zůstat v karanténních hotelech 10 dní. Ve Skotsku platí pravidlo pro příjezdy z jakékoli země.

Kritici tvrdí, že tento krok přichází příliš pozdě, přičemž jihoafrická alternativa již v zemi koluje.

——

LISABON, Portugalsko – Francouzský lékařský tým má v pondělí zahájit práci v nemocnici v Portugalsku, která je již více než tři týdny zemí na světě s největším počtem úmrtí podle COVID-19.

Francouzský lékař a tři zdravotní sestry dorazily uprostřed náznaků, že měsíční uzavření, které bylo prodlouženo nejméně do 1. března, přináší ovoce.

V neděli bylo v nemocnici jen něco málo přes 4 800 pacientů s COVID-19, což je pokles z maxima téměř 7 000 z 1. února. Na jednotce intenzivní péče bylo 795 pacientů s virem, což je pokles z maxima 905 5. února.

Univerzita Johna Hopkinse uvádí, že současný průměrný sedmidenní denní počet obětí v Portugalsku se snížil z 2,82 úmrtí na 100 000 lidí k 31. lednu na 1,63 úmrtí na 100 000 lidí.

——

——

Jeruzalém – rozsáhlá izraelská studie naznačila účinnost vakcíny Pfizer / BioNTech při prevenci příznaků koronaviru.

Clalit, největší ze čtyř izraelských poskytovatelů zdravotní péče, v neděli zveřejnila studii, která porovnávala infekce u 600 000 Izraelců, kteří dostali vakcínu, proti 600 000, kteří nebyli imunizováni.

Studie zjistila 94% snížení symptomatických infekcí a 92% snížení závažných případů onemocnění u očkovaných osob. „Účinnost vakcíny je zachována u každé věkové skupiny,“ uvedla, zejména týden po druhé dávce vakcíny.

Vědci uvedli, že předběžné výsledky probíhajícího výzkumu „mají za cíl potvrdit populaci, která dosud nebyla očkována, že vakcína je velmi účinná a předchází nebezpečným chorobám“.

Izrael zahájil v prosinci kampaň proti očkování COVID-19. Od té doby více než čtvrtina populace – 2,5 milionu lidí – dostala dvě dávky vakcíny Pfizer / BioNTech a více než 42% dostalo první dávku, uvedlo ministerstvo zdravotnictví.

——

Budapešť – První dodávka vakcíny COVID-19 vyvinutá v Číně dorazí v úterý do Maďarska, první země v Evropské unii, která schválila čínskou vakcínu.

Ve videu zveřejněném na Facebooku v pondělí ministr zahraničí Tamas Mentzer uvedl, že z Pekingu bude letecky přepraveno 550 000 dávek vakcíny vyvinuté čínskou státní společností Sinopharm, což je dostatečné množství pro ošetření 275 000 lidí dvěma dávkami. Mencher uvedl, že první zásilka bude před zahájením očkování testována Národním centrem pro veřejné zdraví.

Maďarsko dříve opustilo společný program nákupu vakcín Evropské unie schválením vakcíny 29. ledna a nakoupilo 5 milionů dávek. Maďarský předseda vlády Viktor Orban uvedl, že se rozhodne bodnout Senopharm sám.

Vývojář vakcín tvrdí, že je přibližně z 80% účinný, ale dosud nezveřejnil údaje z klinických studií fáze 3. Asi 30 milionů lidí na celém světě dostalo vakcínu Sinopharm, uvedl Minzer, včetně půl milionu maďarského původu v Srbsku, maďarském sousedovi mimo Evropskou unii na jihu. Maďarsko také schválilo ruskou vakcínu Sputnik V a minulý týden ji začalo podávat v nemocnicích v hlavním městě Budapešti.

——

Praha – Dlouhé fronty nákladních vozidel a dalších vozidel se vytvořily na dvou hlavních dálnicích, které vedou z České republiky do Německa kvůli přísným hraničním kontrolám na německé straně.

V neděli provedlo Německo kontroly na svých hranicích s Českou republikou a rakouskou provincií Tyrolsko ve snaze zastavit šíření nakažlivějších koronavirů.

Nová omezení omezují vstup z těchto oblastí na německé občany, obyvatele, řidiče nákladních vozidel, pracovníky v dopravě, zdravotnické služby a několik dalších lidí, kteří se musí registrovat online, vykazují negativní test na přítomnost koronavirů a jsou v karanténě po dobu nejméně 10 dnů po příjezdu. Nikdo jiný nemá povolen vstup do Německa.

Neděle byla na silnicích tichá, ale pondělí byl jiný příběh.

Trať dosáhla na dálnici D8 do německé spolkové země Sasko asi 23 kilometrů, zatímco délka na dálnici D5 do Bavorska byla asi 15 kilometrů.

Tři české provincie hraničící s Německem a Polskem jsou zcela uzamčeny po nárůstu nakažlivějšího typu koronaviru původně nalezeného v Británii.

——

MANILA, FILIPÍNY – Schválení opětovného otevření několika kin, videoher a dalších zábavních společností na Filipínách bylo odloženo po dalších dvou týdnech poté, co starostové vyjádřili obavy, že by to vedlo ke vzniku nových infekcí koronaviry.

Od loňského roku je ve výluce na většině částí Filipín, které se od té doby nacházejí v recesi kvůli epidemii.

Vláda oznámila, že jim v pondělí umožní znovu otevřít dveře, ale ke zpoždění došlo poté, co se sešli manilští místní a národní úředníci.

Většina starostů rozvojového úřadu Metro Manila vyjádřila znepokojení nad znovuotevřením kin a arkád videoher. Filipínští představitelé uvedli, že starostové a úředníci ve zdravotnictví by měli zavést pravidla pro zajištění bezpečnosti při zmírnění karanténních omezení ve více veřejných prostorách, včetně muzeí, knihoven, parků a historických památek.

Mluvčí prezidenta Harry Rock později na televizním zpravodajském briefingu uvedl, že znovuotevření kin se přesune na 1. března, což umožní konzultace a více času na vypracování bezpečnostních pokynů.

„Souhlasíme s tím, že ekonomika se musí postupně znovuotevřít, protože více lidí nyní trpí hladem než těch, kteří jsou nemocní nebo zemřou na COVID,“ řekl.

——

Soul, Jižní Korea – Kočka se stala prvním zvířetem, u kterého se potvrdilo, že je infikováno koronavirem v jihokorejském hlavním městě.

Úředník v Soulu Song Eun Cheol v pondělí uvedl, že kočka byla nalezena nakažená den předtím, poté, co byla všem členům její rodiny diagnostikována nemoc.

Říká, že kočka trpěla zvracením a letargií. Je izolován v městském zařízení.

Minulý týden začal Soul nabízet domácí testy na koronaviry domácím psům a kočkám, které přicházejí do styku s infikovanými lidmi a vykazují příznaky. Tento krok nastal poté, co se kočka v jihovýchodním městě Jinju stala prvním zvířetem v zemi, které bylo minulý měsíc potvrzeno pomocí COVID-19. Několik dalších místních samospráv vydalo podobné bezplatné virové testy pro psy a kočky.

Úředníci v Soulu říkají, že od té doby testovali další tři psy, ale všichni měli negativní test na přítomnost viru.

Úředníci Soulu tvrdí, že neexistují žádné důkazy o tom, že zvířata přenášejí virus na člověka. Ale říkají, že úřady budou testovat domácí zvířata, ne všechna zvířata, protože jsou v těsném kontaktu s lidmi.

Na začátku pondělí Jižní Korea ohlásila 344 nových případů viru, čímž se celkový počet v zemi zvýšil na 83 869 s 1527 úmrtími.

——

COLOMBO, Srí Lanka – Zdravotníci požadují přísnější omezení koronaviru a částečné uzavření v některých částech Srí Lanky poté, co bude potvrzeno, že pacienti nakazili nakažlivější formou.

Úředníci zdravotnictví v sobotu uvedli, že pacienti v několika částech ostrovního národa v Indickém oceánu potvrdili, že mají druh, který se poprvé objevil ve Velké Británii.

„Existuje větší riziko rozšíření nové varianty do dalších regionů, pokud nebudou přijata přísná a účinná opatření, včetně okamžitého uzamčení, protože počet pozitivních případů již roste,“ uvedl Upul Rohana, vedoucí Asociace inspektorů veřejného zdraví.

Srí Lanka byla loni v březnu uzavřena na měsíc, kdy byl zjištěn první pozitivní případ. Uzamčení bylo uvaleno na hlavní město a jeho předměstí v říjnu po vypuknutí dvou nových ohnisek.

Srí Lanka nyní potvrdila 75 653 případů a 397 úmrtí.

——

Islámábád – Pákistán začal registrovat očkování lidí ve věku 65 let a více proti koronaviru.

V pondělí pákistánský ministr plánování a rozvoje Asad Omar na Twitteru uvedl, že očkování začne v březnu.

V současné době pákistánské úřady očkují přední zdravotnické pracovníky až poté, co dostanou 500 000 dávek čínské vakcíny Sinopharm.

Pákistán také zaznamenal jednu z nejnižších denních úmrtností v posledních měsících, s 26 úmrtími a 1048 novými případy.

Země od února 2020 zaznamenala 12 333 úmrtí na COVID-19 z 564 077 případů koronaviru.

——

CANBERRA, Austrálie – Austrálie začne očkovat své obyvatele proti COVID-19 příští týden po dodání první dodávky vakcíny Pfizer v pondělí.

Vláda uvedla, že na letiště v Sydney dorazilo více než 142 000 dávek. Od 22. února budou mezi prvními očkováni pracovníci zdravotní péče, péče o seniory a pracovníci karantény.

Premiér Scott Morrison bude také mezi prvními, kteří dostanou dávku ve snaze zvýšit důvěru veřejnosti v program.

Austrálie se rozhodla nezrychlit proces schvalování regulačního orgánu vakcín, aby zvýšila důvěru veřejnosti v to, že produkt Pfizer je bezpečný.

K dnešnímu dni je Pfizer jedinou vakcínou schválenou pro použití v Austrálii. Regulátor ale také očekává, že brzy schválí vakcínu AstraZeneca.

Austrálie uzavřela smlouvu na příjem 20 milionů dávek přípravku Pfizer a na příjem nebo výrobu 53,8 milionů dávek přípravku AstraZeneca doma.