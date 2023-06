Grace Edwards z „Asteroid City“ hraje Wese Andersona a hvězdu Jazzers

Ve Wes Anderson’s Center Asteroid City Je to sjezd Junior Stars – zázračných dětí, kteří se scházejí v poušti na jihozápadě, aby předvedli své vynálezy a získali ceny. Grace Edwards hraje Dinu, která představuje vynález zahrnující „veganské zrychlení“, zatímco ji doprovází její matka, filmová hvězda Midge Campbell (Scarlett Johansson). Když jsem požádal Edwards o vysvětlení, zkusila to a nakonec řekla: „Myslím, že se jen snaží, aby věci rostly rychleji.“

Totéž byste mohli říci o mladších mladistvých v mnoha filmech Wese Andersona, kteří působí velmi civilně a chápavě, ale stále cvičí své pocity, zatímco dospělí se snaží udržet krok. Z poslechu Edwardsovy řeči na pár sekund je jasné, že byla okamžitě na pokraji dialogu Asteroid City. Ale je něco docela jiného ztvárnit Dinu tak, jak to dělá, s takovým vtipem a načasováním, zkušeně rozšiřuje její výkon od scény ke scéně, zejména v Andersonově hvězdně obsazeném souboru. (Řekla, že ani neviděla režisérovy filmy, než se přihlásila.)

Edwards, 19, vyrostla po celé zemi – její rodiče jsou vojenští veteráni – ale ona žije v tom, co nazývá „Upper Midwest“. Přišly předchozí role Moderní láska řada f Zavolej Janea jeho roli v něm Asteroid City Zdá se snadné upoutat více pozornosti. „V příběhu bylo tolik něhy, humoru, zlomeného srdce a jemného triumfu,“ řekla. Mluvím s ní o nalezení Dinah, spolupráci s Wesem, významným českým filmařem, jehož práci miluje.

Gratuluji k úspěchu filmu – musí být příjemné vědět, že láme rekordy v pokladnách kin.

Mám velkou radost ze svých kolegů. Tak šťastný za lidi, se kterými jsem pracoval!

Jak probíhal proces castingu? Asteroid City?

Nevěděl jsem, na kterou konkrétní postavu půjdu na konkurz. Pracoval jsem na tom Moderní láska Severní stát New York a jeden z mých spolužáků byl na konkurzu [Asteroid City]. Řekla mi o tom, tak jsem si řekl, že ji taky praštím. Dal jsem strany [portions from the script] na Království východu slunce mezi Susie Bishop a její matkou a ona žádá, aby přečetla obě části Susie; Udělal jsem to o krok dále s upravenou verzí [Asteroid City] skript. První scéna, kterou jsem obdržel, byla scéna dalekohledu mezi mnou, Tildou a Jakem Ryanem (Woodrow). A pak jsem dostal vhodný scénář poté, co mi bylo řečeno, že jsem roli dostal.

Vaše postava Dinah je dcerou filmové hvězdy, ale rozhodně není zastrašující.

Ne není. Myslím, že je do něj zamilovaná. Když jsem to poprvé četl ve scénáři, přišlo mi to velmi rozumné, velmi uvěřitelné – ale také velmi něžné. Tak jsem o tom mluvil s Wesem. Myslel si, že bych se měl dívat na filmy s Jodie Foster. Takže jsem cítil, jaké to je na obrazovce, a udělal jsem maximum, abych to vložil do postavy.

Jaké jsou filmy Jodie Foster?

Mlčení jehňátekA Hotel New HampshireA Alice už tu nebydlí. A Holčička, která bydlí dole v uličce.

Některé z nich zní dost intenzivně!

Ano, samozřejmě.

Co jste si odnesl ze spolupráce se Scarlett Johansson?

Je to velmi klidný člověk a velmi profesionální. A je teplo. Je to zakořeněné a pozorované. Když se něco pokazí nebo nekomunikuje dobře, udělá si čas, aby vše vypnula a vyjasnila. Pro mladé lidi, jako jsem já, je důležité se s tím vypořádat, když se nám daří.

Představuji si, že styl Wese Andersona musí být jemný. Jako když je Dinah na večeři se svou mámou a vy jste vedle sebe u stolu v hloubkovém záběru.

Dává to Wesovi trochu toho, co hledá. Někdy vám řekl, možná tolik nemrkejte, nebo mějte určitou oční linku a nechte si ji tam. Pak, jak půjdete, může přidat nebo ubrat. Bylo to přesné a záměrné – vše měřeno a spočítáno.

Grace Edwardsová dál Asteroid City Fotografický web. Foto Kristi Samuel

Další náročnou scénou, která mě napadá, je Hra jmen, kde se Star Gazeři sejdou v kruhu a vypisují stále delší seznamy historických jmen.

Při natáčení jsme vyzkoušeli mnoho různých věcí. Všichni jsme si zapamatovali jména a zpočátku nebyla stejná – většinou to byly filmové hvězdy a zpěváci z té doby. Ale Wes a Roman [Coppola] Rozhodli se, že chtějí složitější jména, taková, o kterých jste nikdy neslyšeli.

Dinah se spojí s Woodrowem, další hvězdou juniorského jazzu, kterou hraje Jake Ryan. Jak jste se vy dva dostali ke spojení?

Dělali jsme spolu zkoušky na naše scény a on a já jsme si rozuměli velmi dobře. Měli jsme mnoho dobrých řečí, hráli jsme spolu šachy a diskutovali o filmech.

Edwards na premiéře filmu v New Yorku Asteroid City dne 13. června 2023. Foto Nina Westervelt/Variety prostřednictvím Getty Images

Co pro vás osobně tato role ve vaší kariéře znamená?

Považoval bych to za milník. Hodně jsem si z té skupiny vzal s sebou a doufám, že ty lekce dokážu aplikovat na nejrůznější věci. Chtěl bych dělat více evropských filmů, protože se mi líbí jejich styl a jejich příběhy. A miluji psychologické aspekty jejich filmů.

Byly nějaké konkrétní evropské filmy, které se vám v poslední době líbily?

Českou novou vlnu mám moc rád. miluji [director] Zejména práce Věry Chytilové sedmikrásky A jiná záležitost. Oba jsou velmi dobří.

Oh, zbožňuji sedmikrásky!

Věděli jste, že to bylo v určitém okamžiku zakázáno?

Ano, komunistická strana řekla: „Počkej, to nemůžeš!“

Ano! To byla scéna, když byli na opuštěné večeři a tančili na stole se vším jídlem. Našli to jako odpad, prostě to zakázali!

Na natáčení filmů Wese Andersona jsem slyšel, že herci mívají každý večer velké večeře. Pokračovala tato tradice?

Ano – Star Gazers měli svůj stůl pohromadě.