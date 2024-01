V Novém Mexiku byl objeven starší bratranec T. rex

Nové Mexiko je nyní domovem nového druhu dinosaura. Nejen to, ale tento objev mění časovou osu, ve které se dinosauři potulovali po Severní Americe.

„Toto je objev, který trval desetiletí,“ řekl Dr. Anthony Fiorello, výkonný ředitel Muzea přírodní historie a vědy v Novém Mexiku.

Fosilie nalezená v jihozápadním Novém Mexiku je součástí lebky nového druhu Tyrannosaurus rex.

„To potvrdilo, že se jedná o nový druh, a byl jsem nadšený, že mohu pozvat další výzkumníky a pokračovat v tomto projektu ve větším měřítku,“ řekl Sebastian Dollmann, hlavní autor projektu.

Mnoho vědců ji studovalo po celá desetiletí a odhalilo svá zjištění ve čtvrtek ráno.

„Tuto zkamenělinu původně našli členové veřejnosti, nenašli ji paleontologové jako já a byli to lidé, kteří žili v Las Cruces a plavili se na lodi Elephant Butte Reservoir,“ řekl Dr. Spencer Lokos, spoluautor. Z projektu. „To bylo v roce 1983. Přistáli na východním břehu jezera a velká část této čelisti ležela zde na zemi.“

Říká se tomu typ Tyrannosaurus macrinsis Předchází vytvoření jakéhokoli jiného exempláře T. rex na světě asi o pět milionů let Tyrannosaurus macrinsis Starší bratranec T. rex, kterého všichni známe.

„Ale ukázalo se, že v letech, které následovaly – a nejen my – jsme našli vrstvy sopečného popela v horninách, které obsahovaly tuto fosilii, a byli jsme schopni získat číselné věky as těmito číselnými věky nyní můžeme být docela jistě, že stáří fosílie se pohybuje od 72 do 73 milionů let.

Umělcovo ztvárnění ukazuje, jak mohl dinosaurus vypadat, měří 40 stop na výšku a 12 stop na délku. Vědci tvrdí, že rozdíly jsou malé, jako jemné rozdíly v čelistních kostech, ale stačí k tomu, aby se Nové Mexiko stalo domovem důležitého objevu dinosaurů.

„Věda je proces. S každým novým objevem nás nutí vracet se a testovat a zpochybňovat to, co jsme si mysleli, že víme,“ řekl Fiorello.

Veřejnost si může prohlédnout fosilii vystavenou v Muzeu přírodní historie a vědy v Novém Mexiku.