Ultra-zpracované potraviny jsou spojeny s 50% zvýšeným rizikem úmrtí na kardiovaskulární onemocnění a rozvoj dalších zdravotních stavů

Jíst jídlo Ultra zpracované potraviny Podle nového přehledu 45 metaanalýz na téměř 10 milionech lidí zvyšuje riziko rozvoje nebo úmrtí na desítky nepříznivých zdravotních stavů.

„Našli jsme konzistentní důkazy, které spojují vyšší příjem ultrazpracovaných potravin s více než 70 % ze 45 různých zdravotních výsledků, které jsme posuzovali,“ řekl vedoucí výzkumu Wolfgang Marx, vedoucí výzkumný pracovník z Centra pro jídlo a náladu na Deakin University v Geelong, Austrálie , v e-mailu.

Uvažovalo se o konzumaci asi jedné porce nebo asi o 10 % více ultrazpracovaných potravin denně, uvedl v e-mailu Heinz Friesling, vědec v oddělení výživy a metabolismu Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny Světové zdravotnické organizace.

„Tento poměr lze považovat za výchozí hodnotu a u lidí, kteří konzumují více, než je tato výchozí hodnota, se riziko může zvýšit,“ řekl Friesling, který se studie nezúčastnil.

Vědci ohodnotili každou studii jako důvěryhodnou nebo silnou, vysoce sugestivní, sugestivní, slabou nebo žádnou. Všechny studie v přehledu byly zveřejněny v posledních třech letech a žádná z nich nebyla financována společnostmi zabývajícími se výrobou ultrazpracovaných potravin, uvedli autoři.

Vedoucí autorka doktorka Melissa Lin, postdoktorandská výzkumná pracovnice na Deakin University, řekla: „Silné důkazy ukazují, že vyšší příjem ultrazpracovaných potravin byl téměř z 50 % spojen s vyšším rizikem úmrtí souvisejících s kardiovaskulárními chorobami a běžnými duševními poruchami.“ e-mailem. Kardiovaskulární onemocnění zahrnují srdeční infarkt, mrtvici, ucpané tepny a onemocnění periferních tepen.

Podle studie zveřejněné ve středu v časopise existují přesvědčivé důkazy, že vysoký versus nízký příjem ultrazpracovaných potravin může zvýšit riziko úzkosti až o 53 % a riziko předčasného úmrtí z jakékoli příčiny o 20 %. BMJ.

„Není překvapivé, že existuje mnoho studií naznačujících pozitivní vztah mezi konzumací ultrazpracovaných potravin a rizikem různých následků onemocnění,“ řekl Fangfang Zhang, epidemiolog rakoviny, docent a předseda Ústavu nutriční epidemiologie. a datová věda. Na Tufts University v Bostonu. Nebyla zapojena do nového výzkumu.

„Ultra zpracované potraviny mají vysoký obsah kalorií, přidaného cukru a sodíku a nízký obsah vlákniny,“ řekl Zhang. „Všechny tyto faktory jsou již známy tím, že přispívají ke zdravotním výsledkům srdce, nadváze, obezitě, cukrovce 2. typu a vysokému krevnímu tlaku.“

Zhang však zpochybnil výsledky studií úzkosti a deprese, které bývají prováděny pouze u těch, u kterých již byly tyto stavy diagnostikovány.

„Lidé s příznaky deprese nebo úzkosti mohou vyhledávat ultra zpracované potraviny z různých důvodů, jako je například vlastní pohodlí,“ řekla. „Konzumace ultrazpracovaných potravin vás nemusí vystavovat riziku deprese – to nemůžeme vědět.“

Vědci našli vysoce sugestivní důkazy, že konzumace více ultrazpracovaných potravin zvyšuje riziko obezity o 55 %, poruch spánku o 41 %, diabetu 2. typu o 40 % a rizika deprese o 20 %.

Důkazy o vztahu mezi konzumací ultrazpracovaných potravin a astmatem, zdravím trávení a rizikovými faktory kardiovaskulárních onemocnění, jako jsou vysoké krevní lipidy a nízké hladiny „dobrého“ lipoproteinu s vysokou hustotou nebo HDL, cholesterolu, byly podle analýzy omezené. .

Studie navíc našla jen málo nebo žádné důkazy naznačující vztah mezi ultrazpracovanými potravinami a rakovinou. To je překvapivé, tvrdí Zhang, který zkoumal roli ultrazpracovaných potravin a rakoviny.

„Obezita je rizikovým faktorem pro 13 typů rakoviny. Ultra-zpracované potraviny zvyšují přibírání na váze a obezita zvyšuje výskyt rakoviny,“ řekla. Studie ze srpna 2022 Zhang, který je spoluautorem studie, zjistil, že muži, kteří jedli nejvíce ultrazpracovaná jídla jakéhokoli druhu, měli o 29 % vyšší riziko vzniku kolorektálního karcinomu.

Jedním z důvodů tohoto nečekaného zjištění je, že výzkum ultrazpracovaných potravin je stále v plenkách, řekla Mathilde Touvierová, spoluautorka studie a ředitelka výzkumu ve francouzském Národním institutu zdraví a lékařského výzkumu, veřejné výzkumné organizaci.

„Určitě potřebujeme více studií, abychom mohli zvýšit úroveň důkazů například ohledně rakoviny,“ řekl Tovier, který je také hlavním výzkumníkem skupiny NutriNet-Santé, dlouhodobé studie o vztahu mezi výživou a zdravím.

„Takže to není proto, že by tam nic nebylo, ale proto, že potřebujeme další výzkum,“ řekla.

Výzkumník v oblasti výživy Dr. Carlos Monteiro, vedoucí Centra pro epidemiologické studie zdraví a výživy na univerzitě v São Paulu v Brazílii, řekl, že ultra zpracované potraviny jsou mnohem víc než jen „upravené“ potraviny. Nového výzkumu se neúčastnil.

„Jsou to formulace levných, často chemicky upravených ingrediencí, jako jsou modifikované škroby, cukry, oleje, tuky a proteinové izoláty, s malým, pokud vůbec nějakým přidaným plnohodnotným jídlem,“ řekl Monteiro, profesor výživy a veřejného zdraví ve výzkumné studii. Redakce přiložena.

Montero vymyslel tento termín Ultra-zpracované potraviny v roce 2009, kdy vyvinul NOVA, systém pro klasifikaci potravin do čtyř kategorií. První skupinu tvoří nezpracované nebo minimálně zpracované potraviny jako ovoce, zelenina, vejce a mléko. Do druhé skupiny patří přísady na vaření, jako je sůl, bylinky, oleje a podobně. Třetí skupinou jsou zpracované potraviny, které kombinují první a druhou skupinu, jejichž příklady zahrnují konzervy a mraženou zeleninu.

Čtvrtou skupinou jsou ultra-zpracované potraviny, o nichž Monteiro řekl, že jsou vyráběny s lahodnou a přitažlivou chutí s použitím kombinací umělých příchutí, barviv, zahušťovadel a dalších přísad, které byly „experimentálními a epidemiologickými důkazy spojeny s nerovnováhou ve střevní mikroflórě a systémové nerovnováze“. zánět.“

„Není důvod se domnívat, že se lidé mohou plně přizpůsobit těmto produktům,“ napsal Montero v úvodníku. „Tělo na něj může reagovat jako neužitečné nebo škodlivé a jeho systémy mohou být proto oslabeny nebo poškozeny v závislosti na tom, jak je postiženo, a na množství zkonzumovaných ultrazpracovaných potravin.“

Od příchodu Monterovy definice ultrazpracovaných potravin se odborníci na výživu, výzkumníci a úředníci veřejného zdraví stále více obávají rostoucí prevalence těchto potravin ve Spojených státech, Austrálii, Spojeném království, Kanadě a mnoha rozvojových zemích.

Podle výzkumu více než 70 % potravinové nabídky ve Spojených státech tvoří ultra zpracované potraviny.

„Dvě třetiny kalorií zkonzumovaných dětmi ve Spojených státech jsou ultrazpracované, zatímco asi 60 % stravy dospělých je ultrazpracovaných,“ řekl Zhang.

„Myslím, že je to jako když jsme vynalezli auta,“ dodala. „Ano, poskytuje nám to pohodlí, ale pokud budeme používat auto ke všemu a nebudeme cvičit, budeme mít problémy. Potřebujeme nové strategie, jak snížit spotřebu ultrazpracovaných potravin na zdravější úroveň.“

Existuje snadné řešení – kupte si skutečné jídlo a uvařte si ho doma. Odborníci říkají, že je to tak jednoduché. Odborníci se ale také shodují, že v dnešním uspěchaném světě je těžké vzdát se pohodlí hotových a hotových jídel. Kromě toho je téměř nemožné vyhnout se pokušení, jak již bylo zmíněno dříve 70 % potravin v USA Vyrobeno z ultra zpracovaných potravin.

Montero řekl, že by měla být zvážena regulace ze strany úřadů veřejného zdraví a vlád, jako jsou varovné štítky na přední straně balení; omezit reklamu, zejména na děti; a zákaz prodeje ultrazpracovaných potravin ve školách a nemocnicích nebo v jejich blízkosti, to vše při současném zpřístupnění minimálně zpracovaných potravin všem.

Mezitím Marx a Lane nabídli následující rady:

1) Čtěte a porovnávejte etikety produktů a snažte se vybírat méně zpracované alternativy. Vyměňte například ochucený jogurt za obyčejný a přidejte ovoce.

2) To, co zahrnete, je stejně důležité jako to, co vynecháte. Zaměřte se na to, co můžete přidat do svého jídelníčku, jako je čerstvé, mražené nebo konzervované ovoce, zelenina, fazole a luštěniny.

3) Pozor na nápoje. Nápoje slazené cukrem nemají žádnou nutriční hodnotu. Nahraďte je vodou.

4) Když budete jíst venku, choďte do místních restaurací a kaváren místo restaurací rychlého občerstvení. V místních restauracích je méně pravděpodobné, že budou vyrábět ultrazpracované potraviny.