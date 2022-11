Francouzský kardinál říká, že před 35 lety zneužil 14letou dívku

Kardinál Jean-Pierre Ricard, vrchní arcibiskup francouzské katolické církve, v pondělí řekl, že před 35 lety zneužil 14letou dívku a ustupuje od svých náboženských povinností.

Tento krok přichází poté, co loňská zpráva odhalila velké množství případů sexuálního zneužívání dětí Uvnitř francouzské katolické církve.

„Před 35 lety, když jsem byl knězem, jsem se choval odporně se 14letou dívkou,“ uvedl Rijkaard v písemném prohlášení.

„Mé chování nevyhnutelně způsobilo této osobě těžké a trvalé následky,“ řekl.

Ricard, 78, býval arcibiskupem v Bordeaux v jihozápadní Francii, dokud z této pozice v roce 2019 neodešel, aby sloužil ve své domovské diecézi v Dignes-les-Bains na jihu země. V 80. letech byl knězem v arcidiecézi Marseilles.

Oznámilo to v pondělí na tiskové konferenci předseda Francouzské biskupské konference arcibiskup Eric de Molins-Beaufort.

Moline Beaufortová uvedla, že celkem 11 biskupů a bývalých biskupů, včetně Ricarda, bylo terčem obvinění ze sexuálního napadení v různých případech vyšetřovaných francouzskou justicí nebo církevními úřady.

Rijkaard řekl, že s obětí mluvil a požádal ji o prominutí, aniž by upřesnil kdy. Řekl, že svým prohlášením také žádal o odpuštění pro „každého, komu jsem ublížil“. A on se do toho nedostal.

V dobách, kdy francouzská katolická církev právě začala vyplácet odškodnění obětem sexuálního zneužívání dětí Rijkaard řekl, že se rozhodl „ne již nadále mlčet o (své situaci)“ a že je k dispozici v zájmu spravedlnosti v zemi a církevních úřadů.

Rozsáhlá studie zveřejněná nezávislou komisí v loňském roce odhaduje, že asi 330 000 dětí bylo sexuálně zneužito během 70 let kněžími nebo jinými osobnostmi spojenými s církví ve Francii.

Odhaduje se, že 216 000 lidí bylo týráno kněžími a dalšími duchovními a se zbytkem církevními osobnostmi, jako jsou skautští vedoucí a táboroví poradci. Odhady byly založeny na širším výzkumu francouzského Národního institutu pro zdraví a lékařský výzkum týkající se sexuálního zneužívání dětí.

Zpráva popisovala „systematické“ zakrývání ze strany církevních představitelů a naléhala na francouzskou katolickou církev, aby respektovala právní stát ve Francii.