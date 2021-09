Třetí sezóna Knightfall: Bude vydána nebo zrušena?

Knightfall je neuvěřitelná série. A mezi diváky je spousta obav z obnovení třetí sezóny. Don Handfield a Richard Rayner produkovali historický fantasy drama televizní seriál Knightfall pro History Channel. Premiéru měl 6. prosince 2017 poté, co byl natočen v České republice a Chorvatsku. Série byla oživena pro druhou sezónu Historie 13. srpna 2018 a měla premiéru 25. března 2019.

Knightfall je série soustředěná kolem roku 1306. Templářští rytíři se blíží ke konci své vlády jako jedné z nejvýznamnějších křesťanských organizací. Poslední templářská pevnost Acre padla a stále se šířily zvěsti, že padlý Grál je stále poblíž. Templáři přesunuli své zaměření, aby obnovili svou přítomnost ve Svaté zemi v čele s neohroženým, tvrdohlavým, ale čestným rytířem templářem Landrym.

Vracejí se do Svaté země bojovat a jejich války jsou známé jako křížové výpravy. Templáři ztrácejí spojence a získávají nové a mocné protivníky, včetně francouzského krále. Svatý grál a veškeré znalosti schopné porazit církev jsou zasvěceny slavné, bohaté a tajné vojenské organizaci válečných mnichů. Otázkou je, zda budeme moci sledovat třetí sezónu Knightfall.

Knightfall Season 3 – Repasovaný nebo Zrušený?

Pokud jste fanouškem série Knightfall, tato zpráva vás zarmoutí. V květnu 2020 bylo oznámeno, že série byla zrušena a nebude obnovena pro třetí sezónu. Ačkoli to bylo oznámeno zhruba před rokem, diváci stále doufají v návrat show. Také pokud stále čekáte na obnovení pořadu, pravděpodobně byste neměli, protože nebude více sezón. Druhá sezóna byla koncem této masivní série.

Co se stalo ve finále Knightfall?

Varování: spoiler!

Pokud jste sledovali celou sérii, určitě jste viděli, že když se Landry a jeho společníci z Hulka chystají zemřít, objeví se mistr Talus a Lazaristští rytíři pod vládou Gabriela spolu s Annou na zakrytém voze a osvobodí omezená hrstka z nich. Utíkají do pařížského chrámu, kde jim Lydia poskytuje útočiště ve svém domě až do útoku královských sil.

Mistr Talos čelí invazi celé skupiny královských vojáků jednou rukou. Dejte Anne a ostatním templářům šanci uniknout. Rozptýlení templáři ráno stoupají na střechy, aby se navzájem našli, templářská technika. Poté byl Philip rozzuřen tím, že de Nogaret nedokázal Landryho zajmout a brutálně ho zbít.

Templářští rytíři, Gawain a Lydia používají skrytý průchod do paláce, kde vyplují na lodi, aby unikli z Paříže. Vojáci krále Anny a Tancreda však byli zabiti kuší z kuše, než se vůbec dostali k molu. Landry se vrací do hradu sám, aby zavraždil krále Filipa za pokus zabít jeho dceru. Neexistují žádní vojáci, kteří by krále chránili, protože armáda se zaměřuje na lokalizaci templářů.

Poté, co viděl svou milovanou manželku Margaret umírat ve vězení, princ Louis, stejně jako de Nogaret, opouští svého otce, aby bojoval s Landrym. Landry řekne Philipovi, že ho Bůh opustil a zabil ho po krátkém, ale strašném souboji s mečem. Mnoho diváků není spokojeno s finále série. Protože odchod templářů zůstává pro diváky záhadou, jak toho bylo dosaženo. Nyní, když show skončila, nezbývá než sledovat předchozí sezóny.