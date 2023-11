Premiéru má holocaustové drama Anthony Hopkins a Heleny Bonham Carterové Jeden život

První snímky z nadcházejícího dramatu o holocaustu od Warner Bros Jeden život Bylo odhaleno.

Film je založen na knize „If It Were Not Impossible…The Life of Sir Nicholas Winton“ od Barbary Winton.

Anthony Hopkins a Johnny Flynn hrají Nicholase Wintona v různých fázích jeho mimořádného života. Helena Bonham Carter hraje Wintonovu matku Babbie. Dále hrají Jonathan Pryce, Lena Olin, Romola Garai a Alex Sharp.

Jeden život Film vypráví skutečný příběh sira Nicholase „Nickyho“ Wintona, mladého londýnského bankéře, který v předvečer druhé světové války zachránil 669 dětí před nacisty – více než počet dětí, které přežily holocaust v Československu. S rychle se blížící válkou Niki navštívil nedávno anektovanou Prahu a na vlastní oči viděl židovské uprchlické rodiny s malým přístřeškem a jídlem. Okamžitě si uvědomil, že jde o závod s časem. Kolik dětí dokáže on a jeho přátelé zachránit, než vyprší čas?

O padesát let později, v roce 1988, je Nicky pronásledován osudem dětí, které nedokázal přivézt do bezpečí v Anglii. Ani živá televizní show ‚to je život‘ Překvapuje ho přeživšími dětmi – nyní dospělými – sedícími kolem něj, dokud se konečně nemůže vyrovnat s tragickou ztrátou, kterou snášel pět desetiletí.

Natáčení probíhalo v Londýně ve Spojeném království v září 2022 a hlavní natáčení probíhalo také v Praze.

životopis Režie James Hawes a scénář Lucinda Cookson a Nick Drake. Produkuje ho See-Saw Films.

Jeden život Ve Velké Británii jej vydá Warner Bros Pictures.