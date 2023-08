CDC varuje, že ohnisko salmonely spojené s želvami v zájmovém chovu se šíří do 11 států

Když pomyslíme na salmonelu, obvykle se nám vybaví jídlo: ten stůl, který nebyl dostatečně uklizen po salátu se syrovým kuřetem nebo salátem, vyžaduje kontaminovaný salát. Zatímco nedávná ohniska byla spojena s obvyklými podezřelými, jako je syrové hovězí maso a syrové těsto na sušenky, CDC odhalilo neobvyklou příčinu současné epidemie v 11 státech: želvy v zájmovém chovu.

CDC oznámilo aktivní vyšetřování V vypuknutí mnoha států, které onemocnělo nejméně 26 lidí a hospitalizovalo 9 – případy, které vyšetřovatelé spojovali s kontaktem s želvími mláďaty.

Mláďata jsou organizací definována jako želvy s krunýři kratšími než 4 palce a federální zákon zakazuje prodej želv kvůli jejich vysokému potenciálu přenášet a šířit nemoci. Navzdory těmto zákonům se želvy stále prodávají nelegálně v některých obchodech se zvířaty a online obchodech, na bleších trzích, na výstavách plazů a na kioscích u silnic, uvádí CDC.

Současné propuknutí salmonely

CDC v současné době ví o 26 případech infekce salmonelou spojené s mláďaty želv, z nichž devět si vyžádalo hospitalizaci.

Stejně jako u většiny ohnisek je skutečný počet případů pravděpodobně vyšší než počet zaznamenaný zdravotnickými úředníky, protože mnoho lidí se zotavuje doma bez testování a obvykle trvá tři až čtyři týdny, než se určí, zda byl nemocný člověk součástí ohniska. choroba.

V tomto ohnisku je 31 % známých případů připisováno dětem mladším 5 let, protože jsou náchylnější k nemocem než želvy a podobná domácí zvířata. Ti, kteří onemocněli touto chorobou, hlásili data nástupu mezi 27. říjnem 2022 a 16. červencem 2023.

Z postižených 80 % uvedlo kontakt s želvami v zájmovém chovu a 92 % uvedlo, že jejich želva byla mladá nebo měla méně než 4 palce. A 64 % těchto lidí uvedlo, že své mazlíčky koupili online, zatímco 38 % je koupilo ve zverimexu.

Související případy byly hlášeny v 11 státech, včetně:

Kalifornie

Gruzie

Illinois

Kentucky

Missouri

Severní Karolina

New York

Ohio

Pensylvánie

Tennessee

Virginie

Tennessee je domovem nejvyššího počtu případů se šesti, následuje Pensylvánie se čtyřmi a New York se třemi. Všechny ostatní státy hlásily dva nebo méně případů.

Želvy a salmonela

Zatímco u mladých želv je pravděpodobnější, že přenášejí salmonelu, želvy jakékoli velikosti přicházejí s rizikem, uvádí CDC. Dokonce i zdravé, čistě vypadající želvy nosí ve svém trusu zárodky salmonely, které se mohou šířit kolem jejich nádrží, těl, vody a dalších oblastí, kde se poflakují.

Lidé mohou tyto bakterie snadno spolknout, pokud se dotknou jejich úst nebo jídla, aniž by si po kontaktu s želvou nebo jejím prostředím umyli ruce.

Zájemci o želvu by se měli ujistit, že si svého nového mazlíčka pořídí z renomovaného zdroje. Spolehliví dodavatelé domácích zvířat nebudou v souladu s federálním zákonem prodávat želvy s krunýři kratšími než čtyři palce.

Želvy domácích zvířat jakékoli velikosti se nedoporučují dětem do 5 let, dospělým nad 65 let nebo lidem s oslabeným imunitním systémem nebo se zvýšeným rizikem onemocnění.

CDC doporučuje následující bezpečnostní tipy při manipulaci s vaší želvou:

Důkladně si umyjte ruce a ujistěte se, že děti řádně umyjete mýdlem a vodou pokaždé, když se dotknete, krmíte nebo čistíte životní prostor své želvy.

Největší nebezpečí představují choroboplodné zárodky přenášené želvou, které se vám dostanou do tlamy. Nelíbejte ani neobjímejte svou želvu, nejezte a nepijte kolem ní a nepouštějte ji do kuchyně nebo jiných prostor, kde je jídlo.

Když udržujete svého mazlíčka čistého a živého, mějte oddělené umyvadlo a houbu jen pro vaši želvu. Používáte-li v domácnosti oblast, kterou využívají i lidé, jako je umyvadlo, nezapomeňte odstranit okolní předměty a oblast poté důkladně vyčistit a vydezinfikovat.

Pokud se vaše želva nehodí do vaší rodiny, nenechávejte ji venku. Místo toho se obraťte na místní záchranné centrum pro plazy, útulek pro zvířata nebo renomovaný obchod se zvířaty a požádejte o navrácení.

Příznaky a léčba salmonelózy

krvavý průjem nebo průjem, který trvá déle než tři dny bez zlepšení

Průjem a horečka nad 102 stupňů Fahrenheita.

Nadměrné zvracení, zvláště pokud vám brání v zadržování tekutin.

Příznaky dehydratace, včetně sucha v ústech a krku, snížené močení a pocit závratě při vstávání.

žaludeční křeče

Tyto příznaky se nejčastěji objevují mezi šesti hodinami a šesti dny po expozici. Ačkoli se většina lidí uzdraví během čtyř až sedmi dnů, u lidí s oslabeným imunitním systémem, včetně dětí do 5 let a dospělých nad 65 let, se mohou rozvinout závažnější příznaky, které vyžadují léčbu, lékařskou péči nebo hospitalizaci.