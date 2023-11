The Fugitive (4K UHD + Digital HD)

mistrovství: Harrison Ford, Tommy Lee Jones, Sela Ward, Joe Pantoliano, Andreas Katsoulas, Jeroen Krabbe, L. Scott Caldwell, Daniel Roebuck

napsáno: Gibb Stuart, David Toohey

Režie: Andrew Davis

Studio: Warner Bros.

Klasika Harrison Ford/Tommy Lee Jones slaví 30. výročí a je stále stejně strhující jako před 30 lety.

Nebudu opravdu mluvit o zápletce a synopsi filmu, protože teď to lidé vědí.

Už je to dlouho, co jsem viděl Uprchlíka, ale rozhodně bylo fajn se k němu vrátit. Byl to jeden z těch filmů, když jsem vyrůstal na střední škole, který jsem si pustil pokaždé, když se objevil v televizi. US Marshals Part 2 byla dobrá, ale neměla takovou atmosféru jako první film. Síla Ford vs. Jones tam nebyla s Robertem Downey Jr. a Wesley Snipes vs. Jones. Uprchlík stále zůstává zábavný a vidí, jak se věci vyvíjejí v průběhu filmu. Slavný skok z přehrady je samozřejmě stejně směšný jako před 30 lety, ale rozhodně je to zábavný moment. Existuje spousta „Pojď!“ momenty v tomto, ale právě to z něj dělá film, který stojí za to sledovat znovu a znovu.

Herecké výkony Jonese a Forda jsou vynikající, Jones za svou roli získal řadu cen a nominací. Je legrační, kolik dalších lidí v tomto filmu jako Julianne Moore, Jane Lynch, Neil Flynn a Nick Searcy bylo na Justified. Herecké obsazení bylo vynikající, režie a střih vás držely přilepené a skóre Jamese Newtona Howarda bylo také skvělé.

Kvalita 4K UHD je samozřejmě lepší než u Blu-ray, ale stále existují náznaky zrnitosti a nedokonalosti z filmu, který je přes 30 let starý. Nejsem si jistý, proč některé starší filmy vypadají lépe než filmy z 90. let. Byly prášky úmyslné? Opravdu bych musel porovnat předchozí filmy, abych viděl, jak moc se toho skutečně změnilo, ale rozhodně stojí za to si ho pořídit, pokud chcete lepší verzi filmu. Kromě toho, že je film ve 4K UHD, nejsou k dispozici žádné skutečně nové funkce.

Uprchlík je i o 30 let později stále skvělým filmem a je šílené, že ani ve filmech Harrisona Forda pravděpodobně není ani v top 10 momentech. Možná 10, ale existuje mnoho dalších rolí, které bych dal výše než toto. Tommy Lee Jones získal za svou roli více chvály a dokonce produkoval i pokračování. Upřímně si nedokážu představit lepší roli pro Tommyho Lee Jonese, než je tato. Možná, že Muži v černém je stejná postava. Ať tak či onak, sledování filmu je stále zábavné a vypadá skvěle v rozlišení 4K UHD.

Funkce:

Úvod režiséra Andrewa Davise, Harrisona Forda a Tommyho Lee Jonese

Audiokomentář s Andrewem Davisem a Tommym Lee Jonesem

Uprchlík: vzrušení z honičky

Vykolejil: Anatomie vlakového vraku

Na útěku s uprchlíkem

Divadelní upoutávka

video:

Kodek: HEVC/H.265 (67,29 Mbps)

Rozlišení: Nativní 4K (2160p)

HDR: HDR10

Poměr stran: 1,85:1

Původní poměr stran: 1,85:1

Můj hlas:

Anglicky: Dolby Atmos

Čeština: Dolby TrueHD 7.1 (48 kHz, 24 bitů)

Čeština: DTS-HD Master Audio 5.1 (48 kHz, 16 bitů)

Francouzština (Kanada): Dolby Digital 2.0

Francouzsky: Dolby Digital 5.1

Německy: Dolby Digital 5.1

Italsky: Dolby Digital 5.1

Španělsky: Dolby Digital 5.1

Španělsky: Dolby Digital 2.0

překlady:

angličtina SDH, francouzština, němčina SDH, italština SDH, španělština, čeština, dánština, holandština, finština, korejština, mandarínština (tradiční), norština, švédština

