Australský premiér naznačuje konec „Covid Zero“

Morrisonův článek vychází z toho, že Sydney, největší australské město, zaznamenalo 830 potvrzených případů Covid-19 za posledních 24 hodin, což je dosud největší počet nových denních infekcí, přestože byl od konce června přísně uzavřen.

Austrálie je jednou z řady zemí, včetně Číny a Nového Zélandu, které se pokusily zcela vymýtit Covid-19 v rámci svých hranic, a až donedávna byla tato strategie do značné míry úspěšná. Austrálie dosud zaznamenala pouze 44 026 potvrzených případů úmrtí na Covid-19 a 981 úmrtí.

Několik velkých australských měst, včetně Sydney, Melbourne a hlavního města Canberra, je však zablokováno, protože úřady se snaží zabránit vypuknutí viru Covid-19 Delta.

V sobotu tisíce Australanů Vydejte se do ulic Melbourne a Sydney Na protest proti dlouhodobému zavírání, které vedlo ke stovkám zatčení. Při násilných střetech bylo zraněno nejméně sedm policistů.

Ve svém názorovém článku Zveřejnil news.com.au V neděli Morrison řekl, že uznává „obrovské mýtné“, které na australské občany a podniky zavedla přísná preventivní opatření proti koronavirům, ale uvedl, že „bylo nejtemnější před úsvitem“.

„(Odstávky) jsou v tuto chvíli bohužel nutné a budeme i nadále poskytovat zdravotní podporu a podporu příjmů, abychom lidi propojili, ale už to nebude nutné déle,“ řekl.

Morrison uvedl, že australská vláda hodlá přesunout své zaměření ze snížení počtu případů na zkoumání počtu lidí, kteří vážně onemocněli na Covid-19 a vyžadují hospitalizaci.

“Koneckonců takto zvládáme všechny ostatní infekční choroby,” řekl australský vůdce a dodal, že systém veřejného zdravotnictví v zemi je nyní dostatečně silný, aby zvládl nárůst případů koronavirů.

Přestože Morrison neposkytl přesný časový rozvrh, kdy bude nová strategie implementována, řekl, že jakmile Austrálie dosáhne svých národních očkovacích cílů 70% a 80%, „můžeme začít požadovat zpět to, co nám Covid vzal“.

„To je to, co znamená žít s Covidem. Počty případů pravděpodobně porostou, když se brzy začneme otevírat. Je to nevyhnutelné,“ řekl.

Morrisonův přístup je v příkrém rozporu se sousedním Novým Zélandem. Předseda vlády Jacinda Ardern oznámil 12. srpna plán Dočasně znovu otevřeno pro očkované cestovatele Na počátku roku 2022 je to země s nízkým rizikem, ale uvedla, že si nepřeje, aby došlo k velkému vypuknutí viru na Novém Zélandu.

„První zásada zůstane … zachovat naši strategii, jak se zbavit viru, abychom mohli uchovat naše těžce vydělané zisky a ponechat své možnosti otevřené,“ řekla tehdy.