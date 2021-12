Brabenik: „Žiju svůj sen“

Jacob Brabenck je zaneprázdněný mladý muž. Jděte do Charlottetown hrát hokej a ne kritizovat restauraci. Talentovaný 18letý český útočník tedy bez problémů přiznává, že zatímco si vychutnával slavné hranolky na Ostrově prince Edwarda, neochutnal humry v provinční metropoli.

„Nemám moc času, protože pořád hraji hokej a máme spoustu tréninků,“ řekl Brabenck, nováček QMJHL v Charlottetown Islanders. „A když jedeme do Quebecu, autobusem to trvá asi 20 hodin. Takže ještě ne!“

Nejdůležitější je, že brněnský rodák využil úspěšnou sezonu jako odrazový můstek k reprezentaci Čechů na mistrovství světa juniorů IIHF 2022 v Edmontonu. V Islanders je pátý s 11 góly a 21 asistencemi ve 32 zápasech a Charlottetown je na čele tabulky QMJHL.

„Vždycky bylo mým snem hrát v jiné zemi, nejen v České republice,“ řekl Brabenik. „Chtěl jsem vyzkoušet nějaké nové věci a myslím, že Charlottetown je jedna z nejlepších organizací v Q. Takže teď žiju svůj sen!“

Výběr ve čtvrtém kole Vegas Golden Knights (celkově 102.) doufá, že přenese část své nedávné pozitivní dynamiky do národního týmu, protože Češi chtějí poprvé od roku 2018 vyhrát čtvrtfinále mistrovství světa juniorů (4-3 ). nad Finskem v penaltovém rozstřelu) a medaili poprvé od bronzu v roce 2005 (3-2 nad USA v prodloužení).

Medaile bude opět splněným snem národa, který v roce 2015 vytvořil rekord v účasti na mistrovství světa IIHF (741 690), když hostil Prahu a Ostravu.

Na mistrovství světa juniorů v roce 2022 si Rappenick užívá setkání se svými českými kolegy, včetně svého nejlepšího hokejového parťáka, obránce Stanislava Svozela. Hráli po boku HC Kometa Brno, než Svozil naskočil k Regině Pats z WHL, aby spojil síly s 16letou kanadskou superstar Conorem Bedardem, který se čtyřmi góly proti Rakousku dostal do vedení v bodování World Junior.

Brabenik si v minulé sezóně připsal jednu asistenci ve 23 zápasech za HC Kometa Brno. Odcestoval na MS U18 do Texasu, kde měl čtyři asistenty, protože Češi skončili sedmí. Zde v Edmontonu si vysloužil přihrávku ve videorecenzovaném úvodním gólu Michela Gotta při úvodní prohře 6:3 s Kanadou.

Nicméně i když bylo zábavné jít po hlavě do zápasu s kanadským obráncem Lucasem Cormierem, kterého Brabenik popsal jako „jedního z mých nejlepších přátel v Charlottetownu“, nebyl s výsledky spokojen. Zvlášť poté, co jsme v pondělí proti Německu vypadli 2:1 v prodloužení.

„Všechno může být lepší. Vždycky můžu hrát lépe. Podívej, líbí se mi, když mám kotouč, ale teď nemáme vyhrát. Musíme hrát lépe jako tým a vyhrát ostatní zápasy.“

Brabiank, který vzhlíží k brněnským hráčům NHL, jako je Pavel Zacha nebo Martin Nikas, vyrostl v centru dění, ale je také zdatným křídlem. 187 cm vysoký a 80 kg vážící útočník však řekl, že je rád, že bude hrát všude, kam ho trenér Karel Mliník postaví.

„Je mi to jedno,“ řekl Brabenck. „Je to národní tým. Když hraju obranu, člověče, hraju obranu. Opravdu si vážím toho, že jsem tady, takže je mi to jedno.“

Stejně jako kapitán Jean Misak neustále mluví o hokeji a analyzuje hokejové zápasy, i když jsou mimo kluziště. proč ne? Žádný takový sport neexistuje. Má však i několik dalších oblíbených sportů.

„Miluji fotbal a basketbal. V mé rodině můj dědeček hrál basketbal a byl opravdu dobrý. Moje sestra hraje basketbal také.“

Brabenec byl o krok blíže ke splnění svého dětského snu v NHL, když se v září zúčastnil kempu nováčků Vegas v City National Areně spolu s Cormierem, Peytonem Krebsem a Daniilem Chaykou. Oblékl si také na následné Rookie Faceoff Championships v Arizoně proti kurzům NHL od Coyotes, San Jose Sharks a Anaheim Ducks.

„Byl to úžasný zážitek,“ řekl Brabánek. „Viděl jsem lidi jako Mark Stone a Max Pasurietti a poznal spoustu nových lidí. Je to opravdu dobrá organizace a opravdu jsem si ten okamžik užil.“

Ve středu jde o to, pokusit se získat tři body do tabulky skupiny A proti silnému finskému týmu, který bral bronz v roce 2021. Takže tento český kluk, který se rád odreaguje u pořadů Netflix, jako je Money Heist a Vikings, se zaměří na ta hra první.. Ne na humry by mohl vyřezávat jako Vikingové, kdyby uzavřel základní smlouvu se Golden Knights.