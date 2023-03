Proč lidé nemají srst?

Pokud jde o ochlupení na ohanbí a v podpaží, Lassie věří, že se to dá nazvat spandrel – vedlejší produkt evoluce jiné vlastnosti – nebo možná relikvie po předcích primátů, kteří ke vzájemné komunikaci používali feromony (existují Neexistuje žádný dobrý důkaz o tom, že by lidé dnes používali feromony).

Bez ohledu na příčinu ztráty lidské kožešiny je jedna věc velmi pravděpodobná: je To se shodovalo se získáním tmavší pigmentace kůže ranými lidmi Tam, kde bylo dříve ochlupení na těle zásadní UV ochrana.

„Je to logický závěr, který můžeme vyvodit,“ říká Lassie. „Mohlo se stát, že se někteří lidé právě narodili se zcela bezsrstými těly a pak se to stalo adaptací spolu s některými z těch lidí, kteří vyvinuli tmavší kůži. Nebo by to mohlo být trochu pozvolnější ochlupení, které probíhalo.“ postupné zvyšování pigmentace kůže.

I když je zajímavé přemýšlet o tom, jak jsme přišli o srst, může se to zdát méně relevantní pro naše dnešní životy. Výzkum však ukázal, že zvýšené porozumění může mít důsledky pro lidi, kteří dnes trpí nežádoucí ztrátou vlasů v důsledku alopecie, chemoterapie nebo poruch, které způsobují vypadávání vlasů.

Začátkem roku 2023 naskenovali Nathan Clark, genetik z University of Utah, a kolegové Amanda Kowalczyk a Maria Schekina z University of Pittsburgh geny 62 savců včetně lidí, aby našli genetické mutace, které bezsrstí savci sdílejí mezi sebou. jejich chlupaté sestřenice. Zjistili, že se zdá, že lidé mají geny pro ochlupení celého těla, ale regulace našeho genomu jim v současné době brání v jejich expresi.

Zjistili také, že když druh přijde o vlasy, Dělají to tak, že opakovaně provádějí změny ve stejné sadě genůa odhalili mnoho nových genů zapojených do tohoto procesu.

„Některé z nich [new] Geny nebyly vůbec charakterizovány, protože lidé v minulosti neprováděli mnoho genetických kontrol na přítomnost a nepřítomnost vlasů,“ říká Clark.[They] Jsou to pravděpodobně hlavní ovládací prvky, se kterými lze v budoucnu manipulovat, pokud lidé chtějí stimulovat růst vlasů.“

