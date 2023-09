Čech Samuel Drinchak se v Red Deer cítí jako doma

Red Deer Rebels import Samuel Dranczak má sice daleko k tomu, kde vyrůstal v českých Strakonicích, ale centrální Alberta se už začíná cítit jako doma.

Sedmnáctiletého útočníka si Rebels vybrali celkově 54. v prvním kole importního draftu CHL 2023 v červenci a minulý týden bruslil po boku svých spoluhráčů v tréninkovém kempu.

Sdělit Právník Možnost zúčastnit se tábora jako člen rebelů byla skvělá.

„Tréninkový kemp byl velmi cool a moji spoluhráči jsou dobří, takže je vše v pořádku,“ řekl. „Všichni lidé zde byli fantastickí, takže jsem z této sezóny opravdu nadšený.“

Drancak hrál v minulé sezóně českou ligu do 17 let za HC Motor České Budějovice a ve 34 zápasech si připsal 17 branek a 48 asistencí za 65 bodů. Jeho impozantní bodový součet byl druhý nejlepší v lize.

Byl také fit na dva zápasy pro Českou profesionální ligu a odehrál devět zápasů na úrovni do 20 let a přispěl 12 body.

Je to podruhé na kanadské půdě.

První byl, když hrál za svou zemi v roce 2022 World Hockey League U-17 Challenge v Britské Kolumbii, kde přispěl dvěma body v šesti zápasech.

Letos v létě také startoval v roce 2023 na Hlinka Gretzky Cupu ve své rodné zemi. Odvezli si stříbro po prohře s týmem Kanady ve hře o zlato. Během turnaje zaznamenal dva body v pěti zápasech.

„Byla to legrace, protože se nečekalo, že postoupíme do finále. Bylo tam několik zajímavých zápasů a proti Kanadě to bylo skvělé.“

Rebels a Drancak zahajují předsezónní zápas v pátek v Calgary a poté se v neděli v Peavey Mart Centrium utkají s Edmonton Oil Kings.

Drancak řekl, že je nadšený, že si tento týden zahraje ve svém prvním zápase ve Western Hockey League.

Zatím mu nějakou dobu trvalo, než se přizpůsobil hře WHL. Hrát proti starším hráčům na ledě byl fyzičtější přístup a povrch ledu byl menší, než na jaký byl zvyklý.

„Všechno bylo rychlejší a měl jsem méně času [to make decisions] „Ale byla to zábava,“ řekl. „[The smaller ice surface] Pro mě to bylo lepší. Mám hodně rychlosti a silnější rány.

I když se stále přizpůsobuje, při hraní si toho nevšimnete.

Během každoročního černobílého zápasu Rebelů tento týden skóroval ne jednou, ale hned dvakrát ve třetí třetině a vyrovnal stav na 3:3. Málem skóroval i v přesilovce.

„Měl jsem na své straně skvělé kluky a měl jsem štěstí. Byl to skvělý zápas z obou stran.“

Drancak bude brzy po skončení přípravné sezóny jmenován na konečnou soupisku. Po odchodu obránce Kristofera Šedova bude Dransák v týmu obsazovat druhou pozici po boku českého útočníka Františka Formánka.

Vysvětlil, že jeho cílem pro tuto sezónu je přispět na ofenzivní straně. Sám sebe charakterizoval spíše jako tvůrce hry než jako střelce gólů. To neznamená, že nemůže pohřbít příležitosti, když k němu přijdou.

„Udělám maximum a uvidíme,“ dodal. „Hraju fyzickou hru a mám dobrý smysl pro hokej. Góly většinou nedávám, ale v tréninkovém kempu jsem nějaké góly dal.“

Drancak poprvé začal hrát hokej, když mu byly pouhé tři roky. Je prvním z rodiny Drančáků, kdo hraje hokej a co ho žene, aby se nakonec dostal na profesionální úroveň.

Jeho oblíbeným hráčem v NHL je Auston Matthews z Toronta Maple Leafs, ale srovnával se s útočníkem Los Angeles Kings Anzem Kopitarem.

