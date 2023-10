Porsche Coanda umístí jezdce Dane Warrena na čtvrté místo v „Chrámu rychlosti“

Jeho krajan Joshua Rogers si ve čtvrtfinále připsal své 20. individuální vítězství v ESL R1 Championship na nové platformě simulátoru Rennsport. Stejně jako týmoví kolegové Mitchell DeJong a Mac Baucom se mu nepodařilo dostat do posledního kola s nejlepší dvanáctkou. Týmu Porsche Coanda Esports Racing se po pátém kole z osmi kol letošní sezóny podařilo zacelit mezeru na druhé místo v pořadí týmů.

Druhá polovina podzimní série ESL R1 odstartovala na platformě simulátoru Rennsport ve virtuálním Royal Park of Monza. Ve čtvrtek to šlo dobře čtyřem továrním jezdcům Porsche Coanda Esports Racing na 5,793 kilometru dlouhém Autodromo Nazionale. Australan Joshua Rogers si ve čtvrtfinále připsal své 20. vítězství v závodě ESL R1. Jeho týmový kolega Dane Warren skončil ve „vyřazovacím“ závodě pátý. Mitchell DeJong z USA dokončil třetí závod na devět kol na čtvrtém místě. Nedávno uzdravený Mack Bacum měl v rukávu speciální překvapení: po vítězství v kvalifikaci oslavil Nizozemec svůj silný návrat tím, že po zranění skončil druhý. To znamená, že kvarteto závodníků na Coanda-sim vstoupilo do semifinále s digitálními závodními vozy 911 GT3 R. Do top 24 se dostal také Team Heroic s vozy Porsche, které řídili Fin Tuomas Tähtelä a Nor Tommy Östgaard.

První semifinále v „Chrámu rychlosti“ skončilo Warrenem na druhém místě před Tatilou. Do závodu zamířil z pole position a dlouho se držel ve vedení, v předposledním kole však Ir Dire McCormack (Williams Esports) na začátku dlouhé cílové rovinky využil skluzu a protlačil se kolem. Rogers odstartoval do závodu ze sedmého místa a zapletl se do chaosu ve skupině Variant della Roggia a během prvního kola. Během toho přišel o dvě zaměstnání. Cílovou páskou projel na sedmém místě a promarnil šanci na postup do finále.

Stejný osud čekal Dejonga a Bakuma ve druhém semifinále. Nizozemec startoval z devátého místa na startovním roštu za Ostgaardem, zatímco DeJong byl nucen zajet poslední místo kvůli penalizaci „zpomalení“. Během závodu se americký jezdec dokázal propracovat až na P7 díky silnému zotavení, ale bez toho, aby vůz před ním klouzal, nedokázal udělat žádná další zlepšení. Baucom nakonec skončil 10. a Ostgaard 12.

Jako jediný jezdec Porsche Coanda ve finále se Dane Warren ocitl ve slibné pozici: s časem na kolo 1:46,013 minuty opět ovládl kvalifikaci. V závodě vyhrál Australan i sprint do první zatáčky. Jenže ve třetím kole neměl proti Jerrymu Tomanovi (R8G Esports) šanci. Při příjezdu do první zatáčky zaútočil Čech z proudu vzduchu. O dvě kola později udělal stejný krok Brit Jamie Flock (Apex Racing Team) a Daire McCormack poté vyvinul tlak na Variant della Roggia. Warren viděl šachovnicovou vlajku na čtvrtém místě, zatímco Tomas Tahtila skončil sedmý. Tímto výsledkem se Australan posunul na osmé místo v hodnocení jezdců a Joshua Rogers nyní zaujímá páté místo v šampionátu.

Stejně jako úvodní ESL R1 Series na jaře je pro podzimní turnaj do 11. listopadu předběžně naplánováno osm předkol. Hlavní finále se bude konat o dva týdny později ve švédském Jönköpingu. Na vítěze pořadí týmů a jezdců čekají finanční odměny ve výši 40 000 USD.

Dojmy po závodě

Nina Bräck (vedoucí esportu v Porsche Motorsport): „Čtvrtek byl pro nás velmi úspěšným dnem, protože naši čtyři jezdci Esports Factory se dokázali kvalifikovat do dalšího kola. MacBuckum předvedl skvělý comeback poté, co si v obrovském kvalifikačním kole zranil záda. V pátek jsme nedokázali vylepšit náš výkon.“ trať jako my v semifinále. Některé incidenty v jeho horku zabránily Joshovi soutěžit vepředu. Ale Dane Warren nám dokázal ve finále uhrát důležité body. Nyní máme dvoutýdenní pauzu, po které se vrátíme pracovat na plnou kapacitu.

Jörn Jens (D, ředitel týmu Porsche Coanda Esports): „Čtvrtek byl pro nás velmi dobrý, pokud jde o výkon, umístění a body. Mack Bakkum získal svou první pole position v sérii ESL R1, což bylo také skvělé pro umístění v šampionátu. V semifinále a poté ve finále pouze Dán Warne dokázal předvést „plný potenciál. V závodech jsme se trochu trápili, protože jsme cítili, že ostatní vozy jsou silnější než my. Získali jsme však dobré body.“

Dane Warren (Austrálie, Porsche Coanda Esports): „S výsledkem jsem velmi spokojený. Semifinále pro mě dopadlo dobře. Kvalifikaci jsem vyhrál s čistým kolem. Bohužel jsem byl v závodě ‚jen‘ druhý, protože se mi zhoršovaly pneumatiky. Finále bylo v podstatě opakování : Začal jsem od pole „Znovu. Možná jsme byli trochu opatrní. Mohli jsme dopadnout lépe než čtvrtí.“

Výsledky a pořadí

Monza (I), konečný výsledek

1. Jerry Tomann, Audi R8 LMS GT3 evo II (CZ, R8G Esports)

2. Jamie Flock, Mercedes AMG (UK, Apex Racing Team)

3. Vážený McCormacku, Mercedes AMG (IRL, Williams Esports)

4. Dane Warren, Porsche 911 GT3 R (Austrálie, Porsche Coanda Esports)

5. Kevin Siege, BMW M4 GT3 (SLO, Redline)

6. James Baldwin, Mercedes-AMG (Velká Británie, Mercedes-AMG)

Pořadí jezdců po 5 z 8 kol

1. Sebastian Job (UK, G2 Esports), 287 bodů

2. Jiří Toman (CZ, R8G Esports), 264 bodů

3. Vážený McCormacku ​​(IRL, Williams Esports), 256 bodů

4. Maxmilián Beneke (D-Moz) 225 bodů

5. Joshua Rogers (Austrálie, Porsche Coanda Esports) 224 bodů

6. Martin Sincic (CZ, R8G Esports), 209 bodů

8. Dane Warren (Austrálie, Porsche Coanda Esports) 172 bodů

22. Mitchell De Jong (USA, Porsche Coanda Esports), 74 bodů

26. Mack Paccom (Nizozemsko, Porsche Coanda Esports) 51 bodů

Pořadí týmů po 5 z 8 kol

1. R8G E-Sports, 736 bodů

2. Williams Esports, 537 bodů

3. Porsche Coanda Esports, 524 bodů

4. G2 Esports, 444 bodů

Celková pracovní zátěž a všechny tabulky:

https://eslr1.com/fall23-2/

Kalendář 2023 ESL R1 podzimní série

31,8/1,9. Monza (já)

7/8.9. Spa Francorchamps (B)

21/22.9. Hockenheim (D)

28/29.9. Nürburgring (D)

5/6.10. Monza (já)

28/27.10. 6. kolo (bude upřesněno později)

2/3.11. Sedmé kolo (bude určeno později)

9/10.11. 8. kolo (bude upřesněno později)

24.11. Hlavní finále Jönköping (jih)