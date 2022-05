Zelená transformace získá sílu

Poptávka po udržitelnějších investicích a zelené energii je na historickém maximu.



V posledních týdnech jsme zaznamenali obrovský nárůst poptávky po zelené energii ve střední a východní Evropě (CEE) a jihovýchodní Evropě (SEE). S událostmi, které vedly k novému hodnocení ruské závislosti na ropě a plynu, místní vlády spěchají se snížením spotřeby energie a zvýšením investic do obnovitelných zdrojů. Komerční banky a multilaterální rozvojové banky (MDB) tvrdí, že kroky Ruska urychlily posun směrem k udržitelné energii zdůrazněný na COP26. Uznání potřeby zlepšit účinnost – zejména proto, že se jedná o některé z nejméně energeticky účinných zemí na světě – je spojeno s naléhavou potřebou větší energetické bezpečnosti.





„Prostě se nemůžeme spoléhat na zdroj, který nás výslovně ohrožuje,“ řekla začátkem dubna předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. „Čím dříve přejdeme na obnovitelné zdroje a vodík spolu s větší energetickou účinností, tím rychleji můžeme být skutečně nezávislí.“





Banky ze své strany očekávají zásadní oživení zelených a udržitelných projektů v celém regionu. „Poptávka po lokalizovanějším a diskrétnějším napájení bude podporovat udržitelnou výrobu elektřiny,“ říká Dominic Pfisterer, ředitel financí pro střední a východní Evropu ve společnosti UniCredit. „To podtrhuje program Evropské komise REPower, který povede vlády k… větším investicím do obnovitelných zdrojů.“





Simona Miklochovičová, mluvčí slovenské Tatra banky, která v dubnu 2021 získala svůj první zelený dluhopis ve výši zhruba 300 milionů eur, vidí další hnací sílu: kvůli konfliktu vzrostly náklady na fosilní paliva.





„Ceny dramaticky mění analýzu nákladů a přínosů zelených investic a dramaticky zvyšují návratnost investic projektu,“ říká. S odvoláním na několik projektů alternativní energie, které byly právě oznámeny v březnu 2022, poznamenala: „Zdá se, že nálada se změnila z čekání a pozor na rychlejší akci.“





Poukazuje na uhelně náročné Polsko jako na místo „se spoustou visícího ovoce“, zatímco v širším regionu zůstává vytápění domácností, obvykle plynem, i nadále ekologickým problémem: „elektrifikace vytápění, nejlépe tepelnými čerpadly, a rozvoj obnovitelné zdroje Ujde dlouhou cestu ke snížení emisí CO2 ve střední a východní Evropě.“





Bankéři spolupracují s klienty na podpoře udržitelnosti způsoby, které plně využívají fondy EU na obnovu a odolnost. Pfisterer říká, že UniCredit převzala vedení ve financování projektů, jako je privatizace letiště v Sofii, projekt energetického odpadu v Bělehradě a spuštění optické sítě v Bukurešti. Tvrdí, že „zelený“ by měl být definován široce a zahrnovat iniciativy pro transformaci energie, digitální infrastrukturu, dopravu, zdravotní péči a hospodaření s vodou a odpadními vodami.





Ostatní bankéři opakují tuto potřebu široké definice „zelené“. „Celkově ve všech zemích střední a východní Evropy existuje mnoho příležitostí v oblasti nemovitostí, výroby energie a energetické účinnosti,“ říká Markus Ecker, ředitel udržitelného financování v Raiffeisen Bank International (RBI). „S rostoucími cenami energií je pro naše zákazníky nejdůležitější přechod na výrobu obnovitelné energie, následovaný energeticky účinnými budovami.“





RBI je jedním z největších hráčů v regionu v oblasti udržitelných dluhopisů: emitent číslo jedna v zelených dluhopisech na Slovensku, v Rumunsku a České republice. V roce 2019 spustila program zelených dluhopisů, který má pomoci přesměrovat kapitálové toky do zelených nemovitostí, energetické účinnosti v nemovitostech, čisté dopravy a obnovitelné energie. Ke konci roku 2021 vydala RBI Group 1,3 miliardy eur v šesti měnách v 15 dluhopisech.





Mnohostranné rozvojové banky braly zelené finance vážně dlouho předtím, než se staly populárními. V loňském roce dosáhly udržitelné iniciativy Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) 5,4 miliardy EUR, což je více než 50 % celkových investic banky ve výši 10,4 miliardy EUR. Banka využívá trojrozměrný přístup ke spolupráci s komerčními bankami na financování zelených projektů a většina finančních prostředků byla vyplacena prostřednictvím Fondu zelené ekonomiky (GEFF), Green Economy and Climate Action (GECA) a Green City Programs.





GEFF, který byl spuštěn v roce 2004 za účelem financování udržitelnosti mezi malými a středními podniky (MSP), se od té doby stal jedním z hlavních projektů Evropské banky pro obnovu a rozvoj, který v loňském roce poskytl úvěry ve výši přibližně 1,4 miliardy eur. Hraje klíčovou roli ve spolupráci s místními bankami – asi 170 v celém regionu se silným zaměřením na SEE – s cílem identifikovat zelené projekty a jak je financovat.





„GEF pomáhá bankám pochopit, jak fungují udržitelné finance a jak mohou vydávat dluhopisy na zadní straně,“ říká Ian Smith, vedoucí zeleného financování a politického mediátora v týmu pro energetickou účinnost a změnu klimatu v Evropské bance pro obnovu a rozvoj. „Zároveň jsme jim doporučili, aby rozšířili definici zeleně nad rámec samozřejmosti, aby zahrnovala věci jako odolnost vůči povodním, používání odpadních materiálů s nízkým dopadem na životní prostředí a přijetí udržitelných obchodních praktik.“





Místní banky tvrdí, že schémata byla velmi užitečná, přičemž Omar Titik, generální ředitel rumunské Banca Transilvania, je popsal jako vynikající mechanismus, který podporuje komunikaci s klienty a hodnocení investičních příležitostí. „Je důležité spolupracovat na zvýšení povědomí o udržitelných postupech, zvýšit znalosti o místním trhu a pomoci otevřít další příležitosti zeleného financování,“ dodává.





Program EBRD Zelená města, který byl zahájen před pěti lety, shromažďuje znalosti za účelem poskytování investiční a další podpory obcím. Zmobilizovala přibližně 5 miliard EUR v udržitelných investicích pro 53 měst ve 23 zemích. Pro místní banky, které jsou pod tlakem, aby vypadaly ekologicky, poskytuje zapojení EBRD jistotu – stejně jako skutečnost, že komunální úvěry bývají bezpečné s nízkými nesplácenými úvěry. Města si mezitím stále více uvědomují, že mají klíčovou roli při snižování emisí oxidu uhličitého.





„Multilaterální rozvojové banky, jako je Evropská banka pro obnovu a rozvoj nebo Evropská investiční banka, mají pozitivní vliv na poskytování podpory zeleným investicím, a to jak formou poskytování záruk za poskytnuté úvěry, tak formou přímého financování takových projektů. “ říká Simona Miklosovičová z Tatra banky. „Obojí vede k výhodnějším podmínkám financování pro konečné příjemce, jako jsou nižší požadavky na zajištění, nižší úrokové sazby atd.“





V posledních několika letech však s rostoucím povědomím o udržitelnosti přibyly i možnosti financování, což snižuje význam multilaterálních rozvojových bank. „Přímé financování lze v mnoha případech stále považovat za nejschůdnější řešení, i když se přístup k investorům na mezinárodních kapitálových trzích stal atraktivní alternativou pro větší korporace a instituce,“ vysvětluje Pfisterer z UniCredit. „Nedávno jsme viděli první vlnu úspěšně umístěných transakcí na kapitálových trzích zahrnujících institucionální investory, především prostřednictvím dluhopisů spojených s udržitelností, dluhopisů s cíli udržitelného rozvoje a soukromých umístění.“





S rostoucí poptávkou po zeleném a udržitelném financování projektů se však pravděpodobně znovu objeví potřeba zapojení Rozvojové banky tisíciletí. To bude platit zejména pro malé podniky založené malými a středními podniky, pro které zelené dluhopisy nebo přímé financování nemusí být nejvhodnější. „Nejvyšší národní banky a rozvojové banky hrají důležitou roli při financování přechodu k udržitelnější společnosti ve střední a východní Evropě/jihovýchodní Evropě,“ říká Markus Ecker z RBI. „Ovlivňují stanovení priorit a jejich zaměření na zelené projekty je zásadní pro dosažení udržitelného rozvoje v zemi [these] Regiony. “





Vzhledem k objemu investic potřebných pro úspěšný přechod regionu k udržitelnosti budou muset banky a subjekty ze soukromého sektoru podporovat vládní a mezinárodní úsilí. „Neexistuje způsob, jak by EBRD a multilaterální agentury mohly samy dělat to, co je potřeba,“ říká Nigel Gollands, zástupce ředitele programu EBRD pro zelená města. „Soukromý kapitál je nyní potřeba více než kdy jindy.“





Očekává se však, že vlády zaujmou přední místo. Zdá se pravděpodobné, že mnoho zemí střední, východní a jihovýchodní Evropy bude následovat příklad zemí, jako je Mexiko a Uzbekistán, vydávat dluhopisy v souladu s cíli udržitelného rozvoje Organizace spojených národů a začleňovat soukromé a komerční fondy do národních projektů, které tyto cíle odrážejí. pařížské dohody. Hlavní roli budou nadále hrát komerční banky. A jak poptávka pokračuje, očekávejte další inovace.