„Brzy navštíví Kašmír více zahraničních turistů; Sgr je krásné město; Lidé, jídlo, počasí jsou úžasné; Uchvácen krásou jezera Dal; Údolí je opravdu ráj na zemi.

Šrínagar: Skupina turistů z České republiky poprvé navštívila Kašmír, když popíjeli kašmírskou keva a džusy v rušné restauraci v Lal Chowk. Skupina obdivovala krásu Šrínagaru a byla naštvaná, že svou návštěvu nechala na pouhé tři dny, ale slíbila, že se brzy vrátí na delší výlet, aby prozkoumala přírodní krásy údolí.

„O Kašmíru jsme toho hodně slyšeli od přátel, kteří toto místo navštěvují. Rozhodli jsme se přesto jít do Šrínagaru. Tentokrát byl náš výlet jen na tři dny. Zítra (ve středu) plánujeme jet do Dharamshaly,“ řekla Michili, turistka vedoucí skupinu pěti turistů. „Můžu mluvit anglicky s každým a to je to, co mě přimělo vedoucího týmu… k smíchu!“

Přestože skupina navštívila údolí poprvé na tři dny, byla uchvácena krásou Šrínagaru, zejména jezera Dal. „Jezero je krásné. Členové skupiny si užili koupání v jezeře a také se vydali na projížďku shikarou, aby prozkoumali jezero.

Michili řekl, že ačkoli Šrínagar vypadá jako rozvinuté město, je zde velký provoz. „Existuje prostor pro další rozvoj. Mnoho turistických míst, včetně fontán, lze vylepšit, aby přilákalo více turistů,“ řekl. Na otázku, jak tým vnímá krásu Kašmíru, odpověděl, že tentokrát byl jejich výlet jen na tři dny. a nemohli moc cestovat. „Cestovali jsme jen na pár míst a většinu času jsme strávili v jezeře Tal a jeho okolí,“ řekl. Na otázku, zda se očekává více turistů z evropských zemí, Michili a členové jeho týmu odpověděli: přijede znovu na dlouhou cestu. Deset dní.“ „Nebo možná čtrnáct dní. Toto místo má přirozenou krásu.“

Michieli a jeho tým zůstali v hotelu na Boulevardu. „Příště zůstaneme na lodi a pojedeme přes Kašmír,“ řekla s úsměvem. Na otázku, jak se cítí z úspěšného setkání pracovní skupiny pro cestovní ruch G-20, které se konalo v květnu tohoto roku ve Šrínagaru, Micheli předstíral, že o vývoji neví. „O G-20 ve Šrínagaru jsem toho moc neslyšel.“ Pokud se to povede, je to dobrý krok,“ řekl.

Mužský člen skupiny uvedl, že letos plánuje návštěvu Kašmíru více turistů z evropských zemí. „Někteří naši přátelé čekají na dovolenou. V letošním roce můžeme očekávat příjezd zahraničních turistů,“ řekl. Na dotaz ohledně počasí řekl, že je pro ně trochu horké, ale „jsme šťastní“. Oceňovaní Kašmírští lidé a jídlo. „Lidé jsou zde velmi pohostinní a jídlo je úžasné,“ řekl.

Několik cizích zemí vydalo cestovní doporučení, která zakazují jejich občanům navštívit Kašmír. V roce 2019, po zrušení článku 370, Spojené království, Německo a Austrálie vydaly nová doporučení, která žádají své občany, aby necestovali do Kašmíru. Letošní příjezd cizinců ze zemí jihovýchodní Asie (SEAC) však zvýšil sebevědomí touroperátorů, protože se na zahraniční hosty velmi těší, stejně jako vláda. Letos podle oficiálních údajů navštívilo Kašmír 15 000 zahraničních turistů, což je více než loni. Provozovatelé cestovního ruchu a správa UT jsou nadšeni přílivem turistů z evropských zemí do Kašmíru.

„To je skutečně vítaný vývoj. Očekáváme, že příjezd zahraničních turistů do Kašmíru letos výrazně vzroste,“ řekl v úterý guvernérovi J&K Manoj Sinha představitel cestovního ruchu. Administrativa UT doufá, že přiláká turisty – (KNO)