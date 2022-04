Debut v NHL pro rozhodčího Jordana Samuelse Thomase v Chicagu

Rozhodčí Jordan Samuels Thomas odehraje svůj první zápas National Hockey League dnes večer, kdy Chicago Blackhawks hostí San Jose Sharks.

Samuels v dresu č. 42 nastoupí na led po boku rozhodčího Erica Furlata (č. 27), asistenta Ryana Gallowaye (č. 82) a Chandora Alfonsa (č. 52). Samuels narozený v Connecticutu byl angažován NHL před začátkem sezóny a byl rozhodčím zápasů NHL.

Dnešní zápas bude prvním zápasem National Hockey League pod dohledem dvou černošských funkcionářů, Samuelse Thomase a jeho asistenta Shandora Alfonse. Samuels-Thomas je třetím černošským funkcionářem v NHL, připojuje se k Alphonsovi a vysloužilému rozhodčímu/asistentovi rozhodčího Jayi Sharrrersovi.

Z NHLOA:

Jordan, narozený v Hartfordu, CT je bývalý profesionální hokejista, který vyměnil životy jako útočník, aby sloužil zápasu jako rozhodčí. Jako možnost, po dvou úspěšných sezónách s USHL Waterloo Blackhawks byl vybrán v roce 2009 ve vstupním draftu NHL týmem Atlanta Thrashers v sedmém kole (celkově č. 203).

Bývalý útočník vystudoval Quinnipiac University v roce 2013 s titulem BA v oboru Broadcast Journalism a MA ve sportovních médiích (14 tříd), zatímco soutěžil v mužském hokejovém týmu Bobcats se 104 body (50g-54a) ve 148 hrách NCAA.

9. července 2014, po své velké sezóně, byl Samuels-Thomas vyměněn z Winnipeg Jets do Buffalo Sabres, kteří další den podepsali power forward. Samuels-Thomas strávil další čtyři sezóny hraním v American Hockey League za Rochester a Ontario Reigns a dvě sezóny za San Diego Jules, kde získal ocenění IOA/American Specialty Man of the Year za své mimořádné zásluhy o San Diego. Komunitní tým. Jordan bruslil ve 195 zápasech základní části AHL.

Po svém působení v AHL Samuels-Thomas cestoval po Evropě v následujících dvou sezónách a hrál v hlavních ligách Německa (DEL), Rakouska (EBEL) a České republiky (Extraliga). Návrat do Severní Ameriky na sezónu 2019-20, kde byl vybrán jako člen Worcester Railers před dokončením sezóny v Německu (DEL2). Samuels-Thomas také pracoval jako analytik NHL v Athletic mezi sezónami 2018-2020.

Jordan oficiálně odešel z hokeje v březnu 2020 a svou výhradní pozornost přesunul na vedení ve snaze o NHL. Využil tento čas, aby oslovil současné i bývalé funkcionáře NHL o radu, jak rozvíjet své dovednosti jako administrátor a učit se z jejich zkušeností. Na rozdíl od své fotbalové kariéry byl Jordan připraven na cokoli, aby mohl bruslit v NHL.

Po celé sezóně tréninku s bývalým rozhodčím NHL Mikem Legem debutoval Samuels Thomas na podzim 2020 jako rozhodčí United States Hockey League po téměř 11 letech hraní v lize jako potenciální hráč NHL. Samuels-Thomas bude působit mezi USHL a NAHL, než bude mít příležitost působit v American Hockey League pro sezónu 2020-2021. Samuels-Thomas debutoval v AHL v zápase mezi svými bývalými kluby San Diego Gulls a Ontario Reign.

V létě 2021 po úspěšné sezóně v AHL Jordan obdržel pozvání od National Hockey League, aby sloužil jako smluvní rozhodčí v nižší lize, čímž završil další okamžik „celého kruhu“ kariéry mládežnických funkcionářů jako první NHL. se zúčastnil oficiálního tréninkového kempu v Buffalu ve státě New York, ve stejném městě, kde se před sedmi lety mohl zúčastnit svého prvního tréninkového kempu v NHL.