Česká zvukařka Lenka Morávková vytváří unikátní nástroj z českého křišťálu.

Lenka Morávková|Foto: Marek Musil

Během svého pobytu v Praze jsem zastihl Lenku Morávkovou, abych probral její práci a viděl její vystoupení na experimentálním setu Bohemian Crystal.

„Toto je moje vlastní verze nástroje Crystal Basset, původně vyrobeného bratry Bassety z Francie. Experimentální nástroje a zvukové sochy vyráběli od 50. let minulého století a nejikoničtějším nástrojem, který kdy vyrobili, je Crystal Basset.

„Když jsem žil v Barceloně, měl jsem příležitost poznat metalurgický basetový ateliér Pias Arts Studio de Barcelona z místní univerzity. Starají se o všechny bassetové nástroje po celém světě a také pracují na nových sochách po bassetu.

„Pozval jsem do Nového Boru Martyho Ruize z Barcelony a nakonec jsme vytvořili tuto zvukovou sochu, která je v tomto designu na světě a je vyrobena z českého křišťálu.“





„Tehdy jsem spolupracoval se Zvukem českého skla, abychom zvýšili povědomí o obrovském úpadku českého sklářství v roce 2010. Když jsem je potkal, navrhl jsem, abychom vyrobili kus z českého skla. Fyzická reprezentace českého křišťálu.

„Nápad se jim líbil a o rok později jsem byl pozván na Mezinárodní sklářské sympozium do Nového Boru. Požádali mě pořadatelé o představení a instalaci a navrhli vyrobit první křišťálový baset z českého skla.

Video Bohemian Crystal Instrument feat. Drum & Krajka – EVAPORA

Můžete to našim posluchačům představit? Jak tento nástroj funguje?

„Myslím, že pro mnoho lidí je vždy překvapivé, když vidí, že tento testovací nástroj funguje jako jakýkoli jiný akustický nástroj, na který si vzpomenete, jako je klavír nebo kytara.

„Musíte splnit jen dva parametry. Jedním z nich je zesílení. Tyto rezonátory z nerezové oceli jsou tady zesilovací částí. Je to velké zpoždění a dozvuk a když je zachytím, není v podstatě žádný zvuk.

„Má to velmi experimentální, burácející a drsný zvuk. Myslím, že má větší identitu. Je to nervózní a je to opravdu hlasité a miluji tuto výzvu!





„Potřebujete také součástku, která spustí zvukovou vlnu.“ Kytara má strunu, která budí zvukovou vlnu. Tady jsou tyto skleněné tyče. Ponořím prsty do vody v misce a poté promnu skleněnou tyčinku, aniž bych na ni příliš tlačila.

„Nezáleží na tom, jestli jsem rychlý nebo pomalý.“ Hlavní je najít určitý tlak, když v mých prstech začnete cítit vibrace, abyste si byli jisti, že zvuková vlna putuje do středu.

„Každá ze skleněných tyčí má svou vlastní kovovou tyč, která může být tak krátká, nebo tak dlouhá. Když to zvednu, výška se zvýší, stejně jako na kytaře.“

V čem se tato česká verze Cristal Baschet liší od originálu?

„Původní verze křišťálového basetu je na první pohled vizuálně odlišná, protože skleněné tyče, které zde můžete vidět přede mnou, jsou v křišťálovém basetu svislé a vodorovné. V podstatě je to tedy obrácené a všechny skleněné drátky jsou průhledné. Jsou stejně velké a mají tvar piana.

Lenka Morávková a Bohemian Crystal Instrumentation|Foto: Marek Musil

„Rozhodl jsem se to dát vertikálně, protože jsem vytvářel vizuální zvukovou sochu. Také, když jsem hrál Crystal Bassett v Barceloně, uvědomil jsem si, že když v ní vystupujete, publikum vlastně nic nevidí, protože tam jsou tyhle tlusté kovové dráty v cestě. Co se děje? Chtěl jsem, aby se diváci rádi dívali.

„Upřímně řečeno, jako herec jsem to považoval za velmi náročné, protože je těžké to hrát. Takže vizuální část je jedna, ale akustická část je také velmi odlišná. Cristal Baschet, i když dosáhnete nejnižšího rejstříku, ve skutečnosti nedostanete jakékoli nízké frekvence.

„Tady skutečně získáte tyto super nízké basové zvuky, které jsou úžasné. Má velmi experimentální, burácející a drsný zvuk. Myslím, že má větší identitu. Je to nepříjemné, je to opravdu hlasité, jako zkreslená kytara, a líbí se mi ta výzva!“

https://www.youtube.com/watch?v=GamkMTPofWcVideo nástroje z českého křišťálu // V kvetoucí poušti Kalifornie

Řekl jsi, že bohémský křišťálový baset je jako každý jiný nástroj, ale hudba, kterou děláš, se nepodobá ničemu, co jsem kdy slyšel. Dokážete na křišťálovém bassetu skutečně vytvořit jakýkoli druh klasické skladby jako na kytaře nebo klavíru?

„Můžu dělat cokoli v rámci svého dosahu, ale omezují mě staccatové kompozice, protože povaha nástroje je měkká a má velmi dlouhé vibrace. Takže když se můžete rychle hýbat, vrstvíte se vždy na sebe.“

Lenka Morávková a Bohemian Crystal Instrumentation|Foto: Marek Musil

„Hraju na klasické nástroje. Tady můžete vidět saxofon, na který hraji od svých patnácti let. Také hraji na klavír, zpívám, na nějaké smyčce a na kytaru.

„Takže při práci na tomto experimentálním nástroji mě hraní tradiční hudby tolik nezajímalo, protože to můžete dělat na jakémkoli jiném nástroji.

„Někdy je mi smutno, když vidím hráče křišťálových bassetů a drží se tradičnějšího repertoáru jako Bach nebo Beethoven. Chápu, že to má publikum, ale když máte tak jedinečný experimentální nástroj, chcete slyšet novou hudbu to!

Vystupujete rádi sami nebo hrajete s jinými umělci?

„Musím přiznat, že miluji spolupráci s jinými umělci, ale také rád hraji sólová vystoupení. Nejlepší zážitek, jaký jsem kdy měl, byl, když jsem letos na jaře vystupoval se symfonickým orchestrem v jednom filmu.

„Pracoval jsem s dalšími lidmi v LA, s lidmi, kteří pracují s bubeníky a syntezátory. Po Covidu je velmi obtížné rezervovat koncerty celé kapely, protože jsou samozřejmě dražší. Takže tentokrát je jednodušší dělat sólová vystoupení .

Lenka Morávková a Bohemian Crystal Instrumentation|Foto: Marek Musil

„Ale doufám, že až se letos na podzim vrátím do LA, znovu předvedu kompletní vystoupení kapely. Už jsem objednaný na příští rok masivní Lightning in a Bottle v USA. Je v Kalifornii a je po Coachelle druhý největší.“

„Už bych tam měl letos hrát, ale moje víza nebyla připravená včas. Tentokrát mi ale vízum přijde za pár týdnů, takže tam plánuji odehrát velkou show. Jeviště dostal tento rok je pro 4000 lidí, takže mi dají to samé. Doufejme, že tam dokážu něco úžasného!“

Dnes, jak říkáš, žiješ částečně v Praze a částečně v LA. Vy jste ale původem ze Severních Čech, a tak vznikl nápad na Bohemian Crystal Baset. Je pro vás sklářská tradice důležitá?

„To je dobrá otázka. Když jsem byl místní umělec žijící v Praze, sklo pro mě nebylo tak důležité, protože to pro mě bylo tak normální. Všichni, které jsem znal, pracovali ve sklářském průmyslu, jak si dokážete představit.

„Když jsem začal žít v zahraničí a pracovat s nástrojem ke zvýšení povědomí o tomto obrovském ekonomickém poklesu v tomto odvětví a dát hlas místním lidem, kteří přicházeli o práci, myslím, že to byl okamžik, kdy jsem si uvědomil, že je to něco důležitého a důležitého. součástí toho, kdo jsem.

„Je pravda, že když jsem v LA, lidé mě uznávají jako součást tradice českého sklářského průmyslu a rád o tom mluvím, protože tento nástroj je, myslím, reprezentací této tradice.

„Mám rád, když se tradice spojí s něčím inovativním, vezmete to a uděláte z toho něco nečekaného. Takže mám pocit, že to v rámci tohoto projektu dělám zvukově a koncepčně.“

Bohemian Crystal Instrument/ Random Innocence Live Video

Jaké jsou tedy vaše plány do budoucna?

„Mám také tento elektronický projekt s názvem My Name is Anne a za pár týdnů budeme natáčet nový videoklip k novému singlu. Dostávám vízum, takže musím začít plánovat svůj návrat do LA.

Lenka Morávková a Bohemian Crystal Instrumentation|Foto: Marek Musil

„Mám nějaké nápady na novou interaktivní instalaci, která kombinuje uranové sklo a bioluminiscenci. Na Novém Zélandu je jeskyně s bioluminiscenčními červy, a tak jsem dnes poslal e-mail na Novozélandskou univerzitu s dotazem, zda by mi nemohli sehnat uměleckou rezidenci.

“Mám další projekt pro Bohemian Crystal Instruments, nový videoklip k novému singlu New Nature, který chci natočit ve 3D.

„Pokud to uděláme pořádně, myslím si, že je to krásný projekt být zván na festivaly. Chci, aby hudebníci v České republice dostali stejnou podporu vizuálního obsahu jako filmaři. Doufám tedy, že se v tomto ohledu věci změní.“