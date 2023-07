Česká republika zavede streamovací daň, aby podpořila místní produkci

Reformy audiovizuální legislativy České republiky si vyžádají nové daně a povinnosti přímých investic pro streamovací platformy.

Streameři pracující v České republice odvádějí ze svých příjmů 2% daň do Českého filmového fondu, který investuje peníze do českých filmů a televizních seriálů.

Streamovací giganti navíc musí buď utratit dalších 1,5 % svých příjmů přímo za český obsah, nebo přispět dalšími 1,5 % k celkovému příspěvku 3,5 % do českého filmového fondu.

Je to poprvé, co do tohoto systému přispívají zahraniční produkční společnosti.

Mají však zvýšené pobídky.

Česká republika nabízí 20% slevu na české útraty s limitem 150 mil. Kč (5,4 mil. GBP). Produkty jako třetí řada Apple TV Nadace (v současné době se natáčí), Amazon’s Season 2 kolo času, společnosti AMC Rozhovor s upírem, Remake Roberta Eggerse Nosferatu, A Netflix Extrakce 2 Natočeno v ČR.

Celkový pobídkový rozpočet bude vypočítán jako šestinásobek částky vybrané prostřednictvím daní ze streamerů/TV/kin a vládního zrcadlového fondu (odhaduje se na 2 miliardy Kč (72 milionů GBP) ročně). 14 milionů GBP ve srovnání s rokem 2023.

Jiné evropské země již mají daně na streamery. Německo má daňovou sazbu 1,8-2,5 % a v současné době směřuje k vyšším daním a povinnosti přímé investice.

Polsko zdaňuje streamery 1,5 %, Rumunsko 4 % a Dánsko navrhlo 5% daň.

Francie má nejvyšší poměr požadovaných příspěvků k místním a evropským produktům. Nařizují investiční povinnosti v rozmezí 15–25 % z obratu a 5,15 % zdanění.