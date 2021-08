Mléčnou dráhou cestuje hvězda rychlostí blížící se dvěma milionům mil za hodinu

Úplný pohled na Mléčnou dráhu ze Spitzerova vesmírného teleskopu NASA

S laskavým svolením NASA/JPL-Caltech

Vědci jsou první, kdo to vědí Vzácné scény v galaxiiA nedávno učinili neobvyklý objev: hvězdu pohybující se rychlostí světla v Mléčné dráze. ke mě nové hledání Publikováno v Astrofyzikální dopisyTato hvězda je kusem fragmentů supernovy (kosmická exploze, ke které dochází, když se bílá trpasličí hvězda stane příliš velkou na to, aby se uživila a uvolnila obrovské množství energie), která stále urychluje svou cestu prostorem. “Tato hvězda se pohybuje tak rychle, že téměř jistě opouští galaxii …”[it’s] Tento krok je zhruba dva miliony mil za hodinu, řekl JJ Hermes, odborný asistent astronomie na Bostonské univerzitě umění a věd. „Před několika lety jsme začali přemýšlet o možnosti tohoto typu hvězd,“ dodala Odelia Pottermanová, bývalá studentka a laborantka Bostonské univerzity.

Putermann a Hermes byli schopni pomocí dat z Hubbleova vesmírného teleskopu NASA a satelitu TESS (Transiting Exoplanet Survey) studovat světelné informace z hvězd. jejich zjištění? Vědci to poznamenávají hvězdaLP 40-365, oficiálně pojmenovaný LP 40-365, se otáčí a vyplivuje z Mléčné dráhy na základě svých jasových vzorců. “Kopali jsme trochu hlouběji, abychom zjistili důvod té hvězdy.” [was repeatedly] Jsou stále jasnější a slabší, nejjednodušším vysvětlením je, že v nich něco vidíme [its] Povrch se otáčí v zorném poli a mimo něj každých devět hodin, “což naznačuje rychlost jeho rotace, řekl Hermes. I když je běžné, že se hvězdy otáčejí, je neobvyklé vidět hvězdnou část supernovy pomalu se otáčet rychlostí devět hodin.

Výzkum vědců Nyní může pomoci rozluštit, co se stane po výbuchu a další. “tohle je [paper] Potterman přidává další vrstvu znalostí o roli, kterou tyto hvězdy hrály, když došlo k supernově. “Pochopením toho, co se děje s touto konkrétní hvězdou, můžeme začít chápat, co se děje s mnoha dalšími podobnými hvězdami, které pocházely z podobné situace.”

Protože LP 40-365 měl pomalou rychlost rotace, Hermes a Pottermann věřili, že jde o úlomky z hvězdy, která explodovala, když měla příliš velkou hmotnost od svého partnera, když obíhala kolem sebe rychlým tempem. V důsledku toho je možné, že obě hvězdy explodovaly a nyní vidíme LP 40-365 cestovat napříč vesmírem. “Jsou to velmi zvláštní hvězdy,” řekl Hermes, protože hvězdy podobné LP 40-365 se pohybují rychle a jsou bohaté na minerální obsahy, na rozdíl od Slunce, které je naplněno heliem a vodíkem. Hvězdy “, které vidíme, jsou vedlejším produktem násilných jaderných reakcí, ke kterým dochází, když hvězda exploduje sama,” řekl Hermes.