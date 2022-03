Aplikace Xbox společnosti Microsoft nyní umožňuje připnout počítačové hry do libovolné složky

Microsoft konečně umožňuje instalaci her z Windows Store do libovolné volně přístupné složky. Začal softwarový gigant Tuto práci jsme vyzkoušeli v loňském roceA nyní se zavádí na Xbox pro všechny uživatele Windows 10 a Windows 11.

To výrazně zlepší proces instalace hry z Windows Store a umožní PC hráčům instalovat tituly do libovolné složky dle vlastního výběru s neomezeným přístupem k herním souborům. Měl by řešit mnoho problémů s instalací her z PC Game Pass a uživatelé Windows by měli mít možnost zálohovat a obnovovat herní soubory v budoucnu.

Microsoft dříve nutil uživatele Windows, aby si instalovali počítačové hry ze svého App Store do vyhrazené složky WindowsApps v kořenovém adresáři disku. I když jsou podporovány další úložné jednotky, nemůžete instalovat hry do složky podle svého výběru, volně je přesouvat ani upravovat soubory.

Abyste mohli využít výhod této aktualizace, nemusíte znovu instalovat své stávající hry. Můžete kliknout pravým tlačítkem na hry v aplikaci Xbox a vybrat Spravovat a poté povolit funkce instalace a správy nové hry. Všechny hry, které si v budoucnu nainstalujete, budou zahrnovat možnost vybrat si složku, do které je nainstalujete.

Tyto změny také odemknou možnost vyladit další hry z Windows Store a obecně způsobí, že aplikace pro Xbox bude vypadat jako Steam. Nová aktualizace aplikace pro Xbox je okamžitě k dispozici ve Windows Store.