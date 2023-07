Markéta Vondroušová vyhrála Wimbledon na Ons Jabeur

Sledování Muchové bylo inspirací pro Vondroušovou, která se v roce 2019 dostala do finále French Open, když jí bylo pouhých 19 let. Kariéru Muchové také vykolejila zranění, ale právě tam hrála na jedné z největších sportovních scén.

Stejně jako Muchová ani Vondroušová zprvu nevěděla, zda lékaři dokážou její problém se zápěstím vyřešit. Zranění ji na dlouhou dobu vyřadilo a Simic řekla, že si díky tomu více vážila tenisu.

„Nemůžeš hrát a hrát tenis jako práci, musí tě to bavit, musí tě to milovat,“ řekl Simic. „Opravdu ji to baví a miluje hru. Dokonce se ráda dívá na hru a myslím, že mnoho hráčů si to tak neužívá.“

Ve Wimbledonu Muchová prohrála v prvním kole, ale Vondroušová začala vyrovnanou jízdu tím, že porazila sedm soupeřů včetně pěti nasazených hráček a mnoho, včetně Jabeurové, známé pro svou zdatnost na trávě. Ve čtvrtfinále měla Jessica Pegulaová mečbol k vedení 4:1 v závěrečném setu, než Vondroušová vzplanula a vyhrála posledních pět zápasů.

Pak její poslední dva zápasy přišly proti soupeřkám, které hrají za věci mnohem větší než oni sami, váhu, která může hráče nabít a posilovat a hráče zatěžovat.

Proti Vondroušové dorazili Svitolinová a Jabeur na centrální kurt úzké a ploché, stíny hráčů, kteří nadchli dav a slibovali schopnost návratů, o kterých se bude mluvit roky, ne-li desetiletí. Na druhé straně sítě byla Vondroušová, hráčka známá svým body artem na pažích, která se vsadila se svým trenérem Janem Myrtlem, bývalým českým atletem, že pokud vyhraje Grand Slam, bude oceněna. Tetování na oslavu vítězství.

Vondroušová s vítězným talířem řekla, že do tetovacího salonu zamíří v neděli.

David Waldstein Podílejte se na přípravě zpráv.