Kurzy a předpovědi Karolína Plíšková proti Jeleně Ostapenkové

Karolína Plíšková nastoupí proti Tamary Korbacheové v prvním kole mistrovství žen v tenisu žen v německém Stuttgartu ve středu 21. dubna 2021 (Thomas Kienzle / Pool Photo via AP)

Karolína Plíšková je favoritkou 167, která v pátek 14. května porazila Jelenu Ostapinovou ve čtvrtfinále Italian Open.

Ostapenkovi je dán kurs na outsidera +135

Plíšková zvítězila na devátém místě na světě čtyři ze svých předchozích sedmi hráčských setkání

Yelena Ostapenko se poprvé v této sezóně kvalifikovala do čtvrtfinále WTA. Pro Karolínu Plíškovou je to čtvrtfinále č. 3, ale stále hledá další krok.

S těmi dvěma hráči, kterým bude ve čtvrtfinále italské WTA Tour čelit pátek, budou Ostapenko nebo Pleskova těmi, kdo v roce 2021 postoupí na novou úroveň soutěže?

Oddsmakers nastavili tento standard a domnívají se, že to bude Pleskova, aby jej odstranil. Český hráč je favoritem 167, když porazil Ostapenka z Lotyšska.

Bude to osmé setkání mezi nimi. Svět # 9 Pleskova má v předchozích přímých setkáních mírnou výhodu 4: 3 oproti Ostapenkovi ze světa # 49.

Šance jsou Karolína Plíšková proti Jelině Ostapenkové

Hráč Peníze linka Šíření Celkem v Kings Karolína Plíšková -167 -2,5 (-115) O 19,5 (-210) Jelena Ostapenko +135 +2,5 (-110) U 19,5 (+160)

Možnosti k 13. květnu

Páteční zápas má začít v 6:00 východního času. Tenisový kanál bude mít rádiové pokrytí.

Plíšková postupuje

Řím má tendenci přinášet to nejlepší z Pleskové, a tak tomu bylo i letos. Dostali jste se do finále posledních dvou italských úvodních otevírání. Plíšková vyhrála šampionát v roce 2019 a loni ve finále prohrála se Simonou Halepovou, když byla Plíšková kvůli zranění nucena odejít do důchodu.

Po dvou kolech devíti nasazených Plíšková ještě nepustila skupinu v Římě. Její nejbližší kontakt přišel v úvodním setu jejího 16. kola proti Rusce Věře Zvonirové.

Plíšková zvítězila z této sady na cestě 7: 5 na skóre 7: 5, 6: 3 nad bývalou světovou dvojkou Zvonerevovou, která se dvakrát dostala do semifinále Říma. V 32. kole porazila Plíšková Lotyšku Anastasii Sevastovovou 6: 2, 6: 3.

Plíšková byla v Římě důslednější než během svých prvních dvou antukových turnajů v roce 2021. Dostala se do čtvrtfinále ve Stuttgartu, než prohrála se světovou jedničkou Ashley Parteyovou. Všechny tři Pliskovy zápasy tam však byly ze tří skupin.

V Madridu, poté, co v 32. kole vyhrála tři sety nad Američankou Corey Goughovou, byla Plisková vyřazena 0-6, 5-7, proti Rusce Anastasii Pavlyuchenkové.

Ostapenko Rally

Ostapenko se utkal ve skupinovém zápase proti Angelique Kerberové v zápase 16. kola, dvakrát vyhrál 4-6, 6-3, 6-4. V prvním zápase zápasu byla Ostapenkova služba přerušena čtyřikrát.

Ve třetím setu také sledovala 3: 1, než se vrátila ke svému návratu. Ostapenko v šesté hře třetího setu zachránil šest bodů break-speed, aby udržel počet na 3: 3.

Lotyšsko v průběhu 2 hodin a 11 minut rozbilo celkem 51 vítězů. Byla však také odpovědná za 65 nepovinných chyb. Bývalý šampión French Open Ostapenko usiluje o postup do semifinále akce WTA poprvé od vítězství na BGL BNP Paribas Luxembourg Open v roce 2019.

Ostapenkovi se na Italian Open tradičně nedařilo. V loňském roce a v roce 2019 se vzpamatovala, aniž by vyhrála set. V roce 2018 se zde Ostapenko dostal také do čtvrtfinále. Prohrála ve třech setech s Marií Šarapovovou.

Ostapenko byl obětí druhého kola v roce 2017 a byl vyřazen ve třetím kole v roce 2016.

Služba s úsměvem

Hra posílající sílu je doslova esem k zápletce Pliskova. Je držitelkou rekordu WTA pro hlasy v zápase, když ve druhém kole Australian Open 2106 zaznamenala 31 z nich.

V této sezoně si Česká republika připsala 130 es na Ustapenkových 49. Ve dvou zápasech v Římě má Plisková nad svým soupeřem anarchické podání 8: 1.

Statistiky Karolina Pliskova vs Jelena Ostapenko

9 Hodnocení WTA 49 16 Tituly WTA 3 29 Konečný vzhled WTA 7 8-12 WL (2021) 13-8 67.3 Vyhrané servisní hry 64,0 31.5 Získal zpět hry 38.3 39.4 Body zlomu byly uloženy 53,5 130 Esa 49

V tomto zápase je velmi nedávná historie. Plesková porazila Ostapenkovou na antukových kurtech 6: 7 (7), 6: 4, 6: 3 v 16. kole ve Stuttgartu. Češka v tomto zápase odehrála 21 es a získala 70% prvních bodů za podání.

V loňském roce byl Ostapenko v šestém kole na French Open vítězstvím 6: 4, 6: 2 na Roland Garros. Plíšková má v antukových zápasech náskok 2: 1.

Kerber udělal 13 dvojitých chyb, když podlehl Ostapenkovi. Plíšková ve dvou zápasech dvakrát faulovala pouze šestkrát.

Výběr: Karolína Plíšková (-167), Plíšková 2-1 (+320)