Fran Kirby si vychutnává návrat Anglie poté, co byla na 13 měsíců odstavena kvůli zranění kolena | fotbalové zprávy

Fran Kirby oprášila návrhy, že by mohla být zastrašena novými tvářemi v anglickém táboře po svém návratu z dlouhé nepřítomnosti při páteční výhře 1:0 nad Belgií.

Záložník Chelsea nehrál za Anglii od chvíle, kdy se Lvice loni v říjnu střetly v přátelském utkání s Českem a po operaci kolene vynechaly letošní mistrovství světa.

Od publika, které zaplnilo Leicester City v 65. minutě zápasu Evropské ligy národů, se jí dostalo vřelého přijetí.

„Mám pocit, že jsem se nedostal pryč. Je zřejmé, že spoustu dívek znám z hraní proti nim,“ řekl Kirby.

„Každý, kdo přišel, přinesl novou tvář a nový standard. Bylo dobré kolem nich trénovat a poznat je osobněji.“

„Myslím, že se vůbec nemusím přizpůsobovat, teď jsem pravděpodobně jeden z nejstarších hráčů tady. Myslím, že vím, co dělám.“

„Je hezké být na hřišti a je hezké vyhrát, takže jsem šťastný.

„Cez léto jsem tvrdě pracoval, abych se pokusil co nejrychleji dostat zpět, a zapojit se dnes večer bylo opravdu výjimečné.“

Trenérka Anglie Sarina Wigmanová byla v pozitivní náladě poté, co její tým porazil Belgii 1:0 v Lize národů UEFA.



Kirby, která v posledních letech utrpěla řadu zranění a problémů s kondicí, v květnu oznámila, že podstoupí operaci k nápravě dlouhotrvajícího problému s kolenem, přičemž lékaři rozhodli, že jediným způsobem, jak situaci napravit, je operace.

V sezóně 2019-20 byla Kirby diagnostikována perikarditida, srdeční onemocnění, a v roce 2022 ji vyřadila nemoc související s únavou, která vedla k instalaci kyslíkového stanu v jejím domě.

Co se týče tohoto posledního vydání, Kirby řekl: „Zpočátku to bylo velmi těžké, protože vlastně nevíte, kdy zranění skončí. Velmi brzy jsem přijal, že nebudu součástí týmu.“ Mužstvo na mistrovství světa, ne že by to bylo jednodušší.

„Mohl jsem děvčata podpořit a cítit stejné emoce, které cítily a kterými procházely. Mít je zpátky teď znamená, že všechna tvrdá práce se během léta vyplatila.“

Páteční výhra posouvá Lions na druhé místo ve skupině A s rychlým obratem, než se v úterý znovu střetnou s Belgií ve druhém zápase.

Anglie potřebuje obsadit první místo, aby se kvalifikovala na turnaj, který je zároveň kvalifikací na příští letní olympijské hry v Paříži.

Kirbyho přijetí od fanoušků bylo možná druhé nejhlasitější po bývalé brankářce Leicesteru Mary Earpsové, která jako by vyvolala řev pokaždé, když zastavila na své cestě k tomu, aby zajistila Anglii první čisté konto od chvíle, kdy se střetla s Nigérií v posledních 16 na světě. Pohár. .

Kirby řekl: „Podpora, kterou jsem měl za poslední rok, byla úžasná od fanoušků – národního týmu a Chelsea. Nemohu nikoho vinit za jejich podporu a to pro mě bylo po mém návratu opravdu klíčové.“

„Je to frustrující, když jsem zraněný a nemůžu tam být, takže slyšet to přijetí, když jsem přišel, je opravdu výjimečné a něco, na co nikdy nezapomenu.

„Tvrdě jsem pracoval, abych se co nejvíce vrátil na hřiště a chci tam zůstat.“