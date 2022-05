Mario + Rapids Sparks of Hope jsou stále na cestě pro edici 2022

V červenci loňského roku Ubisoft a Nintendo odhalily Mario + Rapids jiskří naděje – Pokračování tahové edice Tactical Switch z roku 2017 Boj o království Mario + Rapids.

naposledy jsme slyšeli, Zápas byl „přichází v roce 2022“.A vypadá to, že je stále na správné cestě. V nejnovější zprávě o výdělcích francouzské společnosti je Sparks of Hope zmíněna v její sestavě pro aktuální fiskální rok končící 31. března 2023.

Bude vydán spolu s hrami jako Avatar: Frontiers of Pandora A kosti lebky Jak vysvětlila oficiální zpráva (prostřednictvím Stephena Totila z Axios):



„V letech 2022-23 se snažíme vrátit k podstatnému růstu jádra. Bude to poháněno především řadou prémiových her, včetně Avatar: Frontiers of Pandora™ a Mario + Rabbids®: Sparks of Hope a Skull & Bones®, as a další vzrušující adresy. Tento růst bude také těžit z našich bezplatných verzí, zejména těch, které jsou založeny na našich největších IP adresách.“