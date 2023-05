Volejbalový tým Marquette vyráží na 12denní cestu po Evropě

Může být květen, ale hlavní trenér Ryan Theis a volejbalový tým Marquette se připravují na mezinárodní hru.

Golden Eagles odlétají do Polska 5. června, aby zahájili svou 12denní zámořskou cestu, také se zastávkami v Německu a České republice.

NCAA umožňuje programům divize I podnikat zámořské cesty jednou za čtyři roky. Je to potřetí, co se Theis Marquette dostala do zámoří, naposledy v roce 2019, kdy Golden Eagles cestovali do Itálie, Francie a Španělska.

Malý blokař Carsen Murray je jedním ze sedmi Golden Eagles, kteří se poprvé vydají do zámoří.

„Slyšel jsem, že architektura je tam krásnější a je tam spousta kulturních rozdílů, z čehož jsem nadšený, protože se toho hodně naučím o různých městech a různých lidech a to je něco, co rád dělám volejbal a nakonec hraji. to,“ řekl Murray.

Marquette během své cesty odehraje pět zápasů proti evropským klubům, po jednom ve Varšavě, Wroclawi a Berlíně, po nichž bude následovat příprava v Praze.

„My tam hrajeme dobrou soutěž, ne my,“ řekl Theis. „Pokud se ptáte, kolikrát jsme hráli od prosince, odpověď bude 80. Takže (prozatím) pojďme hrát s někým jiným nebo někým, o kom nevíme. Doufejme, že to pomůže nebojovým způsobem.“

Volejbalový styl je v Evropě také jiný než ve státech, na což Murray řekl, že trenérský štáb tým připravuje.

„Triting, dělají toho hodně. Tam je to legální, zatímco tady to není a je to něco, na co si kolemjdoucí musí alespoň zvyknout,“ řekl Murray. Pro mě je to něco, čeho si musím být vědom.“

Tyto soutěže poskytnou Thessovi první pohled na to, jak se jeho tým, který přivede zpět prvních šest hráčů, vyrovná špičkovým týmům. Marquette bude čelit šesti týmům z 30 nejlepších v žebříčku RPI 2022 a osmi týmům, které se objevily na turnaji NCAA.

Řekl, že jedna věc, kterou si jeho tým z této cesty odnese, je naučit se lépe zvládat nepříjemné situace.

„Texasané začínající[ve Sweet 16]dolů, (to) není pohodlné. Týmy nemusí mít důvěru tam, kde jsou, my musíme být těmi, kdo do toho vstoupí,“ řekl Theis. Atletik s omezenými praktickými znalostmi soupeře, který vstupuje a hraje dobře v jakékoli tělocvičně, do které vstoupíme.

„A tento (výlet) by byl skvělý, protože žádné z těchto (míst) neviděli. Možná tam nejsou šatny nebo koupelny nemusí odpovídat našim standardům. A to je věc profesionálního volejbalu v Evropě , dostanete všechny možné podmínky. Takže se ukážeme a pokusíme se být dobří.“

Světnikův návrat domů

Cesta do Evropy bude pro Anastasii Svetnikovou, která pochází z běloruského Minsku, tak trochu návratem domů.

„Jsem tak nadšený, že potkávám svou rodinu,“ řekl Svetnik. „Málo lidí tady mělo možnost poznat moji rodinu osobně, takže jsem z toho taky nadšená. Chybí mi, protože se domů vracím jen dvakrát do roka.“

Theis řekl, že původní nadějí bylo zahájit cestu v Minsku, ale zástupci jejich cestovní kanceláře Bring It Promotions jim kvůli obavám o bezpečnost doporučili, aby tam nejezdili.

Svetnik řekla, že celá její rodina se s týmem setká v Polsku, protože tam žije jedna z jejích starších sester. Poté, jakmile tým opustí Polsko, její sestry zůstanou s ní a také pojedou do Německa a České republiky.

„Doufám, že se setkáme s celou její rodinou,“ řekl Theiss. „Myslím, že bude opravdu zábavné hrát před nimi, ať už to budou fanoušci, fanoušci nebo rodina s naším týmem. Doufejme, že to bude skvělá zkušenost.“

Střední bariéra 6 stop-3 následuje v botách jejích rodičů, protože oba byli atletičtí. Její matka sloužila jako kapitánka běloruského národního volejbalového týmu, zatímco její otec hrál za běloruský národní basketbalový tým.

Po dovršení 14 let začala Svetnik svou mezinárodní hráčskou kariéru, když se připojila k běloruskému národnímu juniorskému volejbalovému týmu.

„Je opravdu skvělé mít tu příležitost studovat a získávat nové zkušenosti,“ řekl Svetnik. „Jsem vůbec první student Marquette z Běloruska, takže je to vzrušující.“

Od roku 2021, kdy se Svetnik přestěhovala do Marquette ze státu Oregon, naučila své spoluhráče a trenéry něco málo ze své kultury.

„Když jsem se poprvé nastěhoval, dala nám fráze, které se máme naučit a říkat v ruštině, a pak jsme je museli říkat znovu,“ řekl Murray. „Bylo to skvělé pouto, protože i když jsme v tom všichni hrozní, bylo zábavné naučit se její jazyk.“

Theis žertoval, že od doby, kdy tým zvládl ruský a běloruský jazyk, se tým začal na své cestě učit polsky, německy a česky.

„Vždycky s ní žertujeme a říkáme: Nasťo, víš to?“ A ona ne. Nemluvím polsky. „Mluvím anglicky, rusky a bělorusky,“ řekla Theis. „Tak trochu koulí očima nad zábavou, kterou se snažíme dozvědět věci o tom, odkud je. Je neuvěřitelně chytrá, mluví více jazyky a umí všechny ty věci, a pak jsme tam.“