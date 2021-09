Japonský Switch Online dostává šestitlačítkový ovladač pohonu Sega Mega

Bylo to oznámení o nejnovější verzi Nintendo Direct Na Switch Online přicházejí hry Nintendo 64 a Sega Genesis (Mega Drive) Příští měsíc jako služba „Extension Pack“.

To zahrnuje nový přírůstek (ale je to staré) Ovladače, které jsou nyní bezdrátové. K dispozici je konzole Nintendo 64 a třítlačítková konzola Sega Genesis. Pokud sídlíte v Japonsku a jste členem NSO, vypadá to, že ve skutečnosti budete moci získat šestitlačítkovou verzi bezdrátového GamePadu od společnosti Sega.

Rovněž budou spuštěny hry „NINTENDO 64 Controller“ a „SEGA Mega Drive Fighting Pad 6B“, které vám umožní hrát hry se stejným pocitem, jaký v té době měli.#NintendoDirectJP pic.twitter.com/YNs5oJnjdw– Nintendo Corporation, Ltd. 23. září 2021

I když to zjevně není nejlepší zpráva pro fanoušky Sega tady na Západě, není to ani tak překvapivé. Když Sega v roce 2019 vydala na domácím trhu Sega Mega Drive Mini, to Udělal jsem přesně to samé – udělat Japonská exkluzivní 6tlačítková herní podložka.

Bezdrátový gamepad Sega Genesis Wireless se třemi tlačítky na přepínači vás vrátí na 49,99 $ / 39,99 GBP / 49,99 EUR. Můžete se dozvědět více o nejnovějším odhalení ovladače Switch Online na Náš předchozí příspěvek. Switch Online v Japonsku také nějaké získá Různé herní tituly, Jako Vlastní Robo.