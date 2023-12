Bývalý kojot Radim Vrbata začíná život po NHL v České republice

Dvacetiletá profesionální hokejová cesta Radima Vrbaty skončila 7. dubna. Florida Panthers jej ocenili v předzápasovém ceremoniálu předtím, než se ve svém posledním zápase NHL střetli s Buffalo Sabres.

Vrbatova téměř dvě desetiletí v Severní Americe skončí ve středu, kdy on, jeho žena Petra a jejich tři děti — Krištof, Oliver a Vincent — nastoupí na let z Miami do České republiky.

Tentokrát se v září nekoná žádná cesta zpět na zahájení soustředění. Vrbata se ponoří přímo do plodů důchodu, až mu konečně postaví nový domov v Mladé Boleslavi, asi 50 kilometrů severovýchodně od Prahy.

„Dám si první rok pauzu,“ řekl Vrbata. „Nebudu se podílet na ničem se svým městským týmem. Jediné, co budu dělat, je trénovat tým mého syna (Christophe). Vrátím se domů po 16 nebo 17 letech a je mi 20 kvůli třem letům, které jsem hrál. v kategorii mládeže to bude úprava.“ „Pro nás všechny, takže budu jen otcem svých dětí a manželem. Poté se možná více zapojím do svého městského týmu. Uvidím, jaká je situace a jak se budu cítit.“

Vrbata ukončil kariéru v sedmičlenné NHL Jako jeden z pouhých 322 hráčů, kteří hrají 1000 a více her. Odehrál 1057 (237. v historii), vstřelil 284 gólů (219. v historii) a skončil se ziskem 623 bodů (297. v historii). Z toho 509 zápasů, 157 gólů a 343 bodů přišel s Coyotes, kde vždy doufal, že ukončí svou kariéru.

„Když jsem se rozhodl hrát další sezónu, myslel jsem si, že to bude ve Phoenixu, upřímně, ale se vším, co se stalo [Dave Tippett] A [Shane Doan] A [Martin Hanzal] A [Mike Smith] „Všichni byli pryč a tehdy jsem si uvědomil, že se to nestane,“ řekl Vrbata, který v sezóně 2016-17 v dresu Coyotes zaznamenal 20 gólů a 55 bodů. A dodal: „Už jsme se rozhodli, že budu hrát, tak jsem hledal tým a Florida se mi zdála jako nejvhodnější tým, ale kdybych si měl vybrat, skončilo by to ve Phoenixu.“

Vrbata (36 let) řekl, že před začátkem loňské sezony věděl, že bude jeho poslední. Spolu s Petrou chtěli dostat Christopha zpět do českých škol, než bude příliš pozdě, ale také viděli změnu stylu a filozofie, která zametala hru.

„Všichni jsou mladší,“ řekl. „Za poslední dva nebo tři roky se hra natolik změnila, že nevím, jestli dokážu hrát na úrovni, kterou chci, a přispět.

„Třetí věc je, že jsem hrál profesionální hokej 16 nebo 17 let s uzamčením, takže moje tělo už toho má dost. V posledních pár sezónách nebylo zotavení takové, jaké bylo, když vám bylo 25, 27.“ , 30 let. Je těžké držet krok s těmito mladými kluky, kteří procházejí. V posledních několika sezónách cítíte ta malá zranění nebo dokonce velká zranění, která jste měli během své kariéry.

Vrbata je přesvědčen, že se zaměřením na mladší, rychlejší (a levnější) hráče nebude v NHL hrát do 40 let tolik hráčů, jako tomu bylo v minulých letech.

„Tyto děti přicházejí, trénují jako hráči NHL od svých 15 let,“ řekl. „Začínali jsme s tímto druhem tréninku, když jsme se tam dostali ve 20. Dělají už spoustu stejných věcí, takže jsou připraveni, ale myslím, že jejich těla to vzdají, když jim bude 30, ne 35, pokud tento trend pokračuje.“

„Alespoň kluci dostávají své peníze mnohem rychleji. Kluci vydělávali peníze ve 27 letech, když narazili na volnou agenturu. Teď kluci využívají jejich nováčkovských dohod. Myslím, že všechno půjde dolů na pět let. Lidé, kteří by mohli mít „Budou hrát do 40 let. Budou hrát do 35 let, ale nedovedu si představit hráče, kteří by v tomto typu hry hráli 15.“ „Budete mít hvězdy jako Crosby nebo McDavid, kteří mohou hrát za dlouho, ale pro průměrné hráče si nemyslím, že budou. Mají dlouhou kariéru jako dříve.“

Vrbata byl vždy hráčem, který nachází otevřený prostor pro využití svých rychlých střel a přesných zásahů. Těží z ofenzivního stylu, který vstupuje do neutrální zóny s držením míče.

„Přicházejí mladší děti a jsou rychlé, takže týmy chtějí hrát rychle,“ řekl. „Chtějí se rychle dostat ze své zóny, dotknout se toho v neutrální zóně a dostat se dopředu. Každý to chce udělat. Není mnoho týmů, které by to chtěly udržet a kontrolovat.“

„Není to moje hra. Myslím, že bude spousta hráčů jako já, kteří odejdou. Viděl jsem to u Siddens a Patricka Sharpa a budou hráči, kteří chtějí hrát, ale týmy se za ně rozhodnou.“

Povídkami, které by napsal, Vrbatova kariéra neskončila. Phoenix musel opustit třikrát, přičemž jeho jediný skutečný úspěch přišel ve Vancouveru, kde v sezóně 2014-15 zaznamenal 31 gólů a 63 bodů. Žádný z těchto nechtěných východů neposkvrnil město NHL, které stále nazývá svým domovem.

„Chtěl bych všem poděkovat za jejich podporu v průběhu let,“ řekl. „Tam jsem proměnil svou kariéru v to, čím to skončilo. Pokaždé, když jsem odcházel, nechtěl jsem odcházet. Vždycky jsem chtěl, aby to tam fungovalo. Někdy to nevyšlo, ale pokaždé, když jsem přišel.“ zpět Byl jsem rád, že jsem zpět.

„I když jsme vydrželi všechna ta města a organizace, ve kterých jsem hrál, Phoenix bude vždy v popředí a bude zvláštním místem pro mou rodinu a mě jako hokejistu. Doufám, že to tam vyjde. I doufám, že se stadion postaví a doufám, že tým zůstane a bude mít úspěch, protože si myslím, že fanoušci „A lidé kolem týmu si to zaslouží.“

