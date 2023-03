Švédská florbalová federace pořádá tréninkové kempy v Singapuru s cílem rozšířit tento sport na mezinárodní úrovni

Na konci května/června odcestuje ženská reprezentace a delegace Švédského fotbalového svazu do Singapuru na přípravný kemp na mistrovství světa ve fotbale 2023. Kromě samotného kempu má cesta za cíl přispět také rozvoj a zvýšení zájmu o fotbal v Singapuru a Asii.

Na konci května odcestuje do Singapuru ženská reprezentace a delegace Švédského fotbalového svazu. Harmonogram zahrnuje tréninky, přípravu a týmovou soudržnost před prosincovým mistrovstvím světa žen.

Kemp bude také příležitostí pro Švédskou fotbalovou asociaci pomoci tomuto sportu rozvíjet se a růst na mezinárodní úrovni. Čeká na vás nabitý program, protože na místě budou zástupci švédského florbalu pořádat řadu aktivit.

– Pro rozvoj tohoto sportu je důležité, aby silnější zeměkoule rostla mezinárodně za hranicemi prvních čtyř zemí, Švédska, Finska, České republiky a Švýcarska. Naším posláním je pracovat na zvýšení zájmu o sport a k tomuto poslání patří i přispívat k rozvoji nejen v nás samotnýchOn říká Michael AhlerupGenerální sekretář Švédského fotbalového svazu.

Naše národní týmy jsou nejlepší na světě a jedna z našich nejvýznamnějších exhibicí pro tento sport. Investice do tábora, který nás zahrnuje a zároveň přispíváme k mezinárodnímu rozvoji, je něco, o čem se mezi prvními čtyřmi zeměmi často mluví. V minulosti tímto způsobem přispělo k rozvoji mnoho švédských klubových týmů. Tento kemp vnímáme jako první krok pro asociaci a vyhodnotíme úsilí, abychom v budoucnu přispěli na více akcích a v různých zemích k rozvoji a rozvoji zeměkoule na mezinárodní úrovniAhlerup pokračuje.

V rozvrhu čeká solidní program, na hřišti i mimo něj:

Přátelský zápas mezi Švédskem a Singapurem před fanoušky, setkání a pozdrav po zápase

Halový zápas před publikem se sudími ze Singapuru se setkáním a pozdravem po zápase

Školáci trénují se švédskými reprezentanty

Švédští trenéři živě trénují ženský národní tým Singapuru

Dvoudenní trénink trenérů

Trénink brankářů u švédského reprezentačního trenéra brankářů žen, kde jsou trenéři zváni, aby se dívali a učili se

Účast na studii, kterou provedl Singapurský sportovní institut

Mediální a PR akce na propagaci MS v prosinci

– Prostřednictvím této cesty se budeme moci co nejlépe připravit na MS v Singapuru, což bude něco velmi speciálního, a zároveň přispějeme k mezinárodnímu rozvoji a zájmu před MSOn říká Sophie Andersonováředitel elitního a národního týmu Švédského fotbalového svazu.

Skupinu cestující do Singapuru tvoří celkem 40 lidí, včetně hráčů, kapitánů a delegace Švédského fotbalového svazu.

– Pro ženský národní tým by to byla skvělá příprava na to, abychom pocítili dlouhou cestu, klima a sešli se více jako skupina a kde můžeme udělat konkrétní přípravy na mistrovství světa ve fotbale. Bude to také skvělá příležitost, kde můžeme matematicky přispět k mezinárodnímu rozvoji a konkrétně rozvoji v Singapuru a Asii,“ pokračuje Anderson.

Výlet do Singapuru umožnila spolupráce mezi Švédským fotbalovým svazem a Singapurským fotbalovým svazem. Sestava pro kemp v Singapuru bude oznámena později.