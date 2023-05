Astronautky mohou být vstupenkou na Mars

Když přijde čas podniknout dlouhou a dlouhou cestu na Mars, vědci navrhují, že by byl dobrý nápad mít čistě ženskou astronautskou posádku. Pro průzkum vesmíru byla zveřejněna studie v Vědecké zprávy Zjistilo se, že ženy mají nejúčinnější typ těla. Na 1080denní misi, per Phys.orgposádka se čtyřmi ženami by ušetřila 158 milionů dolarů na jídle plus úložný prostor na palubě, který by jídlo vyžadovalo. A ženy budou obecně méně odčerpávat zdroje než muži.

Členky posádky spotřebovávají méně kyslíku a vody a produkují méně oxidu uhličitého. Vědci zjistili, že ženy ztrácejí o 29 % méně vody pocením během aerobního cvičení, což znamená, že potřebují méně vody k rehydrataci. Samotné velikostní rozdíly poskytují výhody bez mužů v posádce. Astronauti mají sotva dost místa na to, aby mohli pracovat vedle sebe nebo zády k sobě na místech Mezinárodní vesmírné stanice. Mladší členové budou moci vykonávat stejnou práci minimálně stejně efektivně na stejném místě. Studie dokumentuje tezi, která existuje od 50. let 20. století, per IFLScience. Ale bylo to v roce 1983, než Sally Ride prolomila genderovou bariéru. (Přečtěte si další příběhy astronautek.)