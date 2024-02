Astronomové pozorují bílého trpaslíka s kovovou „jizvou“. prostor

Astronomové objevili hvězdu s tmavou kovovou „jizvou“ na jejím povrchu, o níž se věří, že jde o otisk odsouzeného planetárního fragmentu, který se dostal příliš blízko k hostiteli.

Bílý trpaslík, nazvaný WD 0816-310, je hustý zbytek hvězdy o velikosti Země vzdálené asi 63 světelných let, která by se za svého života podobala našemu Slunci. Pozorování odhalila na jeho povrchu koncentrovanou skvrnu minerálů, která se zdá být pozůstatkem kusu spolknuté planety nebo asteroidu.

„Někteří bílí trpaslíci – kteří pomalu ochlazují žhavé uhlíky hvězd, jako je naše Slunce – jsou známí tím, že rozbíjejí části jejich planetárních systémů,“ řekl Stefano Pagnolo, astronom z Armagh Observatory and Planetarium v ​​Severním Irsku, Spojené království a hlavní autor knihy. rezervovat. studie.

Dříve se předpokládalo, že se tyto úlomky ponoří do hvězdy a budou rovnoměrně rozmístěny po povrchu. Nejnovější výsledky však odhalují, že planetární materiál je zřejmě uzamčen na místě magnetickým polem hvězdy, což má za následek záhadnou povrchovou strukturu. Minerální náplast pokrývá větší část pólu než pozemský ekvivalent Antarktidy.

Bílý trpaslík je jádrem hvězdy, která zde zůstala poté, co umírající hvězda vyčerpala své jaderné palivo a odhodila své vnější vrstvy, aby vytvořila zářící mrak, známý jako planetární mlhovina. Je zhruba velká jako Země a je tak hustá, že její gravitace může roztrhat planety nebo asteroidy, které se dostanou do její blízkosti.

„Když se přiblíží planeta nebo asteroid, roztrhne se přílivem a odlivem,“ řekl Guy Farrehy, profesor astrofyziky na University College London a spoluautor studie. Toto je konečná spirála smrti [of one of these fragments]. To jsme ještě nikdy neviděli, teď známe poslední chvíle, než budou pohlceni.

Výpočty naznačují, že minerály detekované na povrchu hvězdy musely pocházet z velkého planetárního fragmentu, jako je Vesta nebo možná větší, který má průměr asi 500 kilometrů a je druhým největším asteroidem ve sluneční soustavě.

Tým pozoroval, že síla detekce kovů se mění, jak se hvězda otáčí, což naznačuje, že kovy jsou koncentrovány ve specifické oblasti na povrchu bílého trpaslíka, spíše než aby se po něm hladce šířily.

Zjistili také, že tyto změny byly souběžné se změnami v magnetickém poli bílého trpaslíka, což naznačuje, že tato minerální jizva se nachází na jednom z jeho magnetických pólů. Tyto důkazy společně naznačují, že magnetické pole nasměrovalo kovy do hvězdy a vytvořilo jizvu.

Profesor John Landstreet z University of Western Ontario v Kanadě a Armagh Observatory and Planetarium řekl: „Tato jizva je koncentrovaná skvrna planetárního materiálu, držená na místě stejným magnetickým polem, které nasměrovalo padající úlomky. Nic takového nemá byl viděn dříve.“

Astronomové sledují takzvané znečištěné bílé trpaslíky, protože měření přítomných kovů a prvků může poskytnout bezprecedentní pohled na objemové složení exoplanet.

Výsledky jsou zveřejněny v Astrophysical Journal Letters.