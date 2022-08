Ruský režisér uvízl mezi Hollywoodem a Moskvou

Bývaly doby, kdy Serebnikov využil režimu, který se nakonec obrátil proti němu. Do Moskvy se přestěhoval z Rostova na Donu v roce 2001, kdy stát – to je dnes těžké si zapamatovat – dychtil podporovat umění. Po deset let vystupoval Serebrenkov v největších moskevských divadlech a nakonec přitáhl pozornost Vladislava Surkova, hlavního poradce Putina, který vytvořil „suverénní demokracii“, což je neobvyklý termín pro systém bez vměšování Západu a demokratický jen do té míry, do jaké by to chtěli jeho vůdci. dovolit. Surkov viděl umělce jako nezbytný nástroj v tomto uspořádání: jako důkaz ruské modernosti a dočasné trpělivosti se svobodou projevu. V roce 2011 byl Serebrennikov jmenován vedoucím Platformy, nového federálně financovaného uměleckého festivalu, ao rok později Gogolova centra, spícího divadla, které proměnil v avantgardní centrum performance. Zároveň se účastnil protestů proti Putinovi a inscenoval operu, která se vysmívala politice Kremlu. Dokonce adaptoval román, který Surkov napsal pod pseudonymem, ale udělal z něj komentář o korupci. S návratem Putina k moci v roce 2012 vypukly po celém Rusku masové protesty. Putin sesadil Surkova a přenechal post ministra kultury Vladimíru Medinskému, nacionalistovi, který se brání umění, které jde proti „tradičním hodnotám“. Téhož roku byly zatčeny a souzeny členky feministické punkové skupiny Pussy Riot. Přibližně v této době se Serebrennikov poprvé pokusil o Čajkovského biografii a byl zbaven státních prostředků kvůli homosexuálním tématům v textu. (Serebrennikov se vyslovil na podporu sužované ruské LGBT komunity a jeho film pojednává o skladatelově uzavřené sexualitě.) Místo toho si zajistil finance od Abramoviče a v roce 2016 byl vydán. „žadatel,“ který se vysmíval rostoucímu konzervatismu a náboženskému pokrytectví země. Následující rok byl Serebrennikov obviněn z podvodu zahrnujícího 1,9 milionu dolarů vládní podpory pro Platform.

„Nezměnil jsem se, země se změnila,“ řekl mi Serebrennikov. Režisér si začal všímat, že propagandistická mašinérie proti němu útočí, když v roce 2014 na večeři s přáteli vzhlédl a viděl se ve státních zprávách. kanál, mimo jiné hlavní zprávy. Zvýšili jsme hlasitost a bylo to doslova: Amerika je špatná, olympijské hry v Rusku jsou dobré a opravdu potřebujeme takové východisko?“ Jeho přátelé se na něj podívali, jako by byl Řekl: „Začínáš chápat, že se začínají stahovat nějaké temné mraky, ale nemáš ponětí proč.“

Serebrennikov byl zatčen v Petrohradě, kde natáčel „léto,“ Nostalgický pohled na undergroundovou hudební scénu v Sovětském svazu. Vstoupil do svého hotelového pokoje pozdě v noci a uslyšel zaklepání na dveře, předpokládal, že jde o člena posádky. Místo toho to bylo šest důstojníků z FSB, ruské státní bezpečnostní agentury, kteří vzali Serebrenkova do náklaďáku a vezli ho osm hodin zpět do Moskvy. Nikdo nevěděl, že je pryč, až do rána, kdy Stuart, jeho producent, požádal hotelového manažera, aby otevřel Serebrennikovův pokoj, a zjistil, že jeho postel nespala.

V Moskvě byl Serebrenkov během čekání na soud odsouzen k domácímu vězení ve svém bytě o rozloze 474 čtverečních stop. Ale ještě zbývala poslední třetina filmu, která skončila. Poté, co Serebrennikovovi právníci požádali soud, aby mu umožnil chodit denně na čerstvý vzduch, Stewarta napadlo přestavět filmové kulisy ve čtvrti Serebrennikov, aby mohl režisér každou noc využívat tyto uličky k procházkám. Pak mu zpod dveří vyklouzly flash disky a Serebrenkov sledoval záznam a dělal si poznámky. „Pokud o tom přemýšlíte z hlediska produkce, je to bláznivý způsob, jak natočit film,“ řekl mi Stewart.

Z kreativního hlediska bylo domácí vězení Serebrennikova plodné. Režíroval dvě hry přes Zoom, čtyři opery a napsal pět scénářů, včetně svého dalšího filmu, Petrovova chřipka. Když byl na podzim roku 2019 zastřelen, stál už před soudem. Poplatky se točily kolem používání drobných peněz, legálního způsobu platby prodejcům, ale v tomto případě umožnily státu říci, že příkazce peníze zpronevěřil. V jednu chvíli žalobci tvrdili, že „Sen noci svatojánské“ se nikdy nestal, přestože vyhrál divadelní ceny a cestoval do zahraničí. Sezení probíhalo ráno, takže Serebnikov natáčel film v noci. „Celé natáčení nespal,“ řekl mi Stewart. Serebrennikov byl usvědčen z podvodu v červnu 2020. Následující rok byl propuštěn z Gogolova centra.