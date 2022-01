Zdá se, že supernovy a život na Zemi úzce souvisí

Ilustrace galaxie Mléčná dráha viděná ze Země jako supernova urychluje kosmické záření na vysoké energie. Některé z těchto částic kosmického záření vstupují do zemské atmosféry, kde vytvářejí sprchové struktury sekundárních částic. Překvapivým výsledkem je, že změny v kosmickém záření v průběhu historie Země ovlivnily život na Zemi. Kredit: H. Svensmark/DTU Space



Byl objeven pozoruhodný vztah mezi počtem blízkých supernov, nazývaných supernovy, a životem na Zemi.





Důkazy ukazují úzký vztah mezi podílem organické hmoty pohřbené v sedimentech a změnami ve výskytu supernov. Toto spojení je patrné za posledních 3,5 miliardy let a podrobněji za posledních 500 milionů let.

Korelace ukazuje, že supernovy vytvořily předpoklady pro existenci života na Zemi. Vyplývá to z nového výzkumného článku publikovaného v Vědecký časopis Geofyzikální výzkumné dopisy Prvním výzkumníkem Dr. Henrik Svensmark, DTU Space.

Podle článku je vysvětlením pozorované asociace mezi supernovami a životem to, že supernovy ovlivňují Zemi. klima. Velké množství supernov vede ke studenému klimatu s velkým teplotním rozdílem mezi rovníkem a polární oblastí. To má za následek Silný vítr A míchání oceánu, který je životně důležitý pro dodávání živin do biologických systémů. Vyšší koncentrace živin vede k větší biologické produktivitě a důkladnějšímu zahrabání organické hmoty do sedimentů. A teplé počasí Má slabší větry a méně míšení oceánů, zmenšující se zásoby živin, nižší biologickou produktivitu a menší zahrabávání organické hmoty.

„Pozoruhodným výsledkem je, že přenos organické hmoty do sedimentu je zdrojem kyslíku nepřímo. Fotosyntéza produkuje kyslík a cukr ze světla, vody a oxidu uhličitého.“ 2 . Pokud se však organická hmota nepřenese do sedimentu, kyslík a organická hmota se stanou oxidem uhličitým 2 a voda. Zasypání organické hmoty zabrání této obrácené reakci. Supernovy proto nepřímo řídí produkci kyslíku a kyslík je základem veškerého složitého života,“ říká autor Henrik Svensmark.

Ve výzkumném dokumentu míra koncentrace živin v oceánu za posledních 500 milionů let přiměřeně koreluje se změnami ve frekvenci supernov. Koncentrace živin v oceánech se zjišťuje měřením stopových prvků v pyritu (FeS .). 2 , nazývané také „bláznovské zlato“) ponořené do černé břidlice, která se ukládá na dně moře. Podíl organické hmoty v sedimentech lze odhadnout měřením uhlíku-13 vzhledem k uhlíku-12. Protože život preferuje lehčí atom uhlíku 12, množství biomasy ve světových oceánech mění poměr mezi uhlíkem 12 a uhlíkem 13 měřeným v mořských sedimentech.

Nové důkazy poukazují na neobvyklý vztah mezi životem na Zemi a supernovy, zprostředkované vlivem kosmického záření na mraky a klima,“ říká Henrik Svensmark.

Klimatická souvislost

Předchozí studie Svensmarka a kolegů ukázaly, že ionty napomáhají tvorbě a růstu aerosolů, čímž ovlivňují frakci oblačnosti. Protože mraky mohou regulovat sluneční energii, která může dosáhnout zemského povrchu, kosmické paprsky/ Cloudová korelace je důležitá pro klima. Experimentální důkazy ukazují, že klima Země se mění, když se mění intenzita kosmického záření. Frekvence supernov se může lišit o několik set procent na geologických časových měřítcích a výsledné klimatické změny jsou významné.

„Když těžké hvězdy explodují, produkují kosmické záření složené z elementárních částic s obrovskými energiemi. Kosmické záření putuje do naší sluneční soustavy a některé končí svou cestu srážkou s atmosférou Země. Zde jsou zodpovědné za ionizaci atmosféry ,“ on říká. .

