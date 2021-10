Důchody a zdravotní náklady převyšující dlouhodobý odkaz COVID – OECD

PARÍŽ (Reuters)-Náklady na splácení dluhu, které mají pomoci rodinám a podnikům během krize COVID-19, budou bledé ve srovnání s dlouhodobými trendy, jako je financování důchodů a zdravotní služby, jak společnosti stárnou, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj uvedlo to v úterní zprávě. .

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, která studuje ekonomické prognózy do roku 2060, uvedla, že vlády budou stále více muset bojovat s náklady spojenými se stárnutím populace a rostoucími cenami veřejných služeb.

To je navíc k obsluze obrovského dluhu po COVID-19, jehož splacení bude trvat desítky let.

Mnoho z 38 zemí, většinou patřících do pařížské Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, zaznamenalo, že jejich rozpočtové deficity dosáhly během pandemie rekordní úrovně, protože během výluky posílily své ekonomiky.

Zpráva uvádí, že pokud budou historicky nízké úrokové sazby přetrvávat, většina zemí OECD by mohla dodatečný tlak na své rozpočty pokrýt zvýšením dluhu.

Podle odhadů OECD by však fiskální tlaky na střední zemi OECD mohly do roku 2060 dosáhnout 8 procentních bodů HDP, protože se vlády snaží udržet standardy a výhody veřejných služeb na současné úrovni.

Nárůst fiskálního tlaku byl nejvyšší na Slovensku se 17%, následuje Polsko se 14%, Španělsko a Česká republika s 13%a Francie a Japonsko s 12%.

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj uvedla, že trvalé zvýšení globálních úrokových sazeb o jeden procentní bod ze současných historicky nízkých úrovní by zvýšilo finanční tlak až o 1-1,5% v zemích s největším dluhem, jako je Řecko, Itálie a Japonsko.

Ke zmírnění fiskálního tlaku bylo jen málo, co by země mohly udělat kromě přijetí balíčků reforem na podporu zaměstnanosti, což by zase zvýšilo HDP na obyvatele.

To by mohlo do roku 2060 zvýšit životní úroveň zhruba o 7%, zatímco země, které jsou nejdále na cestě reforem – definované Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj jako Belgie, Francie a Itálie – by mohly dosáhnout 9–10% zisků.

Zpráva odhaduje, že takové balíčky by do roku 2060 ve střední zemi Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj zmírnily fiskální tlak o zhruba 1,75 procentního bodu HDP.